Esta es la cartera de acciones de importante sociedad de bolsa

La selección de acciones que mantiene una de las sociedades de bolsa más influyente del mercado, IEB, expone con bastante crudeza cómo se está leyendo el mercado de acciones argentino en esta etapa. El armado de cartera combina riesgo sectorial alto, una dosis relevante de apalancamiento al riesgo país y un bloque defensivo que busca amortiguar movimientos bruscos.
No hay dispersión ni apuestas marginales: la cartera está concentrada y responde a una hipótesis macro bien definida.
El reparto sectorial
La distribución del portafolio deja en claro dónde está puesta la ficha principal
- Oil and Gas 40%
- Reguladas 30%
- Bancos 20%
- Materiales 10%
La energía domina el tablero aun después de semanas adversas para el sector, mientras que las reguladas aparecen como contrapeso para sostener el rendimiento cuando el contexto se vuelve más hostil. Bancos y materiales cumplen un rol más táctico, atado al humor financiero y al ciclo de actividad.
YPF y Vista concentran todo el riesgo energético
Dentro de Oil and Gas, la cartera no se fragmenta
- YPF 20%
- Vista 20%
La decisión de concentrar todo el bloque energético en dos compañías refuerza la idea de convicción antes que diversificación. El sector viene de ser el que más limitó el rendimiento total del portafolio, afectado por la fuerte baja del crudo y por un mercado internacional que empezó a descontar un escenario de mayor oferta hacia 2026.
Sin embargo, el castigo ya fue significativo y la estrategia opta por sostener exposición plena, aun aceptando volatilidad.
El mensaje implícito es que el ajuste ya ocurrió en precios y que, desde estos niveles, el margen de nuevas caídas luce más acotado que el potencial de recuperación, siempre condicionado por la dinámica internacional del petróleo.
El cambio en la curva del crudo
El deterioro del sector no responde a un factor doméstico, sino al viraje en la estructura del mercado energético global. La curva de futuros del Brent dejó atrás la backwardation y pasó a un esquema de contango, con contratos cortos mucho más castigados y una recuperación del precio proyectada recién hacia adelante.
La cartera asume ese ruido y lo incorpora como parte del costo de mantener exposición a uno de los sectores con mayor potencial estructural del mercado argentino.
Bancos con peso relevante
El 20% asignado a bancos se reparte de manera simétrica
- BBAR 10%
- BMA 10%
Se trata de una apuesta directa al humor financiero. El sector bancario combina retornos potencialmente elevados con una volatilidad considerable, muy sensible a los movimientos del riesgo país. En un escenario donde los spreads vienen comprimiendo y el mercado reacciona positivamente a señales de orden macro, los bancos suelen amplificar las subas.
La cartera acepta ese perfil y lo utiliza como palanca para potenciar retornos en un contexto de mayor optimismo.
Reguladas como ancla defensiva
El bloque de reguladas explica el 30% del total
- TGNO4 12,5%
- ECOG 10%
- TRAN 7,5%
Este segmento cumple una función clara. Aporta estabilidad relativa y flujos más predecibles en un mercado que todavía convive con dudas cambiarias y episodios de tensión financiera.
No es un bloque para maximizar ganancias en escenarios eufóricos, sino para evitar que la cartera quede totalmente expuesta a variables difíciles de controlar, como el precio del crudo o el riesgo soberano.
Materiales con una apuesta puntual
El 10% destinado a materiales se concentra en un solo nombre
- Loma Negra 10%
La posición funciona como una ficha vinculada a la evolución de la actividad económica y a una eventual recomposición de la inversión.
El marco macro que ordena la estrategia
El armado accionario no se explica sin el contexto de fondo. La economía atraviesa una nueva etapa de política monetaria y cambiaria, con un esquema de bandas que ahora se ajusta por inflación, un programa explícito de acumulación de reservas y un objetivo de re monetización de la economía.
Energía para capturar crecimiento estructural, bancos para jugar la compresión de riesgo, reguladas para sostener estabilidad y una exposición selectiva a materiales como apuesta de mediano plazo.
Una
El portafolio de IEB no apunta a suavizar resultados ni a replicar índices. Está construido sobre una hipótesis concreta y asume los costos de sostenerla.
