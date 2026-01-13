El presidente Donald Trump se presentó hoy, 13/01, ante líderes empresariales y votantes en el Detroit Economic Club, donde intentó proyectar confianza sobre la situación económica de Estados Unidos, a pesar de crecientes dudas públicas sobre la inflación, el empleo y su enfrentamiento con la Reserva Federal ( Fed).
EN CAMPAÑA
Trump le dijo "incompetente o corrupto" a Powell y se prepara para las elecciones 2026
En Detroit, Donald Trump afirmó que los precios están bajando mientras presiona a la Fed y a Jerome Powell en medio de dudas sobre la economía.
Trump llegó a Michigan para resaltar lo que calificó como avances económicos bajo su segundo mandato, promoviendo inversiones en manufactura y la creación de empleos, y defendiendo las políticas arancelarias que, según él, han revitalizado la industria automotriz de Estados Unidos. El mandatario también recorrió una planta de Ford en Dearborn como parte de su visita.
Aunque el Departamento de Trabajo reportó una perdida de 8.000 puestos de trabajo en el sector, Trump afirmó:
Sin embargo, detrás de su mensaje triunfalista, el contexto económico muestra una realidad más compleja. Datos oficiales recientes indican que la inflación sigue por encima de la meta del 2% de la Fed, con un índice de precios al consumidor que aumentó 2,7% en diciembre en comparación con el año anterior, una cifra superior a lo esperado por muchos economistas.
Trump aseguró en su discurso que los precios “están bajando mucho más rápido de lo que cualquiera recuerda” y defendió su gestión económica, aunque no presentó datos concretos para sustentar esa afirmación, que ha sido cuestionada por verificadores de hechos.
Presión contra la Fed y el presidente Jerome Powell
Una parte significativa de la intervención de Trump estuvo dedicada a cuestionar la política monetaria de la Fed. El presidente atacó directamente al jefe del banco central, Jerome Powell, acusándolo de ser un obstáculo para el crecimiento económico por no reducir las tasas de interés con mayor rapidez. Antes de emprender su viaje a Detroit, lo calificó como “incompetente o corrupto” y dijo que debería bajar los tipos de interés para impulsar la economía. Así se expresó respecto del presidente de la Fed:
Este enfrentamiento se da en medio de una investigación penal federal en curso, impulsada por el Departamento de Justicia, que ha generado aún más tensión entre la Casa Blanca y la autoridad monetaria. Powell ha dicho que las citaciones relacionadas con esa investigación son “pretextos” para presionarlo a cambiar la política monetaria.
Impacto electoral y perspectivas
La visita de Trump a Detroit ocurre en un momento clave del ciclo político, con elecciones intermedias en 2026 a la vista. Sus intentos de reforzar su narrativa de éxito económico buscan contrarrestar la percepción de que la inflación y el costo de la vida siguen siendo preocupaciones centrales para los votantes, según ABC News.
No obstante, la persistente inflación y el choque con la Reserva Federal complican ese mensaje, alimentando debates tanto dentro de su propio partido como entre economistas sobre las prioridades de política económica y el papel del banco central en un entorno fiscal y político polarizado.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito