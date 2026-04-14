La cuarta temporada de El Encargado llega con todo en Disney+ y vuelve a poner de protagonista a Guillermo Francella en una historia que incluye poder, humor negro y una tensión que crece. El tráiler ya instaló una gran duda sobre el futuro de Eliseo y dejó a todos preguntándose si esta vez la jugada le saldrá bien o mal.
PUEDE TERMINAR MAL
El Encargado 4: Eliseo llega al poder y el tráiler ya anticipa su peor final
Disney+ anunció la vuelta de Guillermo Francella en 'El Encargado' pero picante. Tráiler explosivo, poder, traiciones y la duda clave… ¿se muere Eliseo?
¿Muere Eliseo?: El tráiler de 'El Encargado 4' instala una gran incógnita
El eje de todo pasa por una pregunta concreta que domina las búsquedas y las redes: si Eliseo muere en la temporada 4 de El Encargado.
La propia estrategia de Disney+ apuntó directamente a eso, con el mensaje "Descansa en paz, Eliseo" acompañada de una imagen en blanco y negro del personaje. En las redes, muchos usuarios interpretaron que se trataba de la muerte del personaje, mientras que otros cuestionaron el tono de la campaña. Después de que se lograra el impacto buscado, se aclaró que era parte de la promoción.
En el tráiler se deja ver un cambio claro en el tono de la historia, con Eliseo pareciendo más calculador, más frío y decidido a ir hasta el final, incluso cuando todo indica que está rodeado de enemigos. La tensión crece escena a escena y el cierre del adelanto, volviendo a la idea de un desenlace oscuro con la supuesta noticia de su muerte.
Esto se explica con que Eliseo vendió su empresa por una cifra millonaria, por lo cual ya no está jugando al mismo nivel de antes y su lugar dentro del edificio cambia por completo, pero sobre todo cambia su vínculo con el poder. Ahora queda expuesto como nunca antes con su nuevo rol como asesor del Presidente.
A partir de ahora, no se trata de manipular a los vecinos o de resolver conflictos internos: está metido en el corazón del poder político, con todo lo que eso implica en términos de riesgos y enemigos.
'El Encargado 4': Eliseo entra en la política y cambia por completo la historia
Uno de los puntos más fuertes de esta nueva temporada es el cambio de escala. El Encargado siempre satirizó el mundo porteño, con el edificio como microcosmos. Pero ahora la historia se expande y ese universo queda chico.
Con crecimiento económico y cercanía con el Presidente, Eliseo pasa a ser una figura con influencia nacional, pero también un blanco mucho más visible. Esto no solo modifica la dinámica del personaje, sino también el tono general de la serie, que se vuelve más político y más tenso.
En paralelo, su enemigo histórico, Zambrano, interpretado por "El Puma" Goity, aparece decidido a destruirlo y recurre a una estrategia legal poco convencional para frenarlo. A eso se suma una conspiración interna dentro del edificio, lo que deja a Eliseo completamente rodeado.
Según la información difundida por la producción y replicada por la Agencia Noticias Argentinas, la temporada pone en juego la vida del protagonista, en un entramado con un escenario de "todo o nada".
Al elenco se le suman también Arturo Puig en el rol del Presidente, además de otros regresos y nuevas incorporaciones que amplían el universo de la serie, como Daniel Aráoz, Micaela Riera, Martín Slipak y participaciones especiales de Luis Brandoni y Benjamín Vicuña.
Desde su estreno en 2022, la serie se volvió uno de los contenidos más fuertes del catálogo regional de Disney+, y se metió entre las producciones argentinas más vistas. Ese recorrido explica por qué esta cuarta entrega, que todo indica será la última, llega con tanta expectativa.
De ahí que el posible final de Eliseo sea también una forma de cerrar un arco que fue creciendo temporada a temporada, llevando al personaje desde lo cotidiano hasta las esferas más altas del poder.
La cuarta temporada de El Encargado busca, por un lado, resolver el destino de Eliseo, y por el otro, sostener una evolución que la llevó mucho más allá de su punto de partida. Con más poder, más enemigos y un escenario más complejo, la serie apuesta a un cierre fuerte. Está por verse si su ingenio alcanzará para sobrevivir o si, esta vez, la partida se le va de las manos.
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