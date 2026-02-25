Quién es Roberto Méndez, el empresario que se volvió viral tras admitir: "Robábamos con los precios"

De vendedor a empresario

Méndez no es un recién llegado al rubro. Su historia dentro del negocio de los neumáticos comienza a fines de los años setenta, cuando trabajaba como vendedor en una fábrica vinculada a la reconstrucción de cubiertas. A mediados de los años ochenta formó un pequeño equipo comercial y empezó a recorrer empresas para vender protectores y neumáticos para camiones.

En febrero de 1986 abrió su primer local en Avellaneda bajo el nombre Neumen. Con el tiempo se transformó en distribuidor de la marca Pirelli y fue expandiendo la empresa hasta convertirla en una cadena nacional.

Hoy la firma cuenta con más de 40 puntos de venta en el país —incluyendo sucursales en Córdoba, Salta y Tucumán—, emplea a más de 500 trabajadores y atiende a unos 15.000 clientes por mes. Además comercializa amortiguadores, lubricantes, baterías y otros productos del mercado automotor.

La confesión y la polémica

Lo que volvió relevante a Méndez no fue su trayectoria empresarial sino su diagnóstico sobre cómo funcionó el mercado durante años. En la entrevista aseguró que el sector operaba en un esquema de precios distorsionado.

“Estaban robando las multinacionales, y los empresarios teníamos un mercado que no era real”, sostuvo.

Y agregó un dato que generó fuerte repercusión: “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Según explicó, la rentabilidad de la actividad llegó a niveles muy altos. “Veo bien cuando Federico Sturzenegger dice que va a obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando en un 60, 70%”, afirmó.

El impacto político

La viralización ocurrió en medio del conflicto por el cierre de la histórica empresa Fate, que anunció el cese de su planta en Virreyes tras 80 años de actividad y el despido de 920 trabajadores. Parte del debate público giraba alrededor de si la apertura de importaciones afectaba a la industria local.

El video fue tomado por el Presidente como argumento dentro de esa discusión. Milei volvió a criticar lo que denomina “nacionalismo económico” y utilizó el testimonio del empresario como ejemplo de precios artificialmente altos en el pasado.

Así, una declaración realizada en un streaming terminó ingresando en la agenda política nacional. La historia de un empresario del rubro automotor pasó de ser un caso sectorial a convertirse en un capítulo más del debate sobre apertura económica, competencia e inflación en la Argentina actual.

__________________________

