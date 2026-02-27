ROSARIO. La ciudad se prepara para despedir febrero, y recibir marzo, con una agenda de actividades que promete dar que hablar. La música será el plato fuerte del fin de semana. A su vez, eventos culturales y entretenimiento para los más peques. Llegan días ideales, con temperatura agradable, para disfrutar al máximo.
Finde en Rosario: Ricardo Montaner, Karina y Circo Ánima
La ciudad de Rosario se prepara para un fin de semana movido, con muchos planes musicales imperdibles.
Ricardo Montaner en Metropolitano
Ricardo Montaner regresa a los escenarios con "El último regreso World Tour 2026", una gira mundial que marca su esperado reencuentro con el público tras varios años de silencio.
Rosario será una de las paradas destacadas de este tour que simboliza no solo su vuelta, sino también una renovación de votos con sus seguidores. Con más de 40 años de trayectoria, el artista vuelve recargado y decidido a celebrar su legado junto a los millones de fans que anhelaban este regreso.
* Sábado a las 21. Entradas desde $60.000.
Despedida del Circo Ánima
El show con más de 35 artistas en escena, desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. El espectáculo está pensado para que en cada número el espectador pueda vivir un viaje sensorial a través de efectos visuales que cautivan y acrobacias de alto nivel.
La propuesta lleva al público no solo a ver las tormentas más bien invita a sentirlas. Durante casi dos horas toda la sala sentirá el viento en su rostro, el frío envolvente y agua que los refrescará, poniendo en alerta todos los sentidos y haciendo que el público se sienta parte de la historia.
* Viernes a las 21. Sábado y domingo dos funciones: 18 y 21. Anticipadas a partir de $30.000.
Karina en La Sala de las Artes
La cantante referente de la movida tropical cuenta con una larga lista de hits dentro de su discografía. Canciones como Sin vergüenza, Hasta el fin del mundo, Corazón mentiroso, Cómo te atreves, Díganle y Cuando digo tu nombre.
No quedan fuera de la lista los temas Pero no faltarán Haría trampa, Te quise olvidar, La Manipuladora, Al igual que yo, Clávame tu amor, Fuera, Lo dudo y Borré tus fotos.
* Viernes desde las 23.59. Entradas online $15.000.
Cumbión del Paraná en Estadio Gabino Sosa
El Cumbión del Paraná vuelve con una noche imperdible a puro ritmo y fiesta popular. Karina, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Nico Mattioli, Nuestro Romance, Naranja Dulce y Aclamado Amistad se reúnen para celebrar la cumbia en todas sus formas.
La cita promete bailar sin pausa al calor de los grandes clásicos y nuevas canciones del género.
* Sábado a las 18. Costo: $35.000.
Emmanuel Horvilleur en Bioceres Arena
El artista se presentará en el marco de Noches del Lunario junto a Abril Olivera y Amira.
Abril Olivera, una de las voces femeninas más destacadas de la nueva generación, trae su repertorio exquisito de R&B, soul y pop.
Amira, artista en notorio ascenso dentro del género, presenta un show enérgico que fusiona soul, R&B, neo-soul y funk con influencias latinas y urbanas, con una voz potente, mucho groove y arreglos sólidos.
* Viernes a las 20. Valor $12.500.
Inauguración de Costa Nueva
Se trata del nuevo paseo público de la ribera central que va desde la fluvial hasta el Centro Cultural Parque España, pensado para caminar, descansar y encontrarse. Ubicado en Buenos Aires y el Río (entre los Galpones 13 y 15).
* Viernes y sábado de 18.30 a 23. Gratis.
Festival De la Patria Mía en Parque Independencia
Llega la tercera edición del Festival De la Patria Mía, un encuentro que promueve las expresiones populares y pone en valor la cultura local y nacional, en el marco de las celebraciones por el Día de la Creación de la Bandera.
El predio Ferial Parque de la Independencia contará con dos escenarios con grandes referentes de la escena folclórica regional y nacional, patio de baile, ferias y propuestas gastronómicas.
En una pista especialmente dedicada a tal fin habrá talleres de Introducción a las Danzas Folklóricas argentinas (Gato, Zamba, Chamamé, Tango y Milonga) a las 19h, 20h, 21h y 22h. Los talleres son abiertos a todo público y no requieren inscripción previa.
* Sábado a las 18.30. Sistema de entradas anticipadas.
Entretenimiento para disfrutar con los más peques
Calle Recreativa
Se trata de una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable, actividad física y movilidad activa para toda la ciudadanía. Brinda un espacio público ordenado, aprovechado por todas las edades.
* Domingo de 8.30 a 12.30.
