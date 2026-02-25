Viajó con la delegación, realizó el reconocimiento del Santiago Bernabéu y aguardó hasta último momento una señal desde Nyon. Pero la UEFA rechazó la apelación del Benfica y Gianluca Prestianni quedó definitivamente fuera del cruce ante el Real Madrid. Horas después, el argentino recurrió a las redes.
LO BORRÓ, PERO YA ERA TARDE
El último tuit de Gianluca Prestianni tras el fallo de UEFA, con un dardo a Federico Valverde
Tras la apelación rechazada por UEFA, el argentino apuntó contra el Real Madrid y recordó una acción de Fede Valverde. El mensaje fue eliminado minutos después.
El ex Vélez Sarsfield publicó un mensaje en X que no tardó en viralizarse, capturado por El Chiringuito de Jugones antes de ser eliminado. Venía de días intensos tras la polémica en el Estádio da Luz y de intercambios calientes en redes. Esta vez, el foco estuvo en la lógica, según su visión, dispar a la hora de aplicar sanciones.
El posteo, que duró apenas unos minutos en su perfil, volvió a encender el debate en la previa del duelo europeo. En su mensaje, el argentino hizo referencia directa a una acción de Federico Valverde en la ida de Champions, remarcando un golpe sin pelota que no derivó en sanción y sugiriendo un criterio dispar a la hora de castigar conductas.
La tensión que comenzó en Portugal ahora suma un nuevo capítulo. La apelación del Benfica fue rechazada y la suspensión provisional se mantiene, mientras la UEFA continúa con la investigación.
“Pegar una piña sin pelota se puede…”: el tuit que publicó en su cuenta personal
Fue en la tarde-noche europea cuando Gianluca Prestianni decidió expresarse. Tras conocerse que la UEFA rechazó la apelación del Benfica y mantuvo la suspensión provisional, el argentino acudió a X con un mensaje que no pasó desapercibido y que luego borró.
El texto hacía referencia a una acción de Federico Valverde en la ida del cruce de Champions, cuando el uruguayo impactó con el puño cerrado sobre Samuel Dahl en una jugada violenta y muy rápida que no derivó en sanción disciplinaria. La comparación encendió el debate en redes y sumó tensión a una eliminatoria que ya venía cargada desde Lisboa.
El mensaje fue eliminado minutos después, pero ya había sido capturado y difundido. La polémica, lejos de apagarse, encontró un nuevo frente fuera del campo.
Investigación abierta y un posible castigo mayor
Por ahora, la investigación sigue en curso. La suspensión de Prestianni es provisional y la UEFA no ha emitido un fallo definitivo. Desde algunos medios españoles se especula con que la sanción podría extenderse hasta diez partidos si se comprobara una conducta de carácter racista, aunque oficialmente no hay confirmación sobre la magnitud del castigo.
El caso se sostiene, en gran parte, en las versiones de los protagonistas. En las imágenes no se percibe con claridad qué palabras se intercambiaron, ya que el argentino se cubre la boca con la camiseta. Antes del cruce, Vinícius Jr. también había tenido un intercambio verbal con el jugador del Benfica. La discusión, caliente y sin micrófonos, dejó espacio para interpretaciones.
Mientras tanto, el debate se trasladó a redes y foros. En espacios vinculados al Benfica, la postura es de respaldo al futbolista y cuestionamiento al criterio disciplinario. Del otro lado, el entorno madridista insiste en que la UEFA debe actuar con firmeza ante cualquier insinuación de racismo.
La realidad, por ahora, es una: Prestianni no jugará en el Bernabéu y el expediente sigue abierto.
