Guillermo Francella rogó que no cierren el INCAA: ¿Le soltó la mano al Gobierno?

El rumor amoroso de Guillermo Francella

En la farándula argentina comenzó a circular un rumor inesperado sobre Guillermo Francella y la abogada Elba Marcovecchio. De acuerdo a la versión que circulo en canales de radio y televisión, ambos fueron vistos en una actitud que llamó la atención de los presentes durante el cumpleaños de Baby Etchecopar.

La noticia rápidamente se volvió tema de conversación en los programas de entretenimiento. El periodista Ángel de Brito relató que ambos compartieron una charla cercana, lo que generó especulaciones de coqueteo.

Sin embargo, aclaró que no hubo besos ni contacto físico, y que solo se trató de una conversación prolongada. La cercanía entre ambos fue suficiente para sorprender a los panelistas presentes.

Frente a los rumores, la letrada aclaró que su conversación con el reconocido actor y se limitó únicamente a hablar de fútbol. Asimismo, aseguró que no hubo nada romántico y que la charla tuvo lugar en un contexto social donde no era posible tratar otros temas.

