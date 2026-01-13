urgente24
Macri y Alfano: ¿amor o sketch?; los BRICS desafían al dólar; día de furia en Punta del Este

Mauricio Macri y Graciela Alfano: ¿amor de vieja data o sketch 2026?; los BRICS desafían al dòlar y a USA; día de furia de una automovilista en Punta del Este.

13 de enero de 2026 - 18:50
1-Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron (¿son?) amantes

Tras la separación del ex presidente y Juliana Awada, reaparecieron versiones sobre un antiguo vínculo con la conocida vedette y actriz.

En los años 90, cuando Mauricio Macri manejaba SEVEL, ya se hablaba de una cercanía que venía de entonces.

La Alfano reconoció que la historia de amor existió y que duró varios años.

2-Los BRICS desafían la supremacía del dólar y de USA

El dólar no es solo una moneda. Es poder, control y sanciones.

Mientras los BRICS avanzan con un sistema propio, Estados Unidos enfrenta su mayor temor estratégico: perder la hegemonía global.

Venezuela, el petróleo y el mensaje son claros. Y Argentina no está afuera de esta disputa.

Inflación, reservas y estabilidad local también se juegan en esta guerra silenciosa.

3-Día de furia de automovilista argentina en Punta del Este

Una conductora generó temor en las calles del principal balneario uruguayo tras exhibir de forma amenazante un bate de béisbol.

Se trata de una infractora serial que tiene boletas por $ 7 millones en CABA y provincia de Buenos Aires.

Conducía una Audi Q7 con antecedentes por exceso de velocidad, circulación por zonas prohibidas y maniobras peligrosas.

