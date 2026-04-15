La gira europea de Kanye West vuelve a quedar envuelta en la polémica. El rapero estadounidense anunció la cancelación de su concierto previsto en Marsella ante la posibilidad de que el Gobierno francés le prohíba la entrada al país, un nuevo capítulo en la controversia que rodea al artista tras años marcados por declaraciones antisemitas y gestos que generaron rechazo en distintos sectores políticos y culturales.
LE CIERRAN LAS PUERTAS
Kanye West cancela otro show tras la amenaza del ministro de Interior francés
Tras la cancelación del Wireless en Londres, Kanye West repite polémica por las presiones del ministro Laurent Nuñez y del alcalde de Marsella.
El episodio llega después de una serie de escándalos que volvieron a colocar su nombre en el centro del debate internacional. Entre ellos aparece la polémica por la canción “Hail Hitler”, la venta de camisetas con esvásticas nazis y también aquellas con la frase “White Lives Matter”, presentadas durante la Semana de la Moda de París en medio del clima de tensión social que siguió a la muerte de George Floyd en Estados Unidos. A eso se suman sus reiteradas declaraciones antisemitas en redes sociales, controversias que terminaron provocando rupturas comerciales con grandes marcas, como ocurrió en su momento con Adidas y más recientemente con Pepsi y Diageo en medio del escándalo que rodeó al Wireless Festival de Londres.
En los últimos meses, el músico intentó iniciar un proceso de reconstrucción pública. A comienzos de año publicó una carta abierta en The Wall Street Journal en la que pidió disculpas por sus expresiones antisemitas y aseguró que se encontraba en tratamiento por su trastorno bipolar. Sin embargo, la nueva cancelación en Francia demuestra que el debate en torno a su figura sigue lejos de cerrarse.
El show cancelado y el mensaje de Ye
El concierto estaba previsto para el 11 de junio en el Stade Vélodrome de Marsella, una de las fechas destacadas de la gira europea con la que West busca relanzar su carrera musical. En ese recorrido el artista planea actuar en España, Italia y Portugal, y también esperaba hacerlo en Francia. Sin embargo, el propio músico anunció en las últimas horas que decidió posponer el espectáculo hasta nuevo aviso ante la posibilidad de que las autoridades francesas le impidan ingresar al país.
La decisión fue comunicada directamente a través de su cuenta en X, donde explicó que prefiere evitar que la polémica termine afectando a sus seguidores. “Tras mucha reflexión he decidido posponer mi concierto en Marsella hasta nuevo aviso”, escribió el rapero, que en los últimos días volvió a quedar bajo presión política en Francia.
En ese mismo mensaje, West intentó bajar la tensión y dejó un gesto hacia su público. “Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero poner a mis fans en medio de esto. Mis fans lo son todo para mí. Espero con ansias los próximos conciertos”, señaló el artista.
La cancelación llegó después de que el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, confirmara públicamente que el Gobierno estudia vías legales para impedir su entrada al país. A esa postura se había sumado semanas atrás el alcalde de Marsella, Benoît Payan, quien rechazó que el rapero actuara en la ciudad. Ante ese escenario, el músico optó por suspender el concierto y acompañar la decisión con un mensaje mucho más conciliador que el tono polémico que marcó otros episodios de su carrera.
El veto en Reino Unido que terminó cancelando el Wireless
La crisis que ahora alcanza a la gira europea de Kanye West comenzó días atrás en Reino Unido. El Gobierno británico, a través del Home Office, decidió retirarle al artista la ETA, el permiso electrónico de viaje que le permitía ingresar al país. La medida llegó después de semanas de presión política y mediática por su historial de declaraciones antisemitas y gestos asociados al nazismo.
El veto se produjo poco después de que el rapero fuera anunciado como cabeza de cartel del Wireless Festival de Londres, uno de los eventos más importantes de la música urbana en Europa. La polémica creció rápidamente y empezó a impactar también en el plano empresarial: patrocinadores históricos del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, decidieron retirar su apoyo al evento ante el costo reputacional que implicaba asociarse con el artista.
La presión terminó provocando un efecto en cadena. Sin la presencia de su principal figura y con varias marcas alejándose del proyecto, los organizadores del festival confirmaron finalmente la cancelación de la edición 2026 del Wireless, además de la devolución completa de las entradas para quienes ya habían adquirido sus tickets.
El episodio golpeó de lleno el intento de West por reconstruir su imagen pública. Después de años marcados por controversias, rupturas comerciales y una exposición mediática constante tras su separación de Kim Kardashian, el artista buscaba relanzar su carrera con una nueva gira europea vinculada al lanzamiento de su próximo álbum, Bully, publicado recientemente en plataformas digitales.
Sin embargo, los vetos políticos y las cancelaciones que ahora afectan a conciertos en Londres y Marsella muestran que las actuaciones del rapero todavía no logran cerrar las heridas abiertas por sus escándalos raciales y antisemitas. Pese a ello, West insiste en intentar recomponer su figura pública apoyándose en su discurso religioso y en un nuevo acercamiento a sus seguidores. Queda por ver si ese intento logrará convencer a una industria cultural que aún observa con recelo su regreso a los escenarios.
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