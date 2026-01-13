ANMAT hunde a Correo Argentino: Le quitan poder clave sobre medicamentos y estalla la polémica

¿Qué puede y qué no puede hacer ahora el Correo Argentino según ANMAT?

Tras la decisión, el escenario queda dividido en dos carriles bien marcados. Por un lado, el Correo Argentino puede seguir cumpliendo su rol logístico y de distribución, trasladando medicamentos ya acondicionados desde los laboratorios o droguerías hasta su destino final. Esa función no fue cuestionada ni suspendida.

Por el otro, queda completamente afuera de cualquier tarea vinculada al acondicionamiento secundario, reempaquetar, rotular, preparar lotes o intervenir físicamente sobre los medicamentos antes de su envío. Son tareas que, aunque no implican producción, sí afectan la trazabilidad y la seguridad del producto.

Desde la empresa estatal explicaron que la medida no afecta el normal abastecimiento, pero puertas adentro reconocen que el recorte obliga a reordenar procesos y contratos.

correo argentino - anmat

ANMAT y Correo Argentino en el centro de un panorama más amplio

En paralelo, la ANMAT viene ejecutando un endurecimiento general de los controles sobre el sector farmacéutico. En las últimas horas, el organismo avanzó con medidas extraordinarias contra diez laboratorios, incluyendo suspensiones totales y cancelaciones de habilitaciones.

Dos casos fueron especialmente graves. BIOTENK S.A. y Laboratorios Solkotal S.A. recibieron la inhibición total de sus actividades tras detectarse fallas críticas en farmacovigilancia, gestión de calidad, recursos humanos e instalaciones. En uno de los casos, incluso se ordenó el retiro del mercado de lotes de inyectables por riesgos sanitarios concretos.

¿Qué dice la ley y por qué ANMAT refuerza los controles ahora?

La ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud, viene reforzando inspecciones, revisando legajos y cruzando información técnica. En ese proceso, la falta de dirección técnica aparece como una infracción grave y automática, tanto para empresas privadas como para organismos públicos.

