Luciano Castro en apuros: Lo último sobre otra supuesta infidelidad y "fotos íntimas"

Su nombre, Valeria López.

¿Nueva infidelidad de Luciano Castro?

Luciano Castro y la supuesta tercera en discordia se habrían conocido en grabaciones de una publicidad de antialérgicos, según información revelada en "DDM" (América TV).

“La historia tiene nombre y apellido. Solamente voy a decir el nombre de esta chica. Esta chica se llama Valeria. Valeria es una mujer que tuvo un vínculo con Luciano, un vínculo el cual, a ver, fue pasajero, fue fugaz, pero obviamente fue en el medio de la pareja con Griselda”, dijo Guido Záffora.

Según Záffora, luego de grabar la publicidad, Valeria y Luciano se encontraron, después de insistentes mensajes de WhatsApp.

Acerca de la supuesta relación, el periodista indicó que el actor "empieza a mandar audios, insistentes audios. Subidos de tono. Valeria respondía. Sí, obviamente respondía. No estoy hablando de una cosa, estoy hablando de alguna relación consensuada entre dos”.

También habrían enviado videos y fotos.

De hecho, trascendió que la situación se complicó cuando se "mandó todo a un grupo de chat de WhatsApp de amigas".

"Hay una persona que se empezó a comunicar con periodistas del mundo del espectáculo y le dijo 'yo tengo este material subido de tono pero son 10 mil dólares'", dijo el periodista.

"Aparentemente, se habrían filtrado las fotos íntimas de Luciano Castro”, contaron entre Marina Calabró y Záffora.

¿Quién es Valeria y qué dijo?

De acuerdo con Záffora, Valeria es la dueña de la casa donde Luciano Castro hizo la mencionada publicidad.

También es empresaria, dueña de una marca de ropa y de una marca de cremas para la mujer. "Le va bien", mencionó.

Luego en "A la tarde" (América TV), la conductora Karina Mazzocco compartió el audio que recibió de la propia Valeria acerca de la situación.

Valeria comenzó diciendo de manera cómica: "Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: 'Buen día, guapa'". Esto hace referencia al audio que envió Luciano Castro a Sarah Borrell (la primer mujer en cuestión) para seducirla y que se hizo viral.

Luego, dijo: "Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones. En los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Y de un perfil bajísimo, pero bajísimo, ¿sí? Estoy más allá de todo este tema, todo este quilombo".

"No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso, ¿sí? Besos y gran día para todos", cerró.

Aún no se ha difundido públicamente el presunto material íntimo, pero, trascendió que Luciano estaría dispuesto a iniciar acciones legales.

