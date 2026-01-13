Macri y Alfano: ¿amor o sketch?; los BRICS desafían al dólar; día de furia en Punta del Este

Venezuela, el petróleo y el mensaje son claros. Y Argentina no está afuera de esta disputa. Venezuela, el petróleo y el mensaje son claros. Y Argentina no está afuera de esta disputa.

Inflación, reservas y estabilidad local también se juegan en esta guerra silenciosa.

Embed - La guerra del dólar: BRICS, Estados Unidos y el impacto en Argentina

3-Día de furia de automovilista argentina en Punta del Este

Una conductora generó temor en las calles del principal balneario uruguayo tras exhibir de forma amenazante un bate de béisbol.

Se trata de una infractora serial que tiene boletas por $ 7 millones en CABA y provincia de Buenos Aires.

Conducía una Audi Q7 con antecedentes por exceso de velocidad, circulación por zonas prohibidas y maniobras peligrosas. Conducía una Audi Q7 con antecedentes por exceso de velocidad, circulación por zonas prohibidas y maniobras peligrosas.