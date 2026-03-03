Finalmente, el Gobierno puso fin a la Tarifa Social para el gas natural licuado. El cambio fue reglamentado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y ordenado a las distribuidoras, que de ahora en más deberán facturar contemplando el nuevo esquema.
MILLONES AFUERA
Gas licuado: Fin de la Tarifa Social y arranca el nuevo esquema reducido rumbo al invierno
El Gobierno instrumentó los cambios en los subsidios al gas. Se terminan los niveles y arranca un cuadro único de ayuda sobre el consumo base.
Con impacto en las próximas boletas, la modificación más profunda se refiere a la eliminación de la segmentación por categorías de usuarios, pasando de los tres niveles (N1, N2 y N3) a un único universo de beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esto ubicará a todos los usuarios elegibles para un subsidio en una misma categoría, eliminando el acceso a la ayuda a consumidores que excedan los criterios de asistencia.
Ese criterio se basa en los ingresos netos del grupo familiar declarado. En caso de que dichos ingresos superen tres veces la Canasta Básica Total calculada por Indec todos los meses, el domicilio quedará fuera de alcance del nuevo cuadro teniendo que pagar la tarifa plena.
Para quienes sí integren el SEF, las empresas distribuidoras aplicarán las asistencias estatales en base a un bloque mínimo de consumo que varía según criterios como la distribuidora, la categoría tarifaria, la zona del país y el mes del año. En general, el SEF va a amortiguar el impacto del 50% del costo plano del gas en los meses de mayor demanda.
Nuevos subsidios al gas
El nuevo esquema buscó simplificar la ramificación anterior de los subsidios, que hace pocos años adoptó la forma de segmentos. Con esto, el Gobierno nacional intentó dar más eficiencia a la gestión de asistencias aunque también reducir el universo de beneficiarios.
Una de las principales características del SEF será la fluctuación de subsidios según la temporada. Bajo la nueva lógica, los consumidores beneficiarios percibirán un mayor nivel de ayuda sobre el total de la tarifa en meses de mayor demanda (abril a septiembre), mientras que en meses de menor demanda, el impacto de la tarifa plena será mayor.
Por otra parte, el SEF también contempla subsidios a clubes de barrio, entidades sin fines de lucro y otras asociaciones. En estos casos, el subsidio aplicado sobre la tarifa será constante y del 100%.
Otro apartado importante contemplado por el SEF es la elegibilidad en casos especiales. Estos son familias con Certificado de Vivienda, veteranos de Malvinas y usuarios con Certificado Único de Discapacidad, entre otros.
En cuanto a los criterios de eliminación, también están contemplados los usuarios que tengan un índice patrimonial alto (posesión de vehículos cero kilómetro, varias propiedades y otros). También quedarán fuera del programa aquellos usuarios cuya declaración jurada no haya sido actualizada en conformidad a lo solicitado.
Menos beneficiarios
Cabe destacar que el nuevo sistema no demanda una nueva inscripción en el ex RASE y nuevo ReSEF. Durante la migración de entre esos sistemas, el Gobierno ejecutó la baja de miles de beneficios activos por inconsistencias.
El impacto central de este cambio lo sufrirán los usuarios de ingresos medios que hasta ahora mantenían un mínimo de subsidios. Se trata de la ex categoría N2 y N3, unos 7.5 millones de usuarios, que en gran medida quedó expuesta a la tarifa plena, ahorrando al Estado miles de millones de pesos en asistencia.
Según estimaciones de mercado, el ahorro estatal rondaría el 44% de lo erogado en años anteriores. Esto constituye un recorte de 1.000 millones de dólares, que recién será perceptible en los meses de mayor consumo.
Más noticias en Urgente24:
Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo
Transferencias a provincias se desploman 35,7%: CABA se lleva el 73% y deja al resto con migajas
Irán en furia, Francia con más ojivas y España niega sus bases a Trump
Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo