'El Señor de los Anillos' tendrá nueva película: Stephen Colbert y Warner la preparan

A partir de esa premisa, Colbert comenzó a trabajar el concepto junto a su hijo, el guionista Peter McGee, con quien desarrolló una estructura narrativa que conectara ese material con las películas ya existentes. Tras darle forma a la idea, el presentador se puso en contacto con Peter Jackson, iniciando un proceso de desarrollo que, según se conoció ahora, lleva cerca de dos años en marcha.

Un secreto enterrado en la Tierra Media que pudo cambiar la Guerra del Anillo

La nueva película del universo de El Señor de los Anillos llevará por título The Lord of the Rings: Shadows of the Past y explorará una historia situada varios años después del final de la trilogía original. Según la sinopsis inicial difundida junto al anuncio, el relato se ubicará catorce años después de la partida de Frodo hacia las Tierras Imperecederas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniversoAlex/status/2036731471977726078?s=20&partner=&hide_thread=false En desarrollo oficialmente una película secuela de la trilogía de 'EL SEÑOR DE LOS ANILLOS'



14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin le rinden homenaje, pero la hija de Sam descubre un secreto...



Recordemos que también están trabajando en La Caza de Gollum pic.twitter.com/uV2Tebd20k — Universo Álex (@UniversoAlex) March 25, 2026

En ese escenario, Sam, Pippin y Merry emprenderán un nuevo viaje para volver sobre los primeros pasos de la aventura que inició la Guerra del Anillo. Sin embargo, el verdadero motor de la historia aparecerá cuando Elanor, la hija de Sam, descubra un secreto enterrado durante años que podría revelar que el destino de la Tierra Media estuvo mucho más cerca del desastre de lo que se creía.

La película buscará así conectar con episodios de los libros de J.R.R. Tolkien que nunca llegaron a desarrollarse en las adaptaciones cinematográficas de comienzos de siglo. El proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero desde Warner ya anticipan que el nuevo capítulo de la saga podría llegar a los cines después de 2027, una vez estrenada The Hunt for Gollum, la próxima película del universo dirigida por Andy Serkis.

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