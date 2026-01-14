Un San Lorenzo en crisis analiza la llegada de un jugador mundialista con Uruguay

San Lorenzo de Almagro atraviesa desde hace varios años una profunda crisis institucional y, tras la acefalía y la salida de Marcelo Moretti, el club es actualmente conducido por Sergio Costantino. En ese contexto, aseguran que al conjunto de Boedo le ofrecieron a un jugador que supo ser titular en un Mundial con la Selección de Uruguay.
Insólito: a un San Lorenzo que está en crisis institucional le ofrecieron un jugador que fue titular en un Mundial con Uruguay.
Si bien por el momento no logró levantar las inhibiciones, el Ciclón ya cuenta con un refuerzo y continúa moviéndose en el mercado de pases con la mira puesta en un 2026 en el que disputará la Copa Sudamericana.
¿De la Selección de Uruguay a San Lorenzo?
Varios futbolistas titulares de San Lorenzo han sido sondeados por distintos clubes, aunque por el momento solo hay un jugador con salida prácticamente confirmada del club de Boedo.
Se trata del lateral izquierdo Elías Báez. El defensor no viajó a Uruguay para realizar la pretemporada con el Ciclón y está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Atlanta United.
En ese sentido, el propio Damián Ayude afirmó: “Elías tiene muchas chances de irse, hablamos con él y decidimos que se cuide”.
A raíz de esta situación, comenzó la danza de nombres para reemplazar al juvenil, teniendo en cuenta que el único lateral izquierdo natural que quedaría en el plantel es Teo Rodríguez Pagano, a quien el entrenador piensa más adelantado en el campo de juego.
Uno de los futbolistas que fue ofrecido al Cuervo es Diego Laxalt, lateral/extremo izquierdo uruguayo que quedó libre de Dinamo Moscú, según informó Pablo Lafourcade.
El jugador, de 32 años, pretende jugar sus últimos cartuchos con la ilusión de tener chances de disputar el próximo Mundial. El uruguayo, que fue titular en algunos partidos de Rusia 2018, tiene como prioridad continuar su carrera en Europa y también fue ofrecido a clubes como Corinthians, Nacional y Peñarol, por lo que, en el contexto actual de San Lorenzo, parece una negociación compleja.
El otro lateral que aparece en el radar del Ciclón es Alexis Soto, actualmente en Defensa y Justicia, con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
Má sobre San Lorenzo de Damián Ayude
Además de Elías Báez, otros futbolistas que podrían dejar San Lorenzo son Alexis Cuello, pretendido por Boca Juniors, y Jhohan Romaña, seguido de cerca por River Plate. Si bien ambos son buscados por dos de los clubes más grandes del país, por el momento no hay confirmación de que vayan a salir.
Este miércoles 14 de enero, el equipo dirigido por Damián Ayude disputará su primer partido del año, cuando enfrente a Cúcuta desde las 21.00 en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El encuentro podrá verse por ESPN Premium y la plataforma Disney+.
La particularidad es que los jugadores pretendidos por otros clubes fueron probados por el entrenador y todo indica que serían utilizados como titulares.
La posible formación del Ciclón sería:
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.
