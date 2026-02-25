El último tuit de Gianluca Prestianni tras el fallo de UEFA, con un dardo a Federico Valverde

Pegar una piña sin pelota se puede se ve, y sin ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan Pegar una piña sin pelota se puede se ve, y sin ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan

El texto hacía referencia a una acción de Federico Valverde en la ida del cruce de Champions, cuando el uruguayo impactó con el puño cerrado sobre Samuel Dahl en una jugada violenta y muy rápida que no derivó en sanción disciplinaria. La comparación encendió el debate en redes y sumó tensión a una eliminatoria que ya venía cargada desde Lisboa.

El mensaje fue eliminado minutos después, pero ya había sido capturado y difundido. La polémica, lejos de apagarse, encontró un nuevo frente fuera del campo.

Embed - El Chiringuito de Jugones on Instagram: " 'RAJADA' de PRESTIANNI tras conocer que no jugará contra el MADRID en el Bernabéu: "Ya no disimulan ni un poco con el Real"." View this post on Instagram

Investigación abierta y un posible castigo mayor

Por ahora, la investigación sigue en curso. La suspensión de Prestianni es provisional y la UEFA no ha emitido un fallo definitivo. Desde algunos medios españoles se especula con que la sanción podría extenderse hasta diez partidos si se comprobara una conducta de carácter racista, aunque oficialmente no hay confirmación sobre la magnitud del castigo.

El caso se sostiene, en gran parte, en las versiones de los protagonistas. En las imágenes no se percibe con claridad qué palabras se intercambiaron, ya que el argentino se cubre la boca con la camiseta. Antes del cruce, Vinícius Jr. también había tenido un intercambio verbal con el jugador del Benfica. La discusión, caliente y sin micrófonos, dejó espacio para interpretaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gianlucaa_11/status/2023952121842835573?s=20&partner=&hide_thread=false Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

Mientras tanto, el debate se trasladó a redes y foros. En espacios vinculados al Benfica, la postura es de respaldo al futbolista y cuestionamiento al criterio disciplinario. Del otro lado, el entorno madridista insiste en que la UEFA debe actuar con firmeza ante cualquier insinuación de racismo.

La realidad, por ahora, es una: Prestianni no jugará en el Bernabéu y el expediente sigue abierto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNFC/status/2023905305390653642?s=20&partner=&hide_thread=false Fede Valverde appeared to swing his arm to get free of Benfica's Samuel Dahl. pic.twitter.com/026E4Tvr72 — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2026

