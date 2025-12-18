El eterno problema de los dólares “cara chica”, manchado o visiblemente deteriorado sumó un nuevo capítulo, esta vez con final abierto. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió prorrogar de manera indefinida la normativa que habilita a los bancos a recibir este tipo de billetes estadounidenses, despejando una de las dudas más frecuentes entre ahorristas y clientes del sistema financiero.
ETERNO PROBLEMA
El BCRA da luz verde para los dólares "cara chica" sin fecha de vencimiento
Los dólares “cara chica” siguen siendo dólares. Y, al menos por ahora, los bancos tienen la orden del BCRA de recibirlos sin ponerle fecha de vencimiento.
La medida fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8352, publicada a comienzos de noviembre, y elimina el límite temporal que hasta ahora fijaba el 31 de diciembre de 2025 como fecha tope. Desde el organismo monetario explicaron que siguen vigentes las disposiciones para la recepción de depósitos de dólares, sin importar si se trata de billetes antiguos, de formato “cara chica” o con desgaste visible.
BCRA: Qué resolvió el Central sobre los billetes antiguos y de “cara chica”
Con esta decisión, el BCRA ratificó que los bancos pueden aceptar dólares declarados aun cuando no estén en perfecto estado. En el texto oficial se aclara que se suprimió el límite temporal establecido en comunicaciones previas, lo que en la práctica implica que el mecanismo seguirá activo sin fecha de finalización.
La idea central es evitar que los billetes más viejos o dañados queden fuera del circuito financiero formal.
Cómo funciona el sistema del BCRA para canjear dólares en los bancos
El esquema es simple, aunque poco conocido. Los bancos reciben los billetes antiguos o deteriorados y los transfieren al Banco Central. Desde ahí, el BCRA se encarga de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción, mientras importa billetes nuevos para reemplazarlos.
De esta manera, la autoridad monetaria actúa como intermediaria y centraliza una operatoria que antes debía realizarse a través de bancos internacionales privados, con costos elevados. El servicio, además, es gratuito para las entidades financieras que deciden adherirse.
BCRA: Qué deben hacer los clientes paso a paso
Para quienes quieran cambiar sus dólares “cara chica”, el primer paso es consultar si su banco participa del programa. La adhesión es voluntaria, por lo que no todas las entidades ofrecen el servicio. En caso de no hacerlo, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales que sí están incluidos.
Una vez confirmada la adhesión, los billetes se depositan por ventanilla. El banco verifica la autenticidad y controla que cumplan con los criterios básicos fijados por la Reserva Federal de Estados Unidos. No se aceptan billetes cuando más del 40% está inutilizable o ausente.
Luego del depósito, el cliente puede optar por mantener los dólares en cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas. Los plazos y condiciones dependen de cada banco, por lo que se recomienda consultar antes de iniciar el trámite.
Qué dólares aceptan los bancos según el BCRA
Para que el canje sea válido, los billetes deben conservar más del 50% de su superficie, permitir identificar la denominación y las medidas de seguridad, y estar contados por piezas. También deben presentarse enderezados, con bordes y esquinas alineados.
No se aceptan fajos con gomas, clips ni los llamados “subcientos”. Los billetes considerados mutilados quedan excluidos y no deben mezclarse con otros aptos o no aptos dentro del mismo depósito.
BCRA y dólares: Por qué se extendió la medida
El programa fue implementado originalmente en agosto del año pasado, en el marco de iniciativas destinadas a facilitar la regularización de activos. En ese parorama, quienes tenían dólares no declarados debían incorporarlos al esquema de exteriorización, que finalizó el 8 de noviembre.
Además, la medida apuntó a resolver problemas operativos que enfrentaban bancos públicos y entidades de capital local para gestionar el recambio directo con la Reserva Federal. Al centralizar el proceso, el BCRA redujo costos y eliminó barreras para el sistema financiero.
Más noticias en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo