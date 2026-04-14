La inesperada confesión de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Siempre"

En ese contexto, a pesar de las diferencias que han tenido, Sabrina Rojas fue sincera y confesó que se preocupa por Castro. "¿Te preocupas por cómo está él?", le preguntaron.

“Me voy a preocupar siempre por él, porque es el papá de mis hijos y me va a preocupar siempre, cómo esté él en todos los sentidos”, aseguró la actriz.

Ahora, al consultarle sobre "¿Cómo está con Luciano?", Rojas admitió que está “bien". "Ahora estamos un poco mejor. Nosotros somos minuto a minuto. Tenemos semanas hermosas y semanas odiosas. La vida misma. Hoy estamos bien, bien, tranquila, en paz”.

sabrina rojas-luciano castro.jpg Sabrina Rojas y Luciano Castro tienen dos hijos en común.

Sabrina Rojas se sinceró sobre Griselda Siciliani

En la misma entrevista, Sabrina Rojas se sinceró sobre cómo le cae Griselda Siciliani, expareja de Luciano Castro. Fue contundente.

“No me cae bien de antes. La admiro muchísimo como actriz, me encanta, me parece una de las actrices más talentosas que tenemos, pero caer bien, no me cae bien. Viste que yo no te careteo. Si está o no con Lu, a mí no me cambia con quién esté Luciano. Mientras él sea buen papá, no me importa si está con Flor Vigna, Griselda Siciliani o la guapa”, dijo la actriz.

En esa misma línea, confesó que al actor no le interesa si ella tiene pareja: “A Castro le chu... un huevo con quién esté yo”.

Griselda-Siciliani-y-Luciano-Castro Luciano Castro y Griselda Siciliani permanecen separados.

¿Qué pasó con Luciano Castro?

La noticia sobre la internación de Luciano Castro fue dada a conocer a mediados de febrero, luego de atravesar escándalos relacionados con su situación sentimental con Griselda Siciliani.

Luego de salir del centro terapéutico, el actor fue abordado por el equipo de "A la tarde", América TV, que le preguntó sobre su estado actual.

"¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Queríamos saber cómo estás? ¿Puede ser?", le consultó el cronista al famoso, en ese entonces.

"¿Volviste a trabajar? ¿Cómo estás? Preocupó mucho tu internación...", insistió el cronista. A lo que el actor respondió: “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda".

Y siguió contando: "Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar. Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

“Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que, es lo más importante”, agregó.

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