Fassi sacude Talleres y está a nada de cerrar un jugador top del fútbol argentino

A esa información se sumó Nacho Castellano, quien afirmó que se trata del delantero apuntado por Carlos Tevez.

Martínez fue el goleador del Torneo Clausura de la Liga Profesional con ocho goles y una de las piezas clave del equipo campeón del Torneo Apertura. De esta manera, el Calamar volvió a tener al máximo artillero del fútbol argentino en la era profesional después de 31 años: el último había sido Marcelo Espina en 1994.

Todo indica que el atacante podría continuar su carrera en Córdoba..

Talleres de Carlos Tevez quiere un 2026 mejor

El cierre de 2025 no fue negativo para Talleres bajo la conducción de Carlos Tevez, aunque el equipo atravesó momentos de extrema tensión al estar comprometido con la lucha por no descender a la segunda división.

Finalmente, el conjunto dirigido por el Apache logró meterse en los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que cayó ante Boca Juniors en La Bombonera. Sin embargo, el balance general del año fue adverso y el Matador no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional, por lo que en 2026 solo afrontará torneos locales.

En cuanto al mercado de pases, además de la cercana incorporación de Ronaldo Martínez, la “T” concretó el regreso de Bruno Barticciotto, quien se encontraba a préstamo en Santos Laguna de México.

De cara al Torneo Apertura, Talleres ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones:

Fecha 1: Talleres vs. Newell’s | Viernes 23 de enero | 22.15 | Estadio Mario Alberto Kempes

Talleres vs. Newell’s | | | Estadio Mario Alberto Kempes Fecha 2: Vélez vs. Talleres | Martes 27 de enero | 17.45 | Estadio José Amalfitani

Vélez vs. Talleres | | | Estadio José Amalfitani Fecha 3: Talleres vs. Platense | Sábado 31 de enero | 22.00 | Estadio Mario Alberto Kempes

