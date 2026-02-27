El Gobierno nacional liberó autorizaciones para que en marzo, las principales empresas de prestación de servicios puedan ejecutar aumentos en sus tarifas. Con impacto concreto en el gas, la electricidad y los combustibles, las actualizaciones llegan para agregar más presión a los bolsillos de los usuarios.
Aumentos y más aumentos: Marzo llega con subas en combustibles, gas y luz
El Gobierno nacional autorizó para marzo nuevos aumentos en gas, electricidad y combustibles. El impacto en los bolsillos.
En el caso del gas natural, los incrementos fueron autorizados por el Ente Nacional Regulador del Gas, que dio luz verde a las distintas distribuidoras en todo el país a trasladar nuevos costos a los usuarios. Cada empresa, dependiendo el área, aplicó distintos grados de aumento en nuevos cuadros tarifarios, con especial impacto en la zona núcleo y aumentos menores en áreas frías.
Los cargos de transporte, desplazamiento e intercambio oscilaron un aumento del 8% dentro del sistema. Esto no es directamente trasladable a los usuarios, que según los cuadros tarifarios y los beneficios podrían tener porcentajes más grandes o más pequeños dependiendo el área.
En lo que respecta a la electricidad, las autorizaciones llegaron de parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Esta repartición aprobó subas de hasta el 2,43% para el costo Propio de Distribución de cada distribuidora, porcentaje que tendrá impacto en las boletas de manera dispar.
Además de ese costo, la factura está compuesta por el costo de la energía (MEM), los subsidios y bonificaciones y los impuestos locales. De esa manera, el porcentaje de aumento trasladado a los usuarios va a variar dependiendo de la zona y la categoría de los mismos.
Combustible también
De manera automática, el Gobierno nacional también autorizó aumentos en los combustibles con impacto a partir del 1 de marzo. Se trata de incrementos parciales del Impuesto a los combustibles líquidos, que han sido postergados desde principios del 2024.
Para dosificar el impacto de estos gravámenes en los surtidores, el Gobierno nacional dio lugar al traslado de una porción de los mismos, con la intención de evitar una espiral inflacionaria impulsada por un insumo clave para toda la economía. Si bien las autorizaciones representan valores fijos, estas últimas implican incrementos de entre el 1% y el 1,2% dependiendo el combustible.
Esta presión fiscal sobre los surtidores se agregará a las remarcaciones que ejecuten las petroleras. De esa manera, cada empresa tendrá un impacto mayor o menos para los consumidores según el cuadro tarifario establecido, que se mueve libremente desde la desregulación del mercado en 2024.
Durante el año pasado, el Gobierno nacional dejó de exigir informes públicos de las actualizaciones, lo que derivó en aumentos discrecionales de las empresas. En 11 de los 12 meses del año se registraron subas, y en algunos se alojaron incrementos intra mensuales.
El aumento anual total de los combustibles superó el 42%, quedando por encima de la barrera inflacionaria anual informada por el Indec.
Servicios al alza, salarios a la baja
Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), el costo de los servicios públicos en Argentina durante el 2025 sufrió actualizaciones de hasta el 30% en promedio. Esta aceleración de precios, que rondó la inflación anual, fue menor que la estampida del 2024 donde el segmento impulsó recomposiciones de años en pocos meses.
Sin embargo, esta categoría de gastos siguió constituyendo gran parte de la presión a los bolsillos de los consumidores. Estimaciones no oficiales del sector proyectan un “peso” del 20% sobre los ingresos mensuales de los hogares, algo que potencia el arrastre económico que los consumidores ejecutan bajo el contexto de cuatro meses consecutivos sin aumentos del poder adquisitivo (salario real según Indec).
