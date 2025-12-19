Esta es la cartera de acciones de importante sociedad de bolsa

YPF 20%

Vista 20%

La decisión de concentrar todo el bloque energético en dos compañías refuerza la idea de convicción antes que diversificación. El sector viene de ser el que más limitó el rendimiento total del portafolio, afectado por la fuerte baja del crudo y por un mercado internacional que empezó a descontar un escenario de mayor oferta hacia 2026.

Sin embargo, el castigo ya fue significativo y la estrategia opta por sostener exposición plena, aun aceptando volatilidad.

El mensaje implícito es que el ajuste ya ocurrió en precios y que, desde estos niveles, el margen de nuevas caídas luce más acotado que el potencial de recuperación, siempre condicionado por la dinámica internacional del petróleo.

El cambio en la curva del crudo

El deterioro del sector no responde a un factor doméstico, sino al viraje en la estructura del mercado energético global. La curva de futuros del Brent dejó atrás la backwardation y pasó a un esquema de contango, con contratos cortos mucho más castigados y una recuperación del precio proyectada recién hacia adelante.

Esa configuración suele golpear primero a las acciones, incluso cuando la tesis de largo plazo permanece vigente.

La cartera asume ese ruido y lo incorpora como parte del costo de mantener exposición a uno de los sectores con mayor potencial estructural del mercado argentino.

image

Bancos con peso relevante

El 20% asignado a bancos se reparte de manera simétrica

BBAR 10%

BMA 10%

Se trata de una apuesta directa al humor financiero. El sector bancario combina retornos potencialmente elevados con una volatilidad considerable, muy sensible a los movimientos del riesgo país. En un escenario donde los spreads vienen comprimiendo y el mercado reacciona positivamente a señales de orden macro, los bancos suelen amplificar las subas.

Del mismo modo, también son los primeros en corregir cuando el clima se enfría.

La cartera acepta ese perfil y lo utiliza como palanca para potenciar retornos en un contexto de mayor optimismo.

Reguladas como ancla defensiva

El bloque de reguladas explica el 30% del total

TGNO4 12,5%

ECOG 10%

TRAN 7,5%

Este segmento cumple una función clara. Aporta estabilidad relativa y flujos más predecibles en un mercado que todavía convive con dudas cambiarias y episodios de tensión financiera.

En las últimas semanas, estas compañías ofrecieron retornos más constantes y actuaron como amortiguador frente a la volatilidad del resto del panel líder.

No es un bloque para maximizar ganancias en escenarios eufóricos, sino para evitar que la cartera quede totalmente expuesta a variables difíciles de controlar, como el precio del crudo o el riesgo soberano.

Materiales con una apuesta puntual

El 10% destinado a materiales se concentra en un solo nombre

Loma Negra 10%

La posición funciona como una ficha vinculada a la evolución de la actividad económica y a una eventual recomposición de la inversión.

La cartera no sobrepondera el sector, pero tampoco lo ignora, dejando abierta la puerta a una rotación futura si el ciclo real empieza a mostrar señales más claras.

El marco macro que ordena la estrategia

El armado accionario no se explica sin el contexto de fondo. La economía atraviesa una nueva etapa de política monetaria y cambiaria, con un esquema de bandas que ahora se ajusta por inflación, un programa explícito de acumulación de reservas y un objetivo de re monetización de la economía.

El mercado reaccionó de manera favorable, aunque el tipo de cambio todavía exhibe movimientos que reflejan cautela.

Energía para capturar crecimiento estructural, bancos para jugar la compresión de riesgo, reguladas para sostener estabilidad y una exposición selectiva a materiales como apuesta de mediano plazo.

El portafolio de IEB no apunta a suavizar resultados ni a replicar índices. Está construido sobre una hipótesis concreta y asume los costos de sostenerla.

Convive con la volatilidad del petróleo, se apalanca en el sistema financiero cuando el riesgo afloja y se protege con reguladas ante eventuales sobresaltos.

