El actor Guillermo Francella quedó en el centro del debate público luego de que, tras haber manifestado en el pasado una postura comprensiva hacia las medidas de ajuste del Gobierno, aunque en sus recientes declaraciones pidió públicamente que no se cierre el INCAA y se mostró a favor de la cultura nacional.
"NO ESTOY DE ACUERDO"
Guillermo Francella rogó que no cierren el INCAA: ¿Le soltó la mano al Gobierno?
El actor Guillermo Francella se mostró a favor del organismo de cine y despertó especulaciones sobre su posición con respecto al oficialismo.
Actualmente se encuentra haciendo prensa de la nueva película "Playa de lobos" dirigida por Javier Veiga y filmada en las Islas Canarias, España. Es por ese motivo que accedió a brindar una nota para el programa Puro show por medio de la pantalla de El Trece y no se privó de opinar sobre la Argentina.
Y agregó posteriormente: "Siemplemente como argentino sé la realidad que estamos atravesando y, bueno, hay que vivirla como sea". Sus dichos rápidamente generaron repercusión debido a que en otra oportunidad había declarado en contra del cine independiente provocando rechazo en gran parte de la sociedad por la falta de empatía con las producciones que no cuentan con el capital que sí lo hacen las que son producidas por plataformas como Netflix.
El rumor amoroso de Guillermo Francella
En la farándula argentina comenzó a circular un rumor inesperado sobre Guillermo Francella y la abogada Elba Marcovecchio. De acuerdo a la versión que circulo en canales de radio y televisión, ambos fueron vistos en una actitud que llamó la atención de los presentes durante el cumpleaños de Baby Etchecopar.
La noticia rápidamente se volvió tema de conversación en los programas de entretenimiento. El periodista Ángel de Brito relató que ambos compartieron una charla cercana, lo que generó especulaciones de coqueteo.
Sin embargo, aclaró que no hubo besos ni contacto físico, y que solo se trató de una conversación prolongada. La cercanía entre ambos fue suficiente para sorprender a los panelistas presentes.
Frente a los rumores, la letrada aclaró que su conversación con el reconocido actor y se limitó únicamente a hablar de fútbol. Asimismo, aseguró que no hubo nada romántico y que la charla tuvo lugar en un contexto social donde no era posible tratar otros temas.
