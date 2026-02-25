"Eres un cono...": Gerard Piqué se burla de Álvaro Arbeloa en la previa de la Kings League

El cartel juega con una expresión que nadie olvidó y que con el tiempo se convirtió en cántico. En 2015, en plena tensión de los Clásicos, Piqué lanzó su famoso dardo contra Álvaro Arbeloa: “Él dice que somos amigos, pero yo no lo llamaría amigo, es un cono… cido”. Aquella ironía terminó transformándose en meme, etiqueta y munición dialéctica entre aficiones.

Hoy, Arbeloa, actual entrenador vinculado al entorno del Real Madrid, vuelve a escuchar el eco de aquella burla desde distintas gradas. En el último partido ante el Valencia, el 8 de este mes, parte del estadio coreó: “Eres un cono… eres un cono, Álvaro eres un cono”. La frase, nacida como provocación verbal, mutó en folklore futbolero.

En el Bernabéu, algo más que un partido

Más allá de la pancarta y el ruido digital, la verdadera respuesta llegará en el césped. Esta noche, el Real Madrid enfrenta al Benfica en la vuelta de la fase eliminatoria de la Champions League, con la obligación de sostener el 1-0 conseguido en la ida en el Estádio da Luz.

El conjunto portugués llega sin Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA, mientras que el Madrid tampoco contará con Kylian Mbappé por problemas en su rodilla. El margen es mínimo y la presión, máxima.

Para Álvaro Arbeloa, el contexto no es menor. Tras la eliminación en Copa del Rey frente al Albacete y con la Liga al rojo vivo (a un punto del Barcelona), el margen de error se reduce. La Champions y el campeonato doméstico se convierten en argumentos centrales si quiere consolidarse como la apuesta de Florentino Pérez a futuro.

En el Real Madrid, la reputación se sostiene con resultados. Si quiere dejar atrás el eco del “cono” y silenciar las burlas, Arbeloa deberá hacerlo donde más pesa: en el campo. Porque en el Bernabéu no importa el cómo, importa el qué: ganar.

