Macri y Alfano: ¿amor o sketch?; los BRICS desafían al dólar; día de furia en Punta del Este

1-Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron (¿son?) amantes
Tras la separación del ex presidente y Juliana Awada, reaparecieron versiones sobre un antiguo vínculo con la conocida vedette y actriz.
Mauricio Macri y Graciela Alfano: ¿amor de vieja data o sketch 2026?; los BRICS desafían al dòlar y a USA; día de furia de una automovilista en Punta del Este.
En los años 90, cuando Mauricio Macri manejaba SEVEL, ya se hablaba de una cercanía que venía de entonces.
La Alfano reconoció que la historia de amor existió y que duró varios años.
El dólar no es solo una moneda. Es poder, control y sanciones.
Mientras los BRICS avanzan con un sistema propio, Estados Unidos enfrenta su mayor temor estratégico: perder la hegemonía global.
Inflación, reservas y estabilidad local también se juegan en esta guerra silenciosa.
Una conductora generó temor en las calles del principal balneario uruguayo tras exhibir de forma amenazante un bate de béisbol.
Se trata de una infractora serial que tiene boletas por $ 7 millones en CABA y provincia de Buenos Aires.