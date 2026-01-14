Albacete también le ganó al Real Madrid: Anas Laghrari más lejos de Florentino Pérez

Pedja Mijatovic, en El Larguero:

"En 3 días el Real Madrid ha perdido 2 títulos y 1 entrenador. Llega este partido después de perder una Supercopa con el rival de siempre, cambias de entrenador, los jugadores piensan que juegan con un equipo inferior, que lo van a hacer con la mano izquierda y pasa esto. En esta situación, las únicas personas que pueden cambiar el rumbo no es el entrenador ni el Presidente. Son los jugadores. No se puede arreglar de otra manera."

Algo debió decir en el descanso Arbeloa porque el Madrid regresó más intenso. Soltó a los laterales y presionó. De pronto 2-2. El DT Alberto González reordenó su equipo: Riki, Agus Medina y Jefté.

Precisamente una volea de Jefté puso el 2-1 en el minuto 82'.

Desesperó el Madrid en busca del empate. Pero una contra dejó a Jefté solo, quien en el 2do. tiro colocó una rosca a la eternidad. Final.

