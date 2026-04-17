Condenan a un mayordomo del Palacio del Elíseo por robar vajilla de lujo y venderla en internet

Según reconstruyeron los investigadores, el acusado aprovechó la falta de controles estrictos en el inventario para retirar piezas durante meses sin que nadie detectara su desaparición. Algunas terminaron apareciendo en Vinted, una popular plataforma europea de compraventa, y también en publicaciones dentro de redes sociales.

Sin embargo, la trama no terminaba allí. Durante el proceso judicial también fue condenado su pareja, Damien G., un anticuario con experiencia en artículos de colección, que se encargaba de ofrecer las piezas sustraídas y contactar con posibles compradores.

Entre ellos apareció un personaje inesperado: un joven coleccionista que trabaja dentro del equipo de seguridad del Museo del Louvre. Según la investigación, el hombre adquirió cerca de 80 piezas en diferentes encuentros con la pareja, pagando en efectivo o mediante intercambios de otros objetos de colección. Cuando la policía registró su vivienda encontró gran parte de la porcelana envuelta y guardada en su dormitorio. El comprador fue condenado a un año de prisión con suspensión de pena.

Mauricio Macri junto a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron junto a Mauricio Macri en el Palacio del Elíseo, la residencia presidencial francesa.

Un caso que explotó en redes y sacude al patrimonio francés

Durante el juicio, los tres acusados reconocieron los hechos y aseguraron que la motivación principal había sido económica. El principal implicado explicó que las ventas comenzaron cuando atravesaba dificultades financieras, aunque inicialmente afirmó haberse llevado algunas piezas simplemente por admiración.

El tribunal consideró que el delito era especialmente grave no solo por el valor económico de los objetos, sino también por su importancia histórica y simbólica, ya que forman parte del servicio utilizado por la presidencia francesa en cenas oficiales y actos de Estado en el Palacio del Elíseo.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad de algunos de los espacios institucionales más sensibles de Francia. El caso llega además poco tiempo después de otros robos que afectaron a instituciones culturales del país, entre ellos el conocido episodio ocurrido en el Museo del Louvre, que reavivó el debate sobre la protección del patrimonio histórico francés.

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