La ANMAT resolvió quitarle al Correo Argentino una habilitación sensible vinculada al manejo de medicamentos, una medida que reaviva el debate sobre controles sanitarios y responsabilidades técnicas Aunque la empresa seguirá distribuyendo productos medicinales, la disposición, publicada oficialmente, apunta a una planta logística ubicada en Malvinas Argentinas y marca un límite.
CHAU HABILITACIÓN
ANMAT hunde a Correo Argentino: Le quitan poder clave sobre medicamentos y estalla la polémica
La ANMAT ya dejó en claro su postura y el Correo Argentino deberá adaptarse al nuevo límite impuesto.
El Correo ya no podrá realizar tareas de reempaque, etiquetado ni acondicionamiento secundario de medicamentos, actividades clave para la trazabilidad de los productos. Desde el organismo sanitario aclaran que la decisión no afecta la distribución.
¿Por qué ANMAT le quitó una habilitación clave al Correo Argentino?
Según la ANMAT, el problema central es la ausencia de dirección técnica, un requisito obligatorio para cualquier establecimiento que intervenga en etapas sensibles del circuito de medicamentos. La normativa aclara que sin un profesional habilitado responsable, no hay autorización posible.
La resolución se apoya en la Ley 16.463, que regula de forma estricta quiénes pueden producir, fraccionar, acondicionar o manejar medicamentos con destino al comercio interprovincial. También cita el Decreto 150/92, que exige dirección técnica profesional en establecimientos vinculados al fraccionamiento o acondicionamiento de especialidades medicinales.
En ese marco, la ANMAT resolvió cancelar el legajo correspondiente a la planta del Correo Argentino, dejando en claro que la habilitación para reempaque queda sin efecto, aunque se mantiene la autorización para distribuir medicamentos en todo el país.
¿Qué puede y qué no puede hacer ahora el Correo Argentino según ANMAT?
Tras la decisión, el escenario queda dividido en dos carriles bien marcados. Por un lado, el Correo Argentino puede seguir cumpliendo su rol logístico y de distribución, trasladando medicamentos ya acondicionados desde los laboratorios o droguerías hasta su destino final. Esa función no fue cuestionada ni suspendida.
Por el otro, queda completamente afuera de cualquier tarea vinculada al acondicionamiento secundario, reempaquetar, rotular, preparar lotes o intervenir físicamente sobre los medicamentos antes de su envío. Son tareas que, aunque no implican producción, sí afectan la trazabilidad y la seguridad del producto.
Desde la empresa estatal explicaron que la medida no afecta el normal abastecimiento, pero puertas adentro reconocen que el recorte obliga a reordenar procesos y contratos.
ANMAT y Correo Argentino en el centro de un panorama más amplio
En paralelo, la ANMAT viene ejecutando un endurecimiento general de los controles sobre el sector farmacéutico. En las últimas horas, el organismo avanzó con medidas extraordinarias contra diez laboratorios, incluyendo suspensiones totales y cancelaciones de habilitaciones.
Dos casos fueron especialmente graves. BIOTENK S.A. y Laboratorios Solkotal S.A. recibieron la inhibición total de sus actividades tras detectarse fallas críticas en farmacovigilancia, gestión de calidad, recursos humanos e instalaciones. En uno de los casos, incluso se ordenó el retiro del mercado de lotes de inyectables por riesgos sanitarios concretos.
¿Qué dice la ley y por qué ANMAT refuerza los controles ahora?
La ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud, viene reforzando inspecciones, revisando legajos y cruzando información técnica. En ese proceso, la falta de dirección técnica aparece como una infracción grave y automática, tanto para empresas privadas como para organismos públicos.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo