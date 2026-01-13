Trump le dijo "incompetente o corrupto" a Powell y se prepara para las elecciones 2026

Trump aseguró en su discurso que los precios “están bajando mucho más rápido de lo que cualquiera recuerda” y defendió su gestión económica, aunque no presentó datos concretos para sustentar esa afirmación, que ha sido cuestionada por verificadores de hechos.

Presión contra la Fed y el presidente Jerome Powell

Una parte significativa de la intervención de Trump estuvo dedicada a cuestionar la política monetaria de la Fed. El presidente atacó directamente al jefe del banco central, Jerome Powell, acusándolo de ser un obstáculo para el crecimiento económico por no reducir las tasas de interés con mayor rapidez. Antes de emprender su viaje a Detroit, lo calificó como “incompetente o corrupto” y dijo que debería bajar los tipos de interés para impulsar la economía. Así se expresó respecto del presidente de la Fed:

Está miles de millones de dólares por encima del presupuesto, así que o es incompetente o es corrupto. Está miles de millones de dólares por encima del presupuesto, así que o es incompetente o es corrupto.

Este enfrentamiento se da en medio de una investigación penal federal en curso, impulsada por el Departamento de Justicia, que ha generado aún más tensión entre la Casa Blanca y la autoridad monetaria. Powell ha dicho que las citaciones relacionadas con esa investigación son “pretextos” para presionarlo a cambiar la política monetaria.

Impacto electoral y perspectivas

La visita de Trump a Detroit ocurre en un momento clave del ciclo político, con elecciones intermedias en 2026 a la vista. Sus intentos de reforzar su narrativa de éxito económico buscan contrarrestar la percepción de que la inflación y el costo de la vida siguen siendo preocupaciones centrales para los votantes, según ABC News.

No obstante, la persistente inflación y el choque con la Reserva Federal complican ese mensaje, alimentando debates tanto dentro de su propio partido como entre economistas sobre las prioridades de política económica y el papel del banco central en un entorno fiscal y político polarizado.

Más noticias en Urgente24

