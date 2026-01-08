Ex príncipe Andrés y otro paso en falso tras Jeffrey Epstein, pero con un oligarca

Andrew Mountbatten-Windsor, más conocido como el ex príncipe Andrés, quien es el hermano del Rey Carlos III, ha estado en el centro del escarnio público tras ser mencionado por una víctima de Jeffrey Epstein, el difunto pederasta nuevayorkino, que aseguró haber sido abusada en dos ocasiones por él. Tras una momentánea calma mediática, ahora vuelve a ocupar los titulares de los diarios británicos, acusado de haber recibido millones de libras de un oligarca que utilizó fondos de una empresa implicada en corrupción, según revela este jueves una investigación de la BBC.
La agencia de noticias británica expone que el oligarca multimillonario kazajo Timur Kulibayev, yerno del que fuera entonces presidente de Kazajistán, compró en 2007 al ex príncipe Andrés la casa del condado de Berkshire donde vivió tras casarse en 1986 con Sarah Ferguson. El hijo de la reina Isabel II se la vendió por 15 millones de libras (17,25 millones de euros, 20,14 millones de dólares), y el oligarca kazajo la pagó con ayuda de fondos de Enviro Pacific.
La vivienda en cuestión, “Sunninghill Park”, había sido regalo de la reina Isabel II a Andrés por su boda con Sarah Ferguson. De hecho, fue la residencia del matrimonio desde su casamiento, en 1986, hasta su mudanza a Royal Lodge, la histórica residencia de Windsor Great Park, también en Berkshire, a unos cinco kilómetros del Castillo de Windsor.
A través de sus abogados, el multimillonario kazajo le dijo a la BBC que usó un préstamo de la empresa Enviro Pacific Investments para comprarle a Andrés en 2007 la antigua mansión de Sunninghill Park. Pero no le mencionó a la cadena de noticias el hecho de que esa empresa fue señalada por una fiscalía italiana por haber recibido dinero de una trama de sobornos en 2007.
Enviro Pacific Investments es una empresa que, según las informaciones disponibles, ha estado vinculada a inversiones en el sector medioambiental, aunque hay poca información pública detallada sobre sus actividades. El hecho de que Kulibayev utilizara fondos de Enviro Pacific para la compra de la propiedad de Sunninghill Park ha sido señalado como una pieza clave en las investigaciones, dado que el origen de esos fondos podría estar relacionado con prácticas corruptas.
Su amistad con Jeffrey Epstein le valió perder títulos
El año pasado, el Rey Carlos decidió retirarle a su hermano sus títulos nobiliarios, entre ellos el de príncipe, tras salir a la luz sus vínculod con Epstein, y lo obligó a abandonar la mansión de Royal Lodge, en Windsor, donde ha vivido en los últimos veinte años sin apenas pagar alquiler.
En octubre del 2025, la policía británica reveló que investigaba a Andrés por haber usado los recursos de la corona para investigar y hostigar a Virginia Giuffre, sobreviviente de abuso sexual que había reclutado el pederasta Jeffrey Epstein cuando era una menor de edad y quien denunció haber sido abusada por el príncipe.
Esta información se sumó al hecho de que ese mismo mes, el segundo hijo de la difunta Isabel pasó al ostracismo, ya que la corona británica decidió eliminarle su título de duque de York, junto al de duquesa de Sarah Ferguson, su ex mujer, y el de Sus Altezas Reales.
Según han publicado medios como BBC, The Guardian y The Telegraph, la policía metropolitana de Londres examinaba la presunta solicitud de Andrés a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— para acceder a datos personales de Giuffre, quien falleció por suicido en 2025, en medio de las filtraciones de un libro de memorias de esta difunta víctima de Epstein.
Ese mismo mes, salió a la luz Nobody's Girl, el libro de Virginia Giuffre, la víctima de la red de trata de Jeffrey Epstein que se suicidó y que había sido abusada por el príncipe Andrés y violada por un “conocido primer ministro” .
Según el relato de la víctima, el 10 de marzo del 2001, la socialité y novia de Epstein, Maxwell, la obligó a subir a un vuelo privado directo a Londres para pasar unos días en el departamento de Epstein en Hyde Park. Allí se encontraria con el príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel, con quien mantendría el primer encuentro sexual.
“Adivina la edad de Jenna”, desafió Maxwell a su amigo Andrés cuando le presentó a la joven. El duque de York dio en el clavo. “ Mis hijas son apenas algo más pequeñas que tú”, explicó su acierto. “Vamos a tener que intercambiarla pronto”, replicó la británica, bromeando de que ya se estab haciendo mayor. “Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, recuerda Giuffre en relación a Andrés.
A la mañana siguiente, Epstein le dio 15.000 dólares de recompensa y le felicitó: “ Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.
