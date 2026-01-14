Fassi sacude Talleres y está a nada de cerrar un jugador top del fútbol argentino

Talleres de Córdoba no tuvo un buen 2025 y, de hecho, peleó el descenso hasta las últimas fechas de la tabla anual. El equipo conducido por Andrés Fassi y Carlos Tevez está cerca de concretar la llegada de uno de los jugadores top del fútbol argentino.
Talleres de Córdoba Andrés Fassi y Carlos Tevez está cerca de cerrar al goleador del fútbol argentino.
Si bien logró consagrarse campeón de la Supercopa Internacional, el balance del año para el Matador fue negativo el año pasado y no disputará ninguna competencia internacional en la próxima temporada. Por ese motivo, en Córdoba buscan apuntar con todo al plano local.
Andrés Fassi rompe todo y quiere un refuerzo top
Luego de un flojo 2025, Talleres de Córdoba buscará cambiar la imagen en este 2026 y, por ese motivo, Andrés Fassi, recientemente reelecto, apunta a refuerzos rimbombantes.
No es un dato menor que el Matador haya perdido a Federico Girotti, su centrodelantero, en este mercado de pases, razón por la cual se mantiene activa la búsqueda de un número 9.
En ese contexto, el periodista Germán García Grova aseguró: “Talleres tiene negociaciones encaminadas para fichar a Ronaldo Martínez. Se ultiman detalles con Platense para comprar el 50 % de los derechos económicos”.
A esa información se sumó Nacho Castellano, quien afirmó que se trata del delantero apuntado por Carlos Tevez.
Martínez fue el goleador del Torneo Clausura de la Liga Profesional con ocho goles y una de las piezas clave del equipo campeón del Torneo Apertura. De esta manera, el Calamar volvió a tener al máximo artillero del fútbol argentino en la era profesional después de 31 años: el último había sido Marcelo Espina en 1994.
Todo indica que el atacante podría continuar su carrera en Córdoba..
Talleres de Carlos Tevez quiere un 2026 mejor
El cierre de 2025 no fue negativo para Talleres bajo la conducción de Carlos Tevez, aunque el equipo atravesó momentos de extrema tensión al estar comprometido con la lucha por no descender a la segunda división.
Finalmente, el conjunto dirigido por el Apache logró meterse en los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que cayó ante Boca Juniors en La Bombonera. Sin embargo, el balance general del año fue adverso y el Matador no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional, por lo que en 2026 solo afrontará torneos locales.
En cuanto al mercado de pases, además de la cercana incorporación de Ronaldo Martínez, la “T” concretó el regreso de Bruno Barticciotto, quien se encontraba a préstamo en Santos Laguna de México.
De cara al Torneo Apertura, Talleres ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones:
- Fecha 1: Talleres vs. Newell’s | Viernes 23 de enero | 22.15 | Estadio Mario Alberto Kempes
- Fecha 2: Vélez vs. Talleres | Martes 27 de enero | 17.45 | Estadio José Amalfitani
- Fecha 3: Talleres vs. Platense | Sábado 31 de enero | 22.00 | Estadio Mario Alberto Kempes
