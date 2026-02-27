El inicio del ciclo lectivo reabre el debate sobre la presencia de celulares en clase y sus efectos en adolescentes. La hiperconectividad y la exposición constante a plataformas digitales están transformando los hábitos de estudio y las formas de procesar la información, en un escenario donde estos dispositivos ocupan un lugar central en la vida cotidiana.
TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE EN TENSIÓN
Celulares en el aula: Alerta por su impacto en la concentración y la salud mental adolescente
En diálogo con Urgente24, especialistas en educación explicaron cómo los celulares influyen en la atención y el desempeño académico de los estudiantes.
Desde Urgente24 dialogamos con expertos para analizar cómo el uso del celular y las redes sociales incide en la concentración, el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes. El médico psiquiatra y especialista en salud mental Lucas Raspall afirmó que “la evidencia científica en materia de educación muestra la interferencia que generan los dispositivos digitales en el aula” y que las notificaciones permanentes “genera esa interferencia en la atención, en la concentración, entonces afecta toda la esfera cognitiva”.
A su vez, advirtió que los jóvenes utilizan el teléfono “entre siete y ocho horas por día en promedio en Argentina” y que “se fue viendo también un alza en las tasas de los llamados trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo y otros”.
Por su parte, Darío Álvarez Klar, director de la Red Educativa Itínere, explicó que la dinámica de las aplicaciones, basada en estímulos breves y constantes, dificulta sostener el foco y refuerza conductas automáticas. Según señaló, esta sobreestimulación impacta en el descanso y en el desempeño escolar, ya que “a mayor cantidad de horas de uso de dispositivos usados con redes sociales, los niveles y los resultados académicos disminuyen”, junto con la comprensión y el pensamiento crítico. Asimismo, expresó que que la exposición temprana e intensiva puede afectar procesos neurocognitivos y el bienestar emocional.
Argentina lidera la distracción por el uso del celular en el aula
Sol Alzú, analista de datos de Argentinos por la Educación, explicó que el país “se encuentra en el primer lugar en cuanto al porcentaje de alumnos que declara distraerse con el uso de su propio celular”. En ese marco, precisó que “el 54% de los estudiantes de 15 años usa el dispositivo con fines no pedagógicos durante la clase y reconoce que eso lo distrae”.
El fenómeno también alcanza a quienes no manipulan el teléfono. “Uno de cada cinco chicos declara distraerse por el uso que hacen sus compañeros”, señaló, y remarcó que esto genera “un clima de distracción generalizado en el aula”.
Además, advirtió que “aproximadamente el 38% de los alumnos no desactiva las notificaciones durante la clase” y que muchos “sienten una fuerte presión por estar online o responder mensajes”, lo que interrumpe las tareas escolares.
Finalmente, indicó que “existe una fuerte relación entre mayor uso y distracción del celular y un menor rendimiento en matemática”, un dato que refuerza la preocupación sobre su impacto en los resultados educativos.
