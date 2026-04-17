El Palacio del Elíseo, residencia oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue escenario de un robo tan silencioso como insólito. Un mayordomo encargado de custodiar la vajilla utilizada en cenas de Estado sustrajo durante dos años más de un centenar de piezas de porcelana sin que nadie advirtiera su desaparición.
CASI MEDIO MILLÓN
Condenan a un mayordomo del Palacio del Elíseo por robar vajilla de lujo y venderla en internet
Sustrajo más de cien piezas de porcelana usadas en cenas del Palacio del Elíseo, residencia de Emmanuel Macron, valuadas en 370.000 euros.
El caso salió a la luz cuando algunas de esas piezas comenzaron a aparecer en plataformas de venta por internet, lo que despertó sospechas y terminó activando una investigación policial. La vajilla oficial del palacio, fabricada por la prestigiosa manufactura de Sèvres y considerada parte del patrimonio nacional francés, está valuada en más de 370.000 euros.
La justicia francesa finalmente condenó al empleado a dos años de cárcel, tras comprobar que había robado los objetos del propio inventario del palacio para intentar revenderlos y aliviar su situación económica.
La primera pista apareció en internet
La investigación comenzó cuando la Manufactura de Sèvres, responsable de producir la histórica porcelana utilizada en el Palacio del Elíseo, detectó que algunas piezas vinculadas al servicio presidencial estaban siendo ofrecidas en internet. La aparición de esos objetos encendió rápidamente las alarmas y llevó al propio palacio a presentar una denuncia.
Las sospechas se dirigieron pronto hacia Thomas G., uno de los empleados encargados de custodiar ese material. El trabajador tenía acceso directo al depósito donde se guarda el servicio utilizado en cenas oficiales y ceremonias de Estado, un privilegio que terminó convirtiéndose en el punto de partida de la investigación policial.
Según reconstruyeron los investigadores, el acusado aprovechó la falta de controles estrictos en el inventario para retirar piezas durante meses sin que nadie detectara su desaparición. Algunas terminaron apareciendo en Vinted, una popular plataforma europea de compraventa, y también en publicaciones dentro de redes sociales.
Sin embargo, la trama no terminaba allí. Durante el proceso judicial también fue condenado su pareja, Damien G., un anticuario con experiencia en artículos de colección, que se encargaba de ofrecer las piezas sustraídas y contactar con posibles compradores.
Entre ellos apareció un personaje inesperado: un joven coleccionista que trabaja dentro del equipo de seguridad del Museo del Louvre. Según la investigación, el hombre adquirió cerca de 80 piezas en diferentes encuentros con la pareja, pagando en efectivo o mediante intercambios de otros objetos de colección. Cuando la policía registró su vivienda encontró gran parte de la porcelana envuelta y guardada en su dormitorio. El comprador fue condenado a un año de prisión con suspensión de pena.
Un caso que explotó en redes y sacude al patrimonio francés
Durante el juicio, los tres acusados reconocieron los hechos y aseguraron que la motivación principal había sido económica. El principal implicado explicó que las ventas comenzaron cuando atravesaba dificultades financieras, aunque inicialmente afirmó haberse llevado algunas piezas simplemente por admiración.
El tribunal consideró que el delito era especialmente grave no solo por el valor económico de los objetos, sino también por su importancia histórica y simbólica, ya que forman parte del servicio utilizado por la presidencia francesa en cenas oficiales y actos de Estado en el Palacio del Elíseo.
El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad de algunos de los espacios institucionales más sensibles de Francia. El caso llega además poco tiempo después de otros robos que afectaron a instituciones culturales del país, entre ellos el conocido episodio ocurrido en el Museo del Louvre, que reavivó el debate sobre la protección del patrimonio histórico francés.
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