Subasta controversial: El Estado pone en juego el terreno del Parque de la Costa

Por qué esta subasta forma parte del plan económico del Gobierno

La venta del terreno del Parque de la Costa forma parte de una estrategia más amplia que incluye edificios administrativos, galpones, ex predios ferroviarios y terrenos baldíos distribuidos en distintas provincias. La lógica oficial es desprenderse de activos considerados improductivos o subutilizados y convertirlos en ingresos concretos.

En este caso puntual, la subasta fue posible luego de que el Ministerio de Economía desafectara el terreno de su uso ferroviario. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1328/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo, lo que habilitó a la AABE a avanzar con la operación.

Subasta y desarrolladores: Quiénes miran el terreno del Parque de la Costa

La noticia no pasó desapercibida entre los grandes jugadores del real estate. En Consultatio, la desarrolladora liderada por Eduardo Costantini, reconocieron que se trata de un terreno “a evaluar en el futuro”, aunque aclararon que hoy no forma parte de sus planes inmediatos. Desde Argencons, socia histórica de Consultatio, también destacaron la ubicación estratégica, pero señalaron que no encaja del todo con el tipo de proyectos que suelen desarrollar.

Aun así, en el mercado descuentan que la subasta despertará interés. La combinación de superficie, frente al río y localización en Tigre convierte al predio en una pieza codiciada, ya sea para proyectos mixtos, desarrollos comerciales o emprendimientos inmobiliarios de gran escala.

La historia detrás del predio que ahora va a subasta

El terreno tiene una historia estrechamente ligada al desarrollo del norte bonaerense de las últimas décadas. Todo comenzó en 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem otorgó en concesión la línea ferroviaria Maipú-Delta a la empresa Sociedad Comercial del Plata. Ese ramal, conocido como el “Tren del Bajo”, había sido desactivado en 1961.

Bajo la conducción de Santiago Soldati, la empresa relanzó el servicio como el Tren de la Costa y desarrolló locales comerciales en las estaciones, además de explotar los terrenos que luego darían lugar al Parque de la Costa. Con el paso de los años, muchos de esos locales cerraron y varias estaciones quedaron prácticamente abandonadas, mientras el parque de diversiones lograba mantenerse como atractivo turístico.

En 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro Florencio Randazzo anunció la estatización del Tren de la Costa y de parte de los terrenos asociados al emprendimiento. Años más tarde, en 2021, y en medio de una fuerte crisis financiera, Sociedad Comercial del Plata vendió el Parque de la Costa por el valor simbólico de un peso a una empresa vinculada a Marcelo Fígoli, dueño de Fénix Entertainment Group.

