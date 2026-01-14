urgente24
MIRANDO FEBRERO

Inflación 2,8% y sube el techo de la banda cambiaria: ¿Dólar a $1600?

Con el dato de la inflación de diciembre, en febrero se moverán las bandas cambiarias en el mismo porcentaje. ¿Puede subir el dólar a $1.600?

14 de enero de 2026 - 09:09
Luis Caputo y las bandas cambiarias que empiezan a moverse con la inflación.

FOTO: Imagen ficción de xAI.

Con un porcentaje de inflación en diciembre mayor al esperado por el mercado, la banda cambiaria superior podrá ampliarse en febrero un 2,8% de los actuales $ 1.563,51 a los $1607 pero ¿esto significa que el dólar llegará a los $1600?

Bandas cambiarias al ritmo de la inflación

De acuerdo con el esquema ideado por el Gobierno el año pasado, las bandas cambiarias dentro de las cuales puede moverse la cotización del dólar, sin intervención oficial, se actualizará en el mismo porcentaje que la inflación.

Así las cosas, el techo fijado para finales de enero en $ 1.563,51, pasaría a $1607 a fines de febrero al aplicarse el incremento del 2,8% que resultó del IPC de diciembre de 2025.

La gran interrogante es si, con el cambio de la banda superior, el dólar podría llegar a los $1600. Hoy (14/1) la divisa estadounidense cotiza a $ 1485 para la compra en el Banco Nación y el oficial mayorista se ubica en los $1.457.

Pero podrá avizorarse qué podría ocurrir en febrero cuando el 31 de enero se actualice el precio tope del dólar a los $1.564,30 debido a la suba de 2,5% de la inflación de noviembre.

¿Dólar a $1600?

Si bien la banca cambiaria superior a fines de febrero se ubicará por encima de los $1600 con la actualización del 2,8% de la inflación de diciembre, eso no significa necesariamente que la divisa se mueva hacia el nuevo valor tope de la banda.

Por ejemplo, en el inicio de 2026 el dólar se ubicó un 3% por debajo del techo de la banda y hasta el momento aumentó solo 0,3% con respecto al valor de cierre de diciembre.

“Al indexar el tipo de cambio al resultado de la inflación, lo que se genera es la institucionalización de la inercia inflacionaria. Se entra en un loop -la suba de precios retroalimenta al tipo de cambio y éste, a su vez, al valor del dólar- difícil de controlar. El dato de diciembre es una muestra de ello”, opinó Haroldo Montagu, economista en jefe de la consultora Vectorial al portal El Destape.

Por su parte, el director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, dijo al diario Ámbito Financiero que un techo más alto da un poco más de margen para comprar reservas, más si se logra contener un poco la inflación en las próximas semanas. No obstante, advirtió que la aceleración en los aumentos de precios que viene observándose desde mayo puede llevar al Gobierno a "aplicar un torniquete", lo cual podría incluir un regreso del ancla cambiaria como factor fundamental de la desinflación.

