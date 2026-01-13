Furor en River por el refuerzo inesperado que sumó Gallardo

Luego de que se cayeran las llegadas de Santino Andino y Maher Carrizo, River puso el pie en el acelerador para tratar de sumar a Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni antes de que termine el mercado de pases. Sin embargo, Marcelo Gallardo sumó un refuerzo inesperado que ya es furor entre los hinchas por lo que mostró contra Millonarios.
El domingo pasado River se enfrentó a Millonarios de Colombia en lo que fue su primer amistoso de este 2026, donde varios jugadores tuvieron la chance de disputar sus primeros minutos en el año. Uno de los que ingresó en el segundo tiempo y dejó grandes sensaciones por darle algo distinto a la mitad de la cancha fue Tomás Galván.
Tomás Galván es un viejo conocido de River ya que se formó en las inferiores del Millonario e incluso ya debutó en primera de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, en los últimos años pasó de préstamo en préstamo tratando de asentarse en primera división. Primero pasó por Defensa y Justicia, luego Colón de Santa Fe, más tarde Tigre y durante el 2025 estuvo en Vélez.
Galván, el refuerzo inesperado que ya le da resultados a River
Estaba todo dado para que Tomás Galván se quede en el Fortín mediante la venta de un porcentaje de su pase, pero Gallardo tomó una decisión inesperada. Ante la falta de volantes revulsivos y cambio de ritmo, el Muñeco pidió por el regreso del jugador de 25 años y es por eso que se sumó a la pretemporada para ser una opción más de cara la próxima temporada.
En el segundo tiempo contra Millonarios, cuando la mitad de la cancha necesitaba un volante más punzante y movilidad, Gallardo mandó a la cancha a Galván y Tomi no decepcionó. Le cometieron el penal que derivó en el gol de Gonzalo Montiel y dejó muy buenas sensaciones no solo en el cuerpo técnico, sino también en los hinchas que festejaron el regreso del hijo pródigo y el nivel que mostró en cancha.
“Salvo que llegue una oferta de venta que sea irrechazable, Tomás Galván se va a quedar este semestre y será tenido en cuenta por Gallardo”, afirmó Juan Patricio Balbi. De esta manera queda decretada la continuidad de Tomi como parte del plantel de River, un jugador que la luchó mucho en los últimos años para poder esta nueva chance con la camiseta de La Banda.
