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"AMIGOS QUE SE BESAN"

Sabrina Rojas y José Chatruc se besaron ante las cámaras y blanquearon su relación

Ante la prensa y rodeados de cámaras, Sabrina Rojas y el exfutbolista dejaron atrás los rumores y sellaron con un beso el vínculo sentimental que mantienen.

15 de abril de 2026 - 09:01
Sabrina Rojas y José Chatruc ya no se esconden: Beso ante las cámaras y blanqueo de la relación.

Sabrina Rojas y José Chatruc ya no se esconden: Beso ante las cámaras y blanqueo de la relación.

Foto: Captura de video YouTube 15/04/2026

El beso entre Sabrina Rojas y José Chatruc terminó de despejar dudas. Ya no se esconden. Al ser increpados por los medios cuando fueron a ver la obra teatral "El chat de mamis", la pareja se mostró relajada, cómplice y dispuesta a enfrentar las cámaras sin disimulo. Lo que era un rumor, empezó a tomar forma frente a todos.

“Un beso para las cámaras”, pidieron los cronistas, y lejos de esquivar la situación, ambos aceptaron entre risas. El gesto sorprendió a los presentes y funcionó como una confirmación tácita del vínculo. Aunque dejaron en claro que aún no hay título oficial, la química fue evidente.

Embed - PEPE CHATRUC Y SABRINA ROJAS: AMIGOS CON DERECHO

Luego del romántico momento, la conductora aclaró sonriente marcando el ritmo de una relación que avanza sin apuro: “Somos amigos que se besan”. También destacó que es algo reciente y que prefieren ir paso a paso. El exfutbolista, por su parte, acompañó la misma línea con un mensaje de cautela y entusiasmo.

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“Estamos bien, nos dejamos llevar”, resumió quien supo vestir la camiseta de Racing y San Lorenzo, entre otros, dejando en claro que el vínculo atraviesa un buen momento. Entre risas, miradas y complicidad, la pareja protagonizó su primera gran aparición pública.

En diálogo con Intrusos, aseguró que su expareja “está mejor”, aunque evitó dar mayores detalles. “Eso sí me da cosa”, explicó, al referirse a lo que considera parte de su intimidad personal.

En ese sentido, marcó un límite claro sobre lo que está dispuesta a contar públicamente. “Puedo hablar desde lo vivido, pero después es su intimidad”, remarcó la conductora.

Por último, dejó una frase contundente sobre su vínculo actual con el actor. “Me voy a preocupar siempre por él”, dijo, y aseguró que hoy mantienen una relación “en paz”.

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