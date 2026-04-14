El Encargado 4: Eliseo llega al poder y el tráiler ya anticipa su peor final

A partir de ahora, no se trata de manipular a los vecinos o de resolver conflictos internos: está metido en el corazón del poder político, con todo lo que eso implica en términos de riesgos y enemigos.

'El Encargado 4': Eliseo entra en la política y cambia por completo la historia

Uno de los puntos más fuertes de esta nueva temporada es el cambio de escala. El Encargado siempre satirizó el mundo porteño, con el edificio como microcosmos. Pero ahora la historia se expande y ese universo queda chico.

Con crecimiento económico y cercanía con el Presidente, Eliseo pasa a ser una figura con influencia nacional, pero también un blanco mucho más visible. Esto no solo modifica la dinámica del personaje, sino también el tono general de la serie, que se vuelve más político y más tenso.

image La serie cambia de escala y lleva a Eliseo al poder político como asesor presidencial, mientras enfrenta conspiraciones y a su enemigo Zambrano. Fuente: Disney

En paralelo, su enemigo histórico, Zambrano, interpretado por "El Puma" Goity, aparece decidido a destruirlo y recurre a una estrategia legal poco convencional para frenarlo. A eso se suma una conspiración interna dentro del edificio, lo que deja a Eliseo completamente rodeado.

Según la información difundida por la producción y replicada por la Agencia Noticias Argentinas, la temporada pone en juego la vida del protagonista, en un entramado con un escenario de "todo o nada".

Al elenco se le suman también Arturo Puig en el rol del Presidente, además de otros regresos y nuevas incorporaciones que amplían el universo de la serie, como Daniel Aráoz, Micaela Riera, Martín Slipak y participaciones especiales de Luis Brandoni y Benjamín Vicuña.

Desde su estreno en 2022, la serie se volvió uno de los contenidos más fuertes del catálogo regional de Disney+, y se metió entre las producciones argentinas más vistas. Ese recorrido explica por qué esta cuarta entrega, que todo indica será la última, llega con tanta expectativa.

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De ahí que el posible final de Eliseo sea también una forma de cerrar un arco que fue creciendo temporada a temporada, llevando al personaje desde lo cotidiano hasta las esferas más altas del poder.

La cuarta temporada de El Encargado busca, por un lado, resolver el destino de Eliseo, y por el otro, sostener una evolución que la llevó mucho más allá de su punto de partida. Con más poder, más enemigos y un escenario más complejo, la serie apuesta a un cierre fuerte. Está por verse si su ingenio alcanzará para sobrevivir o si, esta vez, la partida se le va de las manos.

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