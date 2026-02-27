Ayer, un camarógrafo de A24 fue reducido, golpeado y esposado en el Congreso, fue el tema de discusión del día, pero Javier Milei decidió amplificar en redes que no era una víctima sino un provocador. Horas después del incidente, el Presidente avaló un posteo que lo trataba de "terrorista", subiendo la apuesta en un conflicto que ya venía caliente.
¿NO SERÁ DEMASIADO?
Al límite: Javier Milei tildó de "terrorista" al camarógrafo golpeado en el Congreso
Javier Milei no deja las provocaciones y llama "terrorista" al camarógrafo agredido. Mientras tanto, hay interna entre Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.
El operativo, las imágenes y la palabra que Javier Milei eligió usar
Todo ocurrió mientras el Senado discutía la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación que, según denunció Greenpeace y otras organizaciones ambientales, flexibiliza la protección de zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros e hidrocarburíferos, discusión que ya venía generando tensión con gobernadores y con comunidades que temen por el impacto sobre las reservas de agua dulce.
En ese contexto, activistas de Greenpeace saltaron las rejas del Congreso y desplegaron carteles en las escalinatas, lo cual derivó en un operativo de la Policía Federal que incluyó detenciones y la creación de un perímetro en un estacionamiento lateral, desde el cual la prensa intentó registrar lo que estaba pasando. Ahí quedó en el medio Facundo Tedeschini, un camarógrafo de A24, quien terminó reducido y golpeado.
"Se me abalanzaron cinco o seis efectivos, me tiraron, me pegaban patas por abajo, yo gritaba ‘paren, paren’, y ahí me llevaron", contó a la salida del Hospital Ramos Mejía, donde lo atendieron por las heridas. Las imágenes que circularon en televisión y redes muestran que estaba fuera del perímetro cuando lo empujaron y lo tiraron al piso, algo que luego llevó al juez interviniente a ordenar su liberación y a abrir un sumario contra el efectivo que actuó, considerando reprochable su conducta.
Sin embargo, desde la cuenta oficial de X del Presidente Javier Milei, la reacción fue otra. Milei reposteó varios mensajes que apuntaban a una supuesta provocación del trabajador de prensa y contra el periodismo en general. Uno de ellos decía: "Los periodistas que van a cubrir manifestaciones siempre van buscar que los golpeen o generar algún hecho de violencia para pegarle al Gobierno".
Sin embargo, el más fuerte fue el que compartió fue uno donde se tildaba tanto a Tedeschini como a FOPEA de "terroristas": "No falla. Son de manual. Enseguida salto FOPEA a defender al terrorista que bajo la cobertura de camarógrafo PROVOCO y AGREDIÓ a personal policial. FOPEA es una organizacion terrorista que protege y busca asegurar la impunidad de periodistas pauteros y ensobrados", decía el tuit que acompañaba una imagen de Pinocho con nariz larga, el logo de FOPEA abajo y el texto "FAKE NEWS".
No es menor que la palabra elegida haya sido "terrorista", un término que en la Argentina tiene peso histórico enorme y que no se usa livianamente, menos aún para describir a alguien que estaba filmando un operativo policial (y que Milei insinuó en Patricia Bullrich cuando la acusó de poner bombas en jardines de infantes en pleno debate electoral, allá por 2023).
En paralelo, FOPEA repudió la agresión y recordó que ya son más de 150 los trabajadores de prensa heridos en coberturas de protestas desde el inicio de esta gestión, un número que marca una tendencia preocupante.
Pato Bullrich marca distancia y expone la interna
Mientras el Presidente endurecía su discurso en redes, la senadora y exministra de Seguridad Bullrich, sorprendió con un tono distinto al que supo tener cuando estaba al frente del área.
Confirmó que se abrió un sumario y sostuvo que el accionar del efectivo "no fue correcto" y que resultaba "reprochable", una definición que dentro del propio oficialismo cayó como una bomba porque durante su gestión defendió cada operativo sin fisuras, incluso en episodios muy cuestionados como el que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo.
En la Casa Rosada muchos leyeron esas declaraciones como un mensaje hacia su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien empezó a mostrarse autónoma y a acercarse al entorno de Santiago Caputo, el asesor de máxima confianza de Milei, en una dinámica interna donde no se quiere perder terreno, sobre todo en un área tan sensible como Seguridad.
Las cuentas digitales alineadas con Caputo no tardaron en salir a cruzar a Bullrich, evidenciando que el tema a discutir no es solo este operativo puntual sino por quién conduce la narrativa y el poder real dentro del espacio. En ese escenario, el episodio del camarógrafo catalizó la tensión que ya venía acumulándose por otros temas, como la reforma laboral o los acuerdos con gobernadores.
En el medio queda preguntarse cómo se para un gobierno frente a la prensa cuando cubre situaciones incómodas y hasta dónde está dispuesto a escalar el lenguaje político para disciplinar, desacreditar o confrontar. Porque si filmar una detención puede terminar en ser tildado de terrorista por el propio Presidente, el problema es el clima que se construye alrededor de quien mira y registra.
