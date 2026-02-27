Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional, lanzó vuelos con descuentos espectaculares para viajar durante el otoño. Uno de los destinos elegido es de los más visitados por los argentinos y sin duda es una promoción para aprovechar a lo grande.
Aerolíneas Argentinas arrasa con descuentos únicos en vuelos al exterior y nacionales
Aerolíneas Argentinas se volvió loca y lanzó pasajes a destinos impresionantes de Argentina y el mundo. No lo desaproveches.
Si querés viajar dentro del país en otoño, esta promoción de Aerolíneas Argentinas va a ser tu salvación. Hay un destino muy concurrido y otros que también se suman a los descuentos de un 25%, lo cual es una muy buena noticia para hacer un buen viaje en temporada baja.
Aerolíneas Argentinas y un descuento ideal
Para fomentar el turismo en temporada baja, Aerolíneas lanzó descuentos del 25% en vuelos nacionales e internacionales. Una promoción imperdible no solo para aprovechar los destinos de Argentina sino también los del exterior.
Estos descuentos del 25% van a ser válidos para viajar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, con lo cual hay una brecha muy grande para comprar varios vuelos o bien para elegir fechas flexibles. Todo el otoño será mucho más barato viajar dentro y fuera del país.
Además de este 25% en pasajes, Aerolíneas Argentinas también tiene 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales para que todos puedan comprar sus pasajes financiados dentro del país. Una iniciativa que sin duda fomenta el turismo y también insta a que los argentinos puedan conocer otros destinos.
