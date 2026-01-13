Furor en River por el refuerzo inesperado que sumó Gallardo

Galván, el refuerzo inesperado que ya le da resultados a River

Estaba todo dado para que Tomás Galván se quede en el Fortín mediante la venta de un porcentaje de su pase, pero Gallardo tomó una decisión inesperada. Ante la falta de volantes revulsivos y cambio de ritmo, el Muñeco pidió por el regreso del jugador de 25 años y es por eso que se sumó a la pretemporada para ser una opción más de cara la próxima temporada.