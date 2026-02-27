Aumentos y más aumentos: Marzo llega con subas en combustibles, gas y luz

Tarifas.jpg Nuevos aumentos en luz y gas para marzo.

Combustible también

De manera automática, el Gobierno nacional también autorizó aumentos en los combustibles con impacto a partir del 1 de marzo. Se trata de incrementos parciales del Impuesto a los combustibles líquidos, que han sido postergados desde principios del 2024.

Para dosificar el impacto de estos gravámenes en los surtidores, el Gobierno nacional dio lugar al traslado de una porción de los mismos, con la intención de evitar una espiral inflacionaria impulsada por un insumo clave para toda la economía. Si bien las autorizaciones representan valores fijos, estas últimas implican incrementos de entre el 1% y el 1,2% dependiendo el combustible.

Esta presión fiscal sobre los surtidores se agregará a las remarcaciones que ejecuten las petroleras. De esa manera, cada empresa tendrá un impacto mayor o menos para los consumidores según el cuadro tarifario establecido, que se mueve libremente desde la desregulación del mercado en 2024.

Durante el año pasado, el Gobierno nacional dejó de exigir informes públicos de las actualizaciones, lo que derivó en aumentos discrecionales de las empresas. En 11 de los 12 meses del año se registraron subas, y en algunos se alojaron incrementos intra mensuales.

El aumento anual total de los combustibles superó el 42%, quedando por encima de la barrera inflacionaria anual informada por el Indec.

Servicios al alza, salarios a la baja

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), el costo de los servicios públicos en Argentina durante el 2025 sufrió actualizaciones de hasta el 30% en promedio. Esta aceleración de precios, que rondó la inflación anual, fue menor que la estampida del 2024 donde el segmento impulsó recomposiciones de años en pocos meses.

Sin embargo, esta categoría de gastos siguió constituyendo gran parte de la presión a los bolsillos de los consumidores. Estimaciones no oficiales del sector proyectan un “peso” del 20% sobre los ingresos mensuales de los hogares, algo que potencia el arrastre económico que los consumidores ejecutan bajo el contexto de cuatro meses consecutivos sin aumentos del poder adquisitivo (salario real según Indec).

