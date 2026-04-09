Graciela Alfano blanqueó su romance con Marcelo Tinelli y lo quemó: "Duró minutos"

Cómo una vieja historia de la farándula vuelve a marcar agenda

La confesión de Alfano, más allá de lo anecdótico o del tono liviano con el que contó la historia, reabre una lógica bastante conocida del espectáculo: la vigencia de los vínculos del pasado como material actual.

Durante años, la relación entre Alfano y Tinelli fue parte del folclore mediático, mencionada en off o sugerida en distintos contextos, pero nunca confirmada de manera tan directa por alguno de los protagonistas. En ese sentido, lo que hizo Alfano fue poner en palabras algo que siempre dio vueltas, pero sin validación pública.

image La confesión reactivó rumores históricos y mostró cómo el pasado sigue vigente.

Además, también marca una diferencia el modo en que decidió contarlo, sin buscar conflicto o generar polémica, optando por un tono relajado, incluso irónico, que desactivó cualquier lectura dramática. "Ya somos amigos… lo quiero, qué sé yo", agregó más adelante.

En definitiva, se terminó mostrando algo más estructural: el espectáculo sigue funcionando, en gran medida, sobre su propia memoria, donde los nombres fuertes, las historias no del todo contadas y las confesiones a destiempo siguen teniendo importancia en la conversación pública.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones