Kanye West cancela otro show tras la amenaza del ministro de Interior francés

En ese mismo mensaje, West intentó bajar la tensión y dejó un gesto hacia su público. “Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero poner a mis fans en medio de esto. Mis fans lo son todo para mí. Espero con ansias los próximos conciertos”, señaló el artista.

La cancelación llegó después de que el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, confirmara públicamente que el Gobierno estudia vías legales para impedir su entrada al país. A esa postura se había sumado semanas atrás el alcalde de Marsella, Benoît Payan, quien rechazó que el rapero actuara en la ciudad. Ante ese escenario, el músico optó por suspender el concierto y acompañar la decisión con un mensaje mucho más conciliador que el tono polémico que marcó otros episodios de su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kanyewest/status/2044237816474058843?s=20&partner=&hide_thread=false After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

El veto en Reino Unido que terminó cancelando el Wireless

La crisis que ahora alcanza a la gira europea de Kanye West comenzó días atrás en Reino Unido. El Gobierno británico, a través del Home Office, decidió retirarle al artista la ETA, el permiso electrónico de viaje que le permitía ingresar al país. La medida llegó después de semanas de presión política y mediática por su historial de declaraciones antisemitas y gestos asociados al nazismo.

El veto se produjo poco después de que el rapero fuera anunciado como cabeza de cartel del Wireless Festival de Londres, uno de los eventos más importantes de la música urbana en Europa. La polémica creció rápidamente y empezó a impactar también en el plano empresarial: patrocinadores históricos del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, decidieron retirar su apoyo al evento ante el costo reputacional que implicaba asociarse con el artista.

La presión terminó provocando un efecto en cadena. Sin la presencia de su principal figura y con varias marcas alejándose del proyecto, los organizadores del festival confirmaron finalmente la cancelación de la edición 2026 del Wireless, además de la devolución completa de las entradas para quienes ya habían adquirido sus tickets.

El episodio golpeó de lleno el intento de West por reconstruir su imagen pública. Después de años marcados por controversias, rupturas comerciales y una exposición mediática constante tras su separación de Kim Kardashian, el artista buscaba relanzar su carrera con una nueva gira europea vinculada al lanzamiento de su próximo álbum, Bully, publicado recientemente en plataformas digitales.

Kanye West Kanye West junto a Bianca Censori en los Grammy, donde el vestido transparente diseñado por Gadir Rajab que llevó la pareja del rapero desató una fuerte polémica en redes.

Sin embargo, los vetos políticos y las cancelaciones que ahora afectan a conciertos en Londres y Marsella muestran que las actuaciones del rapero todavía no logran cerrar las heridas abiertas por sus escándalos raciales y antisemitas. Pese a ello, West insiste en intentar recomponer su figura pública apoyándose en su discurso religioso y en un nuevo acercamiento a sus seguidores. Queda por ver si ese intento logrará convencer a una industria cultural que aún observa con recelo su regreso a los escenarios.

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