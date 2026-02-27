Al límite: Javier Milei tildó de "terrorista" al camarógrafo golpeado en el Congreso

image Javier Milei amplificó el conflicto en redes con un tuit que calificaba al camarógrafo y a FOPEA de "terroristas".

Ver posteo original en X

Sin embargo, el más fuerte fue el que compartió fue uno donde se tildaba tanto a Tedeschini como a FOPEA de "terroristas": "No falla. Son de manual. Enseguida salto FOPEA a defender al terrorista que bajo la cobertura de camarógrafo PROVOCO y AGREDIÓ a personal policial. FOPEA es una organizacion terrorista que protege y busca asegurar la impunidad de periodistas pauteros y ensobrados", decía el tuit que acompañaba una imagen de Pinocho con nariz larga, el logo de FOPEA abajo y el texto "FAKE NEWS".

No es menor que la palabra elegida haya sido "terrorista", un término que en la Argentina tiene peso histórico enorme y que no se usa livianamente, menos aún para describir a alguien que estaba filmando un operativo policial (y que Milei insinuó en Patricia Bullrich cuando la acusó de poner bombas en jardines de infantes en pleno debate electoral, allá por 2023).

En paralelo, FOPEA repudió la agresión y recordó que ya son más de 150 los trabajadores de prensa heridos en coberturas de protestas desde el inicio de esta gestión, un número que marca una tendencia preocupante.

Pato Bullrich marca distancia y expone la interna

Mientras el Presidente endurecía su discurso en redes, la senadora y exministra de Seguridad Bullrich, sorprendió con un tono distinto al que supo tener cuando estaba al frente del área.

Confirmó que se abrió un sumario y sostuvo que el accionar del efectivo "no fue correcto" y que resultaba "reprochable", una definición que dentro del propio oficialismo cayó como una bomba porque durante su gestión defendió cada operativo sin fisuras, incluso en episodios muy cuestionados como el que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo.

image Patricia Bullrich reprochó el accionar policial y confirmó un sumario, distanciándose así del operativo.

En la Casa Rosada muchos leyeron esas declaraciones como un mensaje hacia su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien empezó a mostrarse autónoma y a acercarse al entorno de Santiago Caputo, el asesor de máxima confianza de Milei, en una dinámica interna donde no se quiere perder terreno, sobre todo en un área tan sensible como Seguridad.

Las cuentas digitales alineadas con Caputo no tardaron en salir a cruzar a Bullrich, evidenciando que el tema a discutir no es solo este operativo puntual sino por quién conduce la narrativa y el poder real dentro del espacio. En ese escenario, el episodio del camarógrafo catalizó la tensión que ya venía acumulándose por otros temas, como la reforma laboral o los acuerdos con gobernadores.

image La tensión de Bullrich con Alejandra Monteoliva y el entorno de Santiago Caputo dejó expuesta otra interna.

En el medio queda preguntarse cómo se para un gobierno frente a la prensa cuando cubre situaciones incómodas y hasta dónde está dispuesto a escalar el lenguaje político para disciplinar, desacreditar o confrontar. Porque si filmar una detención puede terminar en ser tildado de terrorista por el propio Presidente, el problema es el clima que se construye alrededor de quien mira y registra.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde