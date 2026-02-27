Finde en Rosario: Ricardo Montaner, Karina y Circo Ánima

La propuesta lleva al público no solo a ver las tormentas más bien invita a sentirlas. Durante casi dos horas toda la sala sentirá el viento en su rostro, el frío envolvente y agua que los refrescará, poniendo en alerta todos los sentidos y haciendo que el público se sienta parte de la historia.

image Último fin de semana para aprovechar de un show único con Flavio Mendoza como protagonista.

* Viernes a las 21. Sábado y domingo dos funciones: 18 y 21. Anticipadas a partir de $30.000.

Karina en La Sala de las Artes

La cantante referente de la movida tropical cuenta con una larga lista de hits dentro de su discografía. Canciones como Sin vergüenza, Hasta el fin del mundo, Corazón mentiroso, Cómo te atreves, Díganle y Cuando digo tu nombre.

No quedan fuera de la lista los temas Pero no faltarán Haría trampa, Te quise olvidar, La Manipuladora, Al igual que yo, Clávame tu amor, Fuera, Lo dudo y Borré tus fotos.

* Viernes desde las 23.59. Entradas online $15.000.

Cumbión del Paraná en Estadio Gabino Sosa

El Cumbión del Paraná vuelve con una noche imperdible a puro ritmo y fiesta popular. Karina, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Nico Mattioli, Nuestro Romance, Naranja Dulce y Aclamado Amistad se reúnen para celebrar la cumbia en todas sus formas.

La cita promete bailar sin pausa al calor de los grandes clásicos y nuevas canciones del género.

* Sábado a las 18. Costo: $35.000.

image El evento musical que no falla.

Emmanuel Horvilleur en Bioceres Arena

El artista se presentará en el marco de Noches del Lunario junto a Abril Olivera y Amira.

Abril Olivera, una de las voces femeninas más destacadas de la nueva generación, trae su repertorio exquisito de R&B, soul y pop.

Amira, artista en notorio ascenso dentro del género, presenta un show enérgico que fusiona soul, R&B, neo-soul y funk con influencias latinas y urbanas, con una voz potente, mucho groove y arreglos sólidos.

* Viernes a las 20. Valor $12.500.

Inauguración de Costa Nueva

Se trata del nuevo paseo público de la ribera central que va desde la fluvial hasta el Centro Cultural Parque España, pensado para caminar, descansar y encontrarse. Ubicado en Buenos Aires y el Río (entre los Galpones 13 y 15).

* Viernes y sábado de 18.30 a 23. Gratis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/2027120515207270488&partner=&hide_thread=false BIENVENIDOS A LA COSTANERA MÁS LINDA DEL PAÍS!

Mañana los esperamos con muchas sorpresas para inaugurar Costa Nueva, el paseo que une La Fluvial con el Parque de España.

Vengan y disfruten, es de ustedes.

Volvió Rosario. pic.twitter.com/RLgohnMnvR — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 26, 2026

Festival De la Patria Mía en Parque Independencia

Llega la tercera edición del Festival De la Patria Mía, un encuentro que promueve las expresiones populares y pone en valor la cultura local y nacional, en el marco de las celebraciones por el Día de la Creación de la Bandera.

El predio Ferial Parque de la Independencia contará con dos escenarios con grandes referentes de la escena folclórica regional y nacional, patio de baile, ferias y propuestas gastronómicas.

En una pista especialmente dedicada a tal fin habrá talleres de Introducción a las Danzas Folklóricas argentinas (Gato, Zamba, Chamamé, Tango y Milonga) a las 19h, 20h, 21h y 22h. Los talleres son abiertos a todo público y no requieren inscripción previa.

* Sábado a las 18.30. Sistema de entradas anticipadas.

Entretenimiento para disfrutar con los más peques

Calle Recreativa

Se trata de una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable, actividad física y movilidad activa para toda la ciudadanía. Brinda un espacio público ordenado, aprovechado por todas las edades.

* Domingo de 8.30 a 12.30.

