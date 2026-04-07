Kanye West quiso bajar los humos, pero no fue suficiente. El rapero intentó calmar la polémica que rodeaba su participación en el Wireless Festival de Londres, uno de los eventos más importantes del verano europeo, después de que su pasado marcado por declaraciones antisemitas volviera a encender el debate político y cultural en el Reino Unido. Sin embargo, el Gobierno británico terminó bloqueando su entrada al país, lo que provocó la cancelación de la edición 2026 del festival.
ESCÁNDALO EN LONDRES
El Reino Unido le prohíbe la entrada a Kanye West y se cancela el Wireless Festival
Kanye West intentó reparar el daño por su antisemitismo antes del Wireless en Londres, pero el Gobierno de Keir Starmer bloqueó su entrada al país.
El músico se encuentra actualmente en plena gira internacional vinculada al lanzamiento de su nuevo álbum Bully, con conciertos previstos en varias ciudades europeas como Madrid, Lisboa, Bolonia y la propia Londres. Pero la presión política y social contra su presencia en el evento terminó escalando hasta el punto de que el Home Office retiró su permiso de viaje, impidiéndole ingresar al Reino Unido.
Tras conocerse la decisión, los organizadores del Wireless Festival confirmaron que el evento quedaba cancelado y que todos los compradores recibirán el reembolso completo de sus entradas, cerrando así una de las polémicas culturales más intensas del año en el panorama musical europeo.
Kanye West ofrece reunirse con la comunidad judía en Londres
En medio de la creciente polémica, Kanye West publicó un comunicado en el que intentó bajar la tensión alrededor de su participación en el Wireless Festival y mostrar un gesto de acercamiento hacia la comunidad judía británica.
El artista aseguró que su intención es viajar a Londres para ofrecer un espectáculo que represente un cambio respecto a los episodios que marcaron su pasado y que está dispuesto a escuchar directamente a quienes se sintieron afectados por sus declaraciones.
“He estado siguiendo la conversación sobre el Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y ofrecer un show de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música. Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles”, escribió el rapero.
En el mismo mensaje, West reconoció que las palabras por sí solas no alcanzan para reparar el daño provocado en los últimos años. “Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy”, añadió.
El comunicado forma parte de una carta más extensa publicada por el artista, en la que vuelve a intentar reconstruir su imagen pública después de una serie de controversias que derivaron en rupturas comerciales y fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
Presión política en UK y marcas que se bajan del festival
La polémica en torno a la presencia de Kanye West en el Wireless Festival ya trascendió el ámbito musical y llegó al terreno político en Reino Unido. En los últimos días, distintas figuras del gobierno británico cuestionaron públicamente la decisión de contratar al artista como cabeza de cartel del evento.
El propio primer ministro, Keir Starmer, calificó como “profundamente preocupante” que el rapero haya sido invitado a participar en el festival pese a su historial de declaraciones antisemitas y elogios al nazismo. A esa postura se sumó el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien también criticó las declaraciones del músico, aunque aclaró que el Ayuntamiento no participa en la organización del evento.
El debate incluso alcanzó al gabinete británico. El secretario de Salud, Wes Streeting, cuestionó públicamente la presencia de West en el cartel del festival y planteó que existen muchos otros artistas que podrían ocupar ese espacio sin arrastrar una polémica similar. En paralelo, medios británicos como The Times revelaron que dentro del gobierno se analiza si la entrada del artista al país podría ser revisada bajo las normas migratorias que permiten impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros cuando su presencia no se considera beneficiosa para el interés público.
Mientras tanto, la controversia también comenzó a impactar en el plano empresarial. En medio del debate por la contratación de West, gigantes corporativos como Pepsi y Diageo (dos de los patrocinadores históricos del Wireless Festival) decidieron retirar su apoyo al evento, un movimiento que refleja hasta qué punto la discusión alrededor del rapero ya empezó a tener consecuencias directas para la organización del festival.
Un historial de polémicas que aún pesa sobre su carrera
Las nuevas disculpas de Kanye West llegan después de varios años marcados por episodios que dañaron profundamente su imagen pública y su relación con marcas, instituciones culturales y parte de su propio público.
Entre los momentos más recordados aparece la polémica de 2022, cuando el artista presentó en la Semana de la Moda de París camisetas con la frase “White Lives Matter”, un eslogan asociado a grupos que rechazan el movimiento Black Lives Matter, surgido tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos en 2020. Aquella aparición generó un fuerte rechazo dentro de la industria cultural y política.
A eso se sumaron posteriormente declaraciones consideradas antisemitas, la difusión de contenidos vinculados a símbolos nazis e incluso la publicación en su web de productos con una esvástica. En ese contexto también apareció la canción “Hail Hitler”, otro episodio que volvió a encender las críticas hacia el artista.
Las controversias tuvieron además consecuencias directas en el mundo empresarial. Varias marcas internacionales decidieron romper sus vínculos con el músico, entre ellas Adidas, que puso fin a su millonaria colaboración con la línea Yeezy después de años de relación comercial.
En enero de este año, West intentó iniciar un proceso de reconciliación pública con una carta abierta publicada en The Wall Street Journal, donde pidió perdón por sus expresiones antisemitas y aseguró que actualmente atraviesa un proceso personal de cambio. Sin embargo, la polémica que ahora rodea al Wireless Festival demuestra que el debate en torno a su figura sigue lejos de cerrarse.
Última noticia: el Gobierno británico bloquea su entrada y el festival se cancela
La polémica terminó escalando hasta una decisión definitiva. El Ministerio del Interior del Reino Unido (Home Office) confirmó que a Kanye West se le retiró la ETA, el permiso electrónico de viaje que permite a ciudadanos extranjeros ingresar al país, al considerar que su presencia no sería “favorable para el interés público”.
Tras conocerse la medida en las últimas horas, los organizadores del Wireless Festival anunciaron la cancelación de la edición 2026 del evento. En un comunicado, la organización explicó que la decisión se tomó como consecuencia directa del veto del Gobierno británico al artista.
“Como resultado de que el Home Office retiró la ETA de Ye, negándole la entrada al Reino Unido, el Wireless Festival se ha visto obligado a cancelar”, señaló la organización. El festival confirmó además que todos los compradores recibirán el reembolso completo de sus entradas.
La decisión llega después de semanas de presión política y del boicot de varias marcas vinculadas al evento, entre ellas Pepsi, Diageo, PayPal y Rockstar Energy, que ya habían decidido retirar su patrocinio tras la polémica por el historial de declaraciones antisemitas del rapero.
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