Sabrina Rojas y José Chatruc se besaron ante las cámaras y blanquearon su relación

En diálogo con Intrusos, aseguró que su expareja “está mejor”, aunque evitó dar mayores detalles. “Eso sí me da cosa”, explicó, al referirse a lo que considera parte de su intimidad personal.

En ese sentido, marcó un límite claro sobre lo que está dispuesta a contar públicamente. “Puedo hablar desde lo vivido, pero después es su intimidad”, remarcó la conductora.

Por último, dejó una frase contundente sobre su vínculo actual con el actor. “Me voy a preocupar siempre por él”, dijo, y aseguró que hoy mantienen una relación “en paz”.

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