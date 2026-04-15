El beso entre Sabrina Rojas y José Chatruc terminó de despejar dudas. Ya no se esconden. Al ser increpados por los medios cuando fueron a ver la obra teatral "El chat de mamis", la pareja se mostró relajada, cómplice y dispuesta a enfrentar las cámaras sin disimulo. Lo que era un rumor, empezó a tomar forma frente a todos.
"AMIGOS QUE SE BESAN"
Sabrina Rojas y José Chatruc se besaron ante las cámaras y blanquearon su relación
Ante la prensa y rodeados de cámaras, Sabrina Rojas y el exfutbolista dejaron atrás los rumores y sellaron con un beso el vínculo sentimental que mantienen.
“Un beso para las cámaras”, pidieron los cronistas, y lejos de esquivar la situación, ambos aceptaron entre risas. El gesto sorprendió a los presentes y funcionó como una confirmación tácita del vínculo. Aunque dejaron en claro que aún no hay título oficial, la química fue evidente.
Luego del romántico momento, la conductora aclaró sonriente marcando el ritmo de una relación que avanza sin apuro: “Somos amigos que se besan”. También destacó que es algo reciente y que prefieren ir paso a paso. El exfutbolista, por su parte, acompañó la misma línea con un mensaje de cautela y entusiasmo.
“Estamos bien, nos dejamos llevar”, resumió quien supo vestir la camiseta de Racing y San Lorenzo, entre otros, dejando en claro que el vínculo atraviesa un buen momento. Entre risas, miradas y complicidad, la pareja protagonizó su primera gran aparición pública.
Sabrina Rojas habló de Luciano Castro
Por otro lado, es preciso destacar que hace algunos días Sabrina Rojas habló sobre su exmarido Luciano Castro, quien además es el padre de sus dos hijos.
En diálogo con Intrusos, aseguró que su expareja “está mejor”, aunque evitó dar mayores detalles. “Eso sí me da cosa”, explicó, al referirse a lo que considera parte de su intimidad personal.
En ese sentido, marcó un límite claro sobre lo que está dispuesta a contar públicamente. “Puedo hablar desde lo vivido, pero después es su intimidad”, remarcó la conductora.
Por último, dejó una frase contundente sobre su vínculo actual con el actor. “Me voy a preocupar siempre por él”, dijo, y aseguró que hoy mantienen una relación “en paz”.
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