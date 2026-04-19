Avengers Doomsday podría durar casi 4 horas: El plan demencial de Marvel

¿Es sostenible un estreno de casi 4 horas en cines?

A pesar de que los rumores apuntan a los 225 minutos, existe un debate intenso en la industria sobre la rotación de salas. Una película de casi cuatro horas reduce la cantidad de funciones diarias, lo que podría afectar la recaudación bruta si no se cuenta con el apoyo masivo de pantallas premium. Aquí es donde entra la nueva estrategia de Disney: Infinity: Vision.

image Esto sí que es el todo por el todo.

Ante la congestión de salas IMAX (comprometidas en parte con el estreno de Dune: Parte 3), Marvel Studios lanzará su propio sello de certificación de gran formato. Este movimiento busca garantizar que las pantallas que no son estrictamente IMAX mantengan estándares de calidad altísimos, permitiendo que Avengers: Doomsday se proyecte en su máximo esplendor en una mayor cantidad de salas simultáneas, compensando así su extensa duración con una oferta masiva.

Comparativa de duraciones en el MCU:

Avengers: Doomsday: 3h 45m (Rumoreado)

3h 45m (Rumoreado) Avengers: Endgame: 3h 01m

3h 01m Avengers: Infinity War: 2h 29m

2h 29m Eternals: 2h 36m

El impacto en la taquilla de finales de 2026

Con una fecha de estreno fijada para el 18 de diciembre, Doomsday se perfila como la candidata absoluta a liderar la recaudación anual. Las estadísticas de preventa de finales de 2025 y los avances que ya superan los mil millones de visualizaciones respaldan la confianza de los exhibidores. El tráiler revelado recientemente, que muestra a un Thor (Chris Hemsworth) desesperado pidiendo un "milagro", ha generado un nivel de conversación social similar al de 2019.

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Aunque Marvel no ha utilizado intermedios tradicionalmente, la duración récord está forzando a las cadenas de cine en Estados Unidos y Europa a considerar pausas de 10 minutos, algo que no se veía de forma masiva desde los tiempos de Lo que el viento se llevó.

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