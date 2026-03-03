Finalmente, Diego Leuco rompió el silencio y habló sobre su futuro en La Peña de Morfi en medio de fuertes rumores sobre cambios en la conducción. En diálogo con Intrusos por América TV, aseguró que por el momento no hay definiciones concretas. “Todavía no hay nada confirmado”, afirmó, dejando en claro que la situación continúa en evaluación dentro del canal.
¿NO VA MÁS?
La Peña de Morfi en duda: La confesión de Diego Leuco
El conductor afirmó que Telefe aún no se definió y que, hasta el momento, no recibió ninguna confirmación oficial sobre su continuidad en La Peña de Morfi.
Durante la entrevista con el cronista Alfonso Oliva, el conductor explicó que la señal atraviesa un momento de reorganización interna. “El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas”, sostuvo en referencia a Telefe. A pesar de la incertidumbre, destacó la buena relación que mantiene con las autoridades: “Tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal”.
Lejos de mostrarse preocupado por las versiones que circulan semana a semana, el periodista se mostró sereno frente a cómo seguirá el histórico ciclo dominical. “Cuando tomen una decisión supongo que me lo van a comunicar. Veo que casi todas las semanas hay noticias vinculadas a la conducción de La Peña, lo que me parece buenísimo porque da cuenta que es un programa importante, en un canal muy grande”, expresó. Además, remarcó que en su planificación laboral para este año tiene contemplada su continuidad en el envío, tal como ocurre desde hace tres temporadas.
En paralelo, surgieron versiones sobre una posible incorporación de Soledad Pastorutti a la conducción. Desde el ciclo Mediodía Bien Arriba, que se emite por la pantalla de la TV Pública, el programa cambiaría su modalidad y pasaría a emitirse grabado, aunque sin fecha confirmada de regreso. Sin embargo, la cantante no habría llegado a un acuerdo económico con el canal de las pelotas y la productora Corner, por lo que su desembarco estaría descartado.
La Peña de Morfi pretendía a Diego Torres
Es preciso recordar que Diego Torres circuló entre los interesados por Telefe para llevar adelante la conducción de La Peña de Morfi en 2026.
Durante el último año, las versiones sobre tensiones entre los conductores fueron en aumento y habrían influido en la decisión del canal de las pelotas. A su vez, se le suma el contexto de reestructuración en la señal televisiva tras la llegada de nuevos dueños, lo que habría acelerado la necesidad de renovar el formato y su conducción.
En ese marco, comenzó a circular con fuerza el nombre del cantante como posible nuevo conductor. “Quieren remontarlo desde la cabeza para abajo y el nombre que están buscando para este año es Diego Torres”, reveló el periodista Alejandro Castelo en Infama, aunque aclaró que el cantante tendría complicaciones de agenda.
La elección no sería casual debido a que el músico mantiene un fuerte vínculo con el programa y con su creador, Gerardo Rozín. No obstante, también había aparecido en carpeta Soledad Pastorutti, quien ya condujo el ciclo en reemplazos anteriores.
