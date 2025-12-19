Plazo límite para filtrar los archivos de Jeffrey Epstein y nuevas fotos del depredador

La ley que firmó Donald Trump para divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, tras el visto bueno del Congreso y la presión de su propio partido, contiene excepciones, lo que preocupa a las víctimas del difunto pedófilo y reclutador de jovencitas.

En ese sentido, el mandatario estadounidense fue mencionado por Epstein en la reciente filtración de los correos electrónicos del financista, revelados por los demócratas del Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU., en los que habla de él como conocedor de los delitos sexuales (“sabía de las chicas”) y expone que “pasó horas” con una jovencita. Los republicanos presionaron a Trump y lograron que modificara su postura en favor de su credibilidad política, habilitando la desclasificación de los archivos.

Nuevas fotos de Epstein con Noam Chomsky y Bill Gates, después de las de Trump y Woody Allen

Los demócratas del Congreso filtraron este jueves al mediodía una nueva tanda de fotos de Jeffrey Epstein, obtenidas de los herederos del millonario pederasta por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En esas imágenes, unas 70 de unos 95.000 documentos, se ve al difunto pederasta con el filósofo Noam Chomsky, con el estratega Steve Bannon, con el cineasta Woody Allen y con Bill Gates, luego de otras imágenes en las que aparece Donald Trump.

"Figurar en los papeles de Epstein no significa necesariamente ser culpable de ningún delito, ni haber participado en la red de abusos sexuales a menores del financiero", afirma El País en relación a las fotografías.

Las nuevas fotografías incluyen planos de la isla privada de Epstein en el Caribe, inquietantes imágenes de una cama sin sábanas, de un frasco de medicación para infecciones de orina y de una serie de pasaportes. También hay fotografías de documentos de identidad ucranianos, checos, marroquíes y lituanos.

image Bill Gates, junto a una mujer sin identificar, en una de las fotos de los archivos de Epstein difundidas este jueves.

Además, hay unas capturas de pantalla con un fragmento de una conversación de texto en la que se habla sobre “enviar chicas”.

“No sé, intenta mandar a otra persona. Tengo una amiga que es cazatalentos, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por cada una. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?”, se lee en la serie de mensajes. Luego, esa persona, cuya identidad no ha trascendido, hace una descripción detallada que incluye un nombre, tachado, seguido de las palabras “18 años”, “altura”, “medidas”, “peso”, una nota sobre el espacio Schengen y “ciudad de partida”, al lado de “Rusia”.

Del mismo modo, las fotografías publicadas este jueves muestran a Epstein cocinando junto al sultán Ahmed bin Sulayem, un empresario emiratí. Hay otras imágenes de Epstein junto al multimillonario Bill Gates y una cena en 2011 con celebridades, empresarios y filántropos.

image Jeffrey Epstein y Sultan Ahmed bin Sulayem aparecen en esta imagen sin fecha del patrimonio de Epstein publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Foto Reuters

También aparece una foto de Epstein junto a Miroslav Lajcak, político y diplomático eslovaco y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Las nuevas imágenes plantean más preguntas sobre lo que exactamente el Departamento de Justicia tiene en su poder. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el DOJ debe liberar los archivos de Epstein ahora", dijo el presentante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión.

image Woody Allen con Epstein.HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCR (VIA REUTERS)

La primera tanda de imágenes filtradas en las que aparece Donald Trump

A principio de diciembre, los demócratas del Capitolio de Estados Unidos también revelaron cuáles eran las otras amistades de Jeffrey Epstein, exhibiendo una serie de fotografías inéditas de las noches de jolgorio del financista en las que asistían personalidades de las altas esferas de la política, finanzas y la cultura de EE.UU: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates y Woody Allen.

image Donald Trump, Bill Gates, Steve Bannon, Bill Clinton y el príncipe Andrés aparecen en las fotos de los archivos de Epstein | Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Los demócratas del Congreso publicaron una selección de fotos obtenidas de los documentos de Jeffrey Epstein, ordenados liberar tras la votación de hace unas semanas en el Capitolio, que incluyen imágenes del presidente Trump y del expresidente Bill Clinton rodeado de jovencitas o tomando cócteles.

El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon y el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, también fueron identificados en las fotos.

Un portavoz de los republicanos en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes confirmó que habían recibido más de 95.000 imágenes y dijo que “ los demócratas están seleccionando cuidadosamente las fotos y haciendo redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

A fines de noviembre, el presidente Donald Trump había firmado la orden para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, en un intento por mantener su credibilidad política y cumplir con la promesa de campaña. Lo había hecho después de obtener luz verde en el Capitolio y de aparecer mencionado en una de las filtraciones de Epstein.

A mediados de ese mismo mes, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 correspondencias entre Jeffrey Epstein —quien murió en su celda mientras enfrentaba un juicio por abuso sexual y trata de menores—, su socia Ghislaine Maxwell —quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores—, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.

En aquellos correos electrónicos, el financista pedófilo Jeffrey Epstein hablaba de Donald Trump como conocedor de los delitos sexuales (“sabía de las chicas”) y exponía que él “pasó horas” con una jovencita.

Más contenido en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras