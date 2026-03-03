La Peña de Morfi en duda: La confesión de Diego Leuco

Durante el último año, las versiones sobre tensiones entre los conductores fueron en aumento y habrían influido en la decisión del canal de las pelotas. A su vez, se le suma el contexto de reestructuración en la señal televisiva tras la llegada de nuevos dueños, lo que habría acelerado la necesidad de renovar el formato y su conducción.

En ese marco, comenzó a circular con fuerza el nombre del cantante como posible nuevo conductor. “Quieren remontarlo desde la cabeza para abajo y el nombre que están buscando para este año es Diego Torres”, reveló el periodista Alejandro Castelo en Infama, aunque aclaró que el cantante tendría complicaciones de agenda.

La elección no sería casual debido a que el músico mantiene un fuerte vínculo con el programa y con su creador, Gerardo Rozín. No obstante, también había aparecido en carpeta Soledad Pastorutti, quien ya condujo el ciclo en reemplazos anteriores.

