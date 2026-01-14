Inflación 2,8% y sube el techo de la banda cambiaria: ¿Dólar a $1600?

¿Dólar a $1600?

Si bien la banca cambiaria superior a fines de febrero se ubicará por encima de los $1600 con la actualización del 2,8% de la inflación de diciembre, eso no significa necesariamente que la divisa se mueva hacia el nuevo valor tope de la banda.

Por ejemplo, en el inicio de 2026 el dólar se ubicó un 3% por debajo del techo de la banda y hasta el momento aumentó solo 0,3% con respecto al valor de cierre de diciembre.

“Al indexar el tipo de cambio al resultado de la inflación, lo que se genera es la institucionalización de la inercia inflacionaria. Se entra en un loop -la suba de precios retroalimenta al tipo de cambio y éste, a su vez, al valor del dólar- difícil de controlar. El dato de diciembre es una muestra de ello”, opinó Haroldo Montagu, economista en jefe de la consultora Vectorial al portal El Destape.

Por su parte, el director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, dijo al diario Ámbito Financiero que un techo más alto da un poco más de margen para comprar reservas, más si se logra contener un poco la inflación en las próximas semanas. No obstante, advirtió que la aceleración en los aumentos de precios que viene observándose desde mayo puede llevar al Gobierno a "aplicar un torniquete", lo cual podría incluir un regreso del ancla cambiaria como factor fundamental de la desinflación.