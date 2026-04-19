Avengers Doomsday podría durar casi 4 horas: El plan demencial de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel(MCU) parece estar dispuesto a romper todos los cronómetros. Tras la euforia desatada en la CinemaCon de Las Vegas, diversas filtraciones en Reddit y portales especializados como Vandal, indican que Avengers: Doomsday tendría una duración aproximada de 3 horas y 45 minutos.
De confirmarse esta cifra por parte de Disney, la película superaría con creces los 181 minutos de Avengers: Endgame, estableciendo un nuevo récord histórico para el cine de superhéroes de alto presupuesto.
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El factor Robert Downey Jr. y la complejidad de Doom en Avengers
El regreso de Robert Downey Jr. al MCU, pero esta vez bajo la máscara de Victor von Doom, es el eje central de esta duración extraordinaria. Durante la presentación en CinemaCon, donde el actor subió al escenario bajo los acordes de "Sympathy for the Devil", quedó claro que su personaje no será un villano transitorio. Joe Russo fue tajante: "Doom no es simplemente un villano; es uno de los personajes más complejos de Marvel".
Lograr que la audiencia acepte al antiguo Iron Man como la mayor amenaza del multiverso requiere escenas de diálogo y desarrollo que, según fuentes internas, han extendido el montaje final más allá de lo previsto originalmente.
¿Es sostenible un estreno de casi 4 horas en cines?
A pesar de que los rumores apuntan a los 225 minutos, existe un debate intenso en la industria sobre la rotación de salas. Una película de casi cuatro horas reduce la cantidad de funciones diarias, lo que podría afectar la recaudación bruta si no se cuenta con el apoyo masivo de pantallas premium. Aquí es donde entra la nueva estrategia de Disney: Infinity: Vision.
Ante la congestión de salas IMAX (comprometidas en parte con el estreno de Dune: Parte 3), Marvel Studios lanzará su propio sello de certificación de gran formato. Este movimiento busca garantizar que las pantallas que no son estrictamente IMAX mantengan estándares de calidad altísimos, permitiendo que Avengers: Doomsday se proyecte en su máximo esplendor en una mayor cantidad de salas simultáneas, compensando así su extensa duración con una oferta masiva.
Comparativa de duraciones en el MCU:
- Avengers: Doomsday: 3h 45m (Rumoreado)
- Avengers: Endgame: 3h 01m
- Avengers: Infinity War: 2h 29m
- Eternals: 2h 36m
El impacto en la taquilla de finales de 2026
Con una fecha de estreno fijada para el 18 de diciembre, Doomsday se perfila como la candidata absoluta a liderar la recaudación anual. Las estadísticas de preventa de finales de 2025 y los avances que ya superan los mil millones de visualizaciones respaldan la confianza de los exhibidores. El tráiler revelado recientemente, que muestra a un Thor (Chris Hemsworth) desesperado pidiendo un "milagro", ha generado un nivel de conversación social similar al de 2019.
Aunque Marvel no ha utilizado intermedios tradicionalmente, la duración récord está forzando a las cadenas de cine en Estados Unidos y Europa a considerar pausas de 10 minutos, algo que no se veía de forma masiva desde los tiempos de Lo que el viento se llevó.
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