Aerolíneas Argentinas arrasa con descuentos únicos en vuelos al exterior y nacionales

Aerolíneas Argentinas se volvió loca y lanzó pasajes a destinos impresionantes de Argentina y el mundo. No lo desaproveches.

27 de febrero de 2026 - 11:40
Aerolíneas Argentinas lanzó la mejor promoción para este otoño.

Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional, lanzó vuelos con descuentos espectaculares para viajar durante el otoño. Uno de los destinos elegido es de los más visitados por los argentinos y sin duda es una promoción para aprovechar a lo grande.

Si querés viajar dentro del país en otoño, esta promoción de Aerolíneas Argentinas va a ser tu salvación. Hay un destino muy concurrido y otros que también se suman a los descuentos de un 25%, lo cual es una muy buena noticia para hacer un buen viaje en temporada baja.

Aerolíneas Argentinas lanzó el descuento más esperado.

Aerolíneas Argentinas y un descuento ideal

Para fomentar el turismo en temporada baja, Aerolíneas lanzó descuentos del 25% en vuelos nacionales e internacionales. Una promoción imperdible no solo para aprovechar los destinos de Argentina sino también los del exterior.

Estos descuentos del 25% van a ser válidos para viajar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, con lo cual hay una brecha muy grande para comprar varios vuelos o bien para elegir fechas flexibles. Todo el otoño será mucho más barato viajar dentro y fuera del país.

Además de este 25% en pasajes, Aerolíneas Argentinas también tiene 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales para que todos puedan comprar sus pasajes financiados dentro del país. Una iniciativa que sin duda fomenta el turismo y también insta a que los argentinos puedan conocer otros destinos.

