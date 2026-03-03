Gas licuado: Fin de la Tarifa Social y arranca el nuevo esquema reducido rumbo al invierno

Una de las principales características del SEF será la fluctuación de subsidios según la temporada. Bajo la nueva lógica, los consumidores beneficiarios percibirán un mayor nivel de ayuda sobre el total de la tarifa en meses de mayor demanda (abril a septiembre), mientras que en meses de menor demanda, el impacto de la tarifa plena será mayor.

Por otra parte, el SEF también contempla subsidios a clubes de barrio, entidades sin fines de lucro y otras asociaciones. En estos casos, el subsidio aplicado sobre la tarifa será constante y del 100%.

Otro apartado importante contemplado por el SEF es la elegibilidad en casos especiales. Estos son familias con Certificado de Vivienda, veteranos de Malvinas y usuarios con Certificado Único de Discapacidad, entre otros.

En cuanto a los criterios de eliminación, también están contemplados los usuarios que tengan un índice patrimonial alto (posesión de vehículos cero kilómetro, varias propiedades y otros). También quedarán fuera del programa aquellos usuarios cuya declaración jurada no haya sido actualizada en conformidad a lo solicitado.

Gas

Menos beneficiarios

Cabe destacar que el nuevo sistema no demanda una nueva inscripción en el ex RASE y nuevo ReSEF. Durante la migración de entre esos sistemas, el Gobierno ejecutó la baja de miles de beneficios activos por inconsistencias.

El impacto central de este cambio lo sufrirán los usuarios de ingresos medios que hasta ahora mantenían un mínimo de subsidios. Se trata de la ex categoría N2 y N3, unos 7.5 millones de usuarios, que en gran medida quedó expuesta a la tarifa plena, ahorrando al Estado miles de millones de pesos en asistencia.

Según estimaciones de mercado, el ahorro estatal rondaría el 44% de lo erogado en años anteriores. Esto constituye un recorte de 1.000 millones de dólares, que recién será perceptible en los meses de mayor consumo.

Más noticias en Urgente24:

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

Transferencias a provincias se desploman 35,7%: CABA se lleva el 73% y deja al resto con migajas

Irán en furia, Francia con más ojivas y España niega sus bases a Trump

Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo