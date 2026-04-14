Bomba para Marcelo Tinelli: Milett Figueroa confirmó la ruptura y reveló que mentían

La trastienda de la separación: contratos, tensiones familiares y exposición

Uno de los puntos más sensibles que surgieron alrededor de esta separación tiene que ver con la posibilidad de que la relación haya estado condicionada por compromisos laborales. Según lo que planteó Yanina Latorre en televisión, existía un acuerdo vinculado a un proyecto con una plataforma internacional, que habría influido en la decisión de no blanquear la ruptura en su momento.

La panelista dejó varias frases que ayudan a entender el trasfondo del caso. Por un lado, aseguró que "Tinelli miente", marcando su desconfianza sobre la versión pública del conductor. En la misma línea, agregó: "Había un contrato firmado con Prime Video. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a filmar para la serie".

image La ruptura estuvo atravesada por contratos, tensiones familiares y distancia. El desgaste personal y profesional terminó haciendo insostenible la relación.

Incluso explicó cómo se manejó la situación: "De Prime Video levantaron el teléfono, les dijeron de todo y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad habían cortado". Pero no todo pasa por lo contractual. También hubo factores personales que pesaron en el desgaste.

En ese sentido, Latorre sumó otro elemento clave: "Otra cosa que influyó en el corte fue la cero onda que tiene ella con la familia de él. Nunca hizo nada para caerles bien". Y completó con una descripción que expuso tensiones más profundas: "Él es muy familiero y, cada vez que ella aparece, él se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va".

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