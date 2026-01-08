Ex príncipe Andrés y otro paso en falso tras Jeffrey Epstein, pero con un oligarca

Su amistad con Jeffrey Epstein le valió perder títulos

El año pasado, el Rey Carlos decidió retirarle a su hermano sus títulos nobiliarios, entre ellos el de príncipe, tras salir a la luz sus vínculod con Epstein, y lo obligó a abandonar la mansión de Royal Lodge, en Windsor, donde ha vivido en los últimos veinte años sin apenas pagar alquiler.

En octubre del 2025, la policía británica reveló que investigaba a Andrés por haber usado los recursos de la corona para investigar y hostigar a Virginia Giuffre, sobreviviente de abuso sexual que había reclutado el pederasta Jeffrey Epstein cuando era una menor de edad y quien denunció haber sido abusada por el príncipe.

Esta información se sumó al hecho de que ese mismo mes, el segundo hijo de la difunta Isabel pasó al ostracismo, ya que la corona británica decidió eliminarle su título de duque de York, junto al de duquesa de Sarah Ferguson, su ex mujer, y el de Sus Altezas Reales.

Según han publicado medios como BBC, The Guardian y The Telegraph, la policía metropolitana de Londres examinaba la presunta solicitud de Andrés a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— para acceder a datos personales de Giuffre, quien falleció por suicido en 2025, en medio de las filtraciones de un libro de memorias de esta difunta víctima de Epstein.

Ese mismo mes, salió a la luz Nobody's Girl, el libro de Virginia Giuffre, la víctima de la red de trata de Jeffrey Epstein que se suicidó y que había sido abusada por el príncipe Andrés y violada por un “conocido primer ministro” .

image

Según el relato de la víctima, el 10 de marzo del 2001, la socialité y novia de Epstein, Maxwell, la obligó a subir a un vuelo privado directo a Londres para pasar unos días en el departamento de Epstein en Hyde Park. Allí se encontraria con el príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel, con quien mantendría el primer encuentro sexual.

“Adivina la edad de Jenna”, desafió Maxwell a su amigo Andrés cuando le presentó a la joven. El duque de York dio en el clavo. “ Mis hijas son apenas algo más pequeñas que tú”, explicó su acierto. “Vamos a tener que intercambiarla pronto”, replicó la británica, bromeando de que ya se estab haciendo mayor. “Han pasado los años y he pensado mucho en cómo se comportó aquella noche. Fue lo suficientemente cordial, pero muy consciente de sus privilegios. Creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, recuerda Giuffre en relación a Andrés.

A la mañana siguiente, Epstein le dio 15.000 dólares de recompensa y le felicitó: “ Lo has hecho muy bien. El príncipe se ha divertido”.

