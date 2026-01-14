Albacete es un municipio de España en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 175.000 habitantes. El Albacete Balompié SAD juega en la 2da. División de España y es propiedad del grupo catarí Skyline International. Increíble ganarle al Real Madrid y echarlo de la Copa del Rey.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Albacete también le ganó al Real Madrid: Anas Laghrari más lejos de Florentino Pérez
Noche histórica para el Albacete: eliminó de la Copa del Rey al Real Madrid, que estrenaba entrenador luego del desastre en Jeddah.
Estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador madrileño, que tendrá que trabajar mucho para motivar a un plantel que desde el final de Carlo Ancelotti parece abúlico o desinteresado o 'pecho frío'. Pero también aparece bajo los dardos su presidente, Florentino Pérez, responsable de las contrataciones y los despidos. Se afirma que su presente es consecuencia de su pasado reciente.
Álvaro Benito, en El Larguero:
"Era muy difícil ver cambios sustanciales en un día. Lo que sí debería de haber con un cambio de entrenador es energía, ilusiones renovadas. Es preocupante: o falta nivel o varios jugadores están muy por debajo de su nivel. Creo que la destitución de Xabi Alonso es un triunfo de los jugadores, que se sienten con la potestad de que realmente no se le puede imponer un estilo o ciertas obligaciones. Xabi era un entrenador que ha tenido éxito en un equipo como el Leverkusen, con un equipo riguroso, ofensivo, dinámico, agresivo. No pudo reproducir eso aquí porque ciertos jugadores se negaron o no fueron capaces de cumplir con ciertas obligaciones. Para mi esto es una derrota global."
El Albacete es un equipo con buen traslado de la pelota, aunque salió algo a la defensiva, con sus 3 centrales ocupados en cerrar las líneas de pase y controlar a Vinicius Jr. Pero el equipo que entrena Alberto González se comportó con solidez y empezó a lanzarse por los laterales.
Pedja Mijatovic, en El Larguero:
"En 3 días el Real Madrid ha perdido 2 títulos y 1 entrenador. Llega este partido después de perder una Supercopa con el rival de siempre, cambias de entrenador, los jugadores piensan que juegan con un equipo inferior, que lo van a hacer con la mano izquierda y pasa esto. En esta situación, las únicas personas que pueden cambiar el rumbo no es el entrenador ni el Presidente. Son los jugadores. No se puede arreglar de otra manera."
Algo debió decir en el descanso Arbeloa porque el Madrid regresó más intenso. Soltó a los laterales y presionó. De pronto 2-2. El DT Alberto González reordenó su equipo: Riki, Agus Medina y Jefté.
Precisamente una volea de Jefté puso el 2-1 en el minuto 82'.
Desesperó el Madrid en busca del empate. Pero una contra dejó a Jefté solo, quien en el 2do. tiro colocó una rosca a la eternidad. Final.
