Epuyen en estado de catastrofe: Vecinos mantinene alerta por evacuación

Las ráfagas, hasta 40 kilómetros, sumadas a la sequía y el calor, se combinaron para reactivar los focos de incendios, en medio de la tragedia que azota a esta región de la provincia, según supo la agencia Noticias Argentinas.

victoria villarruel.webp Victoria Villarruel, presidenta del Senado

Posteo de Victoria Villarruel

A todo esto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, anticipó que solicitará a los legisladores nacionales una "actualización" de las penas para aquellas personas que resulten culpables de iniciar incendios de manera intencional.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel indicó.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego comenzado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego comenzado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego

Antes de concluir agregó

Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección

