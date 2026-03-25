El universo de El Señor de los Anillos volverá a expandirse en la pantalla grande. Más de dos décadas después del estreno de la trilogía que marcó a toda una generación de cinéfilos, una nueva historia ambientada en la Tierra Media empieza a tomar forma dentro de Warner.
REGRESA LA TIERRA MEDIA
'El Señor de los Anillos' tendrá nueva película: Stephen Colbert y Warner la preparan
Peter Jackson anunció una nueva película de El Señor de los Anillos, que el presentador desarrollará junto a su hijo para Warner.
El anuncio llegó de una manera particular. Fue el propio Peter Jackson, director de las películas que llevaron la obra de J.R.R. Tolkien al cine entre 2001 y 2003, quien reveló el desarrollo del proyecto en un video compartido por el estudio. La noticia no tardó en generar expectativa entre los seguidores de la saga.
Detrás de la nueva película aparece una figura inesperada: Stephen Colbert. El popular presentador estadounidense, conocido por su fanatismo por Tolkien, será uno de los encargados de desarrollar la historia junto a su hijo, en un proyecto que buscará explorar rincones del mundo creado por el autor británico que nunca llegaron a verse en las adaptaciones originales.
Una historia que quedó fuera de las películas
La idea detrás de la nueva película surge directamente de las páginas de La Comunidad del Anillo, el primer libro de la trilogía escrita por Tolkien. Según explicó Colbert, la historia se inspira en varios capítulos iniciales de la novela que nunca llegaron a desarrollarse en las películas dirigidas por Peter Jackson a comienzos de los años 2000.
En concreto, el proyecto toma como base los episodios que van desde Three Is Company hasta Fog on the Barrow-Downs, una parte del viaje original de Frodo, Sam, Merry y Pippin que quedó fuera de la adaptación cinematográfica de 2001. La idea del presentador fue imaginar si ese tramo del libro podía convertirse en una historia propia dentro del universo de la Tierra Media.
A partir de esa premisa, Colbert comenzó a trabajar el concepto junto a su hijo, el guionista Peter McGee, con quien desarrolló una estructura narrativa que conectara ese material con las películas ya existentes. Tras darle forma a la idea, el presentador se puso en contacto con Peter Jackson, iniciando un proceso de desarrollo que, según se conoció ahora, lleva cerca de dos años en marcha.
Un secreto enterrado en la Tierra Media que pudo cambiar la Guerra del Anillo
La nueva película del universo de El Señor de los Anillos llevará por título The Lord of the Rings: Shadows of the Past y explorará una historia situada varios años después del final de la trilogía original. Según la sinopsis inicial difundida junto al anuncio, el relato se ubicará catorce años después de la partida de Frodo hacia las Tierras Imperecederas.
En ese escenario, Sam, Pippin y Merry emprenderán un nuevo viaje para volver sobre los primeros pasos de la aventura que inició la Guerra del Anillo. Sin embargo, el verdadero motor de la historia aparecerá cuando Elanor, la hija de Sam, descubra un secreto enterrado durante años que podría revelar que el destino de la Tierra Media estuvo mucho más cerca del desastre de lo que se creía.
La película buscará así conectar con episodios de los libros de J.R.R. Tolkien que nunca llegaron a desarrollarse en las adaptaciones cinematográficas de comienzos de siglo. El proyecto todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero desde Warner ya anticipan que el nuevo capítulo de la saga podría llegar a los cines después de 2027, una vez estrenada The Hunt for Gollum, la próxima película del universo dirigida por Andy Serkis.
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