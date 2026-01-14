No hay dudas de que Marino Hinestroza será jugador de Boca Juniors. Sin embargo, en las últimas horas se filtró el insólito motivo por el cual el delantero colombiano, ex Atlético Nacional, todavía no llegó a la Argentina para ponerse la camiseta del Xeneize.
En Boca Juniors no pueden creer lo que pasó con Marino Hinestroza
El colombiano Marino Hinestroza no llegó a Boca Juniors aún y revelaron el insólito motivo (dirigencial).
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, muchos apuntaron contra la dirigencia del club de la Ribera, encabezada por su presidente Juan Román Riquelme.
Insólito lo que contaron sobre Marino Hinestroza
Durante buena parte del mes de diciembre se habló sobre la posibilidad de que Marino Hinestroza se convirtiera en jugador de Boca Juniors.
Muchos se sorprendieron cuando el 24 de diciembre Gastón Edul y otros periodistas especializados en el mercado de pases lo dieron oficialmente como refuerzo. Luego, la situación se complicó, aunque en ningún momento se puso en duda que el colombiano vestiría la camiseta del club de la Ribera.
Finalmente, el pasado 9 de enero se confirmó que el extremo es nuevo jugador de Boca por 5 millones de dólares por el 100 % de su pase.
Llama la atención que, por el momento, el delantero todavía no haya llegado a la Argentina. En este contexto, se viralizó un tuit de un periodista que citó a Julio Pavoni y explicó el motivo del retraso.
“Hubo un error en un envío de email y en estas horas o mañana a la mañana se resuelve lo de Hinestroza a Boca”, aseguró el periodista partidario y generó una fuerte repercusión en X.
Minutos más tarde, el mismo comunicador aclaró: “Me aclara bien @JulioPavoni que el error del envío de email fue de Atlético Nacional”.
Muchos recordaron aquel mail que Boca envió tarde para contar con sus refuerzos en la Copa Sudamericana 2024.
Todo indica que en las próximas horas Hinestroza arribará al país y Boca tendrá la posibilidad de oficializar su incorporación.
Según informó el periodista Tati Civiello en TyC Sports, el equipo dirigido por Claudio Úbeda contará con entre cuatro y cinco refuerzos de aquí a marzo, incluyendo la incorporación de Marino Hinestroza.
Más allá del colombiano, los nombres que aparecen en carpeta por el momento son Alexis Cuello, Cristian “Chimi” Ávila y Gastón Hernández.
En cuanto al delantero del Ciclón, el pasado 12 de enero se confirmó que comenzaron oficialmente las negociaciones entre los clubes, ya que hasta ese momento solo habían existido contactos a través del representante del jugador.
Respecto al defensor del club de Boedo, desde hace varios días el interés parece haberse enfriado y, por ahora, no hay novedades concretas.
En lo que respecta a Ávila, el delantero también es seguido de cerca por el Getafe, y es el conjunto español el que podría avanzar con su contratación en los próximos días.
Por otra parte, este miércoles 14 de enero el Xeneize hará su estreno en 2026 al enfrentar a Millonarios en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará desde las 19 horas en La Bombonera.
