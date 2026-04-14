Ya no es otro rumor del mundo del espectáculo la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: explotó con todo después de meses de versiones cruzadas, silencios incómodos y un dato clave que tiró Yanina Latorre y terminó de desordenar el tablero, dejando al descubierto una historia mucho más enredada de lo que se mostraba.
"HABÍA UN CONTRATO..."
Bomba para Marcelo Tinelli: Milett Figueroa confirmó la ruptura y reveló que mentían
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon su separación (que ya era obvia). Pero el detrás es peor: fechas cruzadas, contratos y un romance que era acting.
Qué pasó entre Tinelli y Milett: cronología real de una ruptura anunciada
Durante meses, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mantuvo lo ambiguo, donde lo que decían en público no terminaba de coincidir con lo que se comentaba por lo bajo en el ambiente. Mientras el conductor evitaba definiciones claras y respondía con evasivas, desde distintos programas (especialmente con Yanina Latorre como principal impulsora) se instalaba la idea de que la pareja ya estaba separada desde hacía tiempo.
La confirmación llegó desde Perú, de la boca de la propia Milett, quien en el programa Amor y Fuego afirmó directamente: "Se terminó la relación" y luego reforzó su postura con otra frase igual de contundente: "Estoy tranquila con mi decisión". Además, precisó un dato clave que terminó de desordenar el relato que se había sostenido hasta ese momento: la ruptura ocurrió en marzo.
Recordemos que, durante ese período, Tinelli había dado señales públicas de continuidad en el vínculo, lo cual generó una diferencia evidente entre el discurso oficial y la realidad. Incluso, en una entrevista televisiva, se produjo una situación incómoda cuando el propio hermano de Milett corrigió en vivo la fecha del quiebre, marcando que había sido en marzo y no en mayo como se había deslizado inicialmente.
En ese contexto, Milett también comentó que se sentía incómoda con la exposición y los rumores que circularon durante semanas: "No me gustan que estén hablando cosas que no son. Estoy soltera desde fines de marzo".
La trastienda de la separación: contratos, tensiones familiares y exposición
Uno de los puntos más sensibles que surgieron alrededor de esta separación tiene que ver con la posibilidad de que la relación haya estado condicionada por compromisos laborales. Según lo que planteó Yanina Latorre en televisión, existía un acuerdo vinculado a un proyecto con una plataforma internacional, que habría influido en la decisión de no blanquear la ruptura en su momento.
La panelista dejó varias frases que ayudan a entender el trasfondo del caso. Por un lado, aseguró que "Tinelli miente", marcando su desconfianza sobre la versión pública del conductor. En la misma línea, agregó: "Había un contrato firmado con Prime Video. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a filmar para la serie".
Incluso explicó cómo se manejó la situación: "De Prime Video levantaron el teléfono, les dijeron de todo y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad habían cortado". Pero no todo pasa por lo contractual. También hubo factores personales que pesaron en el desgaste.
En ese sentido, Latorre sumó otro elemento clave: "Otra cosa que influyó en el corte fue la cero onda que tiene ella con la familia de él. Nunca hizo nada para caerles bien". Y completó con una descripción que expuso tensiones más profundas: "Él es muy familiero y, cada vez que ella aparece, él se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va".
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