Violencia en Rosario al rojo vivo: Las balaceras no se toman descanso

Ese día, dos hombres a borde de una moto se acercaron al lugar y uno de ellos abrió fuego sobre el frente del comercio y al momento de retirarse dejaron un papel con un texto en el que también se mencionaban a personas detenidas en Piñero.

Las balaceras no tienen descanso

La jornada de ayer quedó marcada por la violencia. También por la noche, cuatro personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego. Según el testimonio de los vecinos, dos motos habrían llegado al lugar disparando a mansalva, se supone que en la búsqueda de alguien con antecedentes penales que vive en esa cuadra.

"Pero lo confundieron con uno que pasaba y le tiraron a ese. También la ligaron otros más, hasta una nenita". "Pero lo confundieron con uno que pasaba y le tiraron a ese. También la ligaron otros más, hasta una nenita".

image Cuatro personas heridas en la noche de este martes. En el medio, una niña de 6 años.

A partir de la información brindada por el Destacamento del HECA, el primer ingreso se produjo alrededor de las 21.30, cuando un joven de 22 años, identificado como G. Nazareno Esteban, fue trasladado en un vehículo particular tras recibir múltiples disparos. El paciente fue examinado por la doctora Giavarini, quien diagnosticó heridas de arma de fuego múltiples, quedando a la espera de estudios complementarios.

Minutos más tarde, cerca de las 21.40, ingresó un segundo herido identificado como V. Ramón Antonio, de 47 años, trasladado también en un coche particular. El doctor constató una herida de arma de fuego en la región dorsal.

Además, una adolescente de 17 años, identificada como G. Mía Elizabeth, quien presentaba una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho, también fue atendida.

Por último, personal médico fue alertado sobre la existencia de una cuarta víctima: una niña de 6 años que habría sufrido un roce de bala. Ante esta situación, se solicitó la intervención del SIES para su evaluación y traslado.

Las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas y se trabaja para identificar al autor de los disparos y esclarecer el móvil del hecho.

