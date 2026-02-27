Celulares en el aula: Alerta por su impacto en la concentración y la salud mental adolescente

El fenómeno también alcanza a quienes no manipulan el teléfono. “Uno de cada cinco chicos declara distraerse por el uso que hacen sus compañeros”, señaló, y remarcó que esto genera “un clima de distracción generalizado en el aula”.





Además, advirtió que “aproximadamente el 38% de los alumnos no desactiva las notificaciones durante la clase” y que muchos “sienten una fuerte presión por estar online o responder mensajes”, lo que interrumpe las tareas escolares.

Finalmente, indicó que “existe una fuerte relación entre mayor uso y distracción del celular y un menor rendimiento en matemática”, un dato que refuerza la preocupación sobre su impacto en los resultados educativos.

