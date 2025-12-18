El BCRA da luz verde para los dólares "cara chica" sin fecha de vencimiento

De esta manera, la autoridad monetaria actúa como intermediaria y centraliza una operatoria que antes debía realizarse a través de bancos internacionales privados, con costos elevados. El servicio, además, es gratuito para las entidades financieras que deciden adherirse.

BCRA: Qué deben hacer los clientes paso a paso

Para quienes quieran cambiar sus dólares “cara chica”, el primer paso es consultar si su banco participa del programa. La adhesión es voluntaria, por lo que no todas las entidades ofrecen el servicio. En caso de no hacerlo, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales que sí están incluidos.

Una vez confirmada la adhesión, los billetes se depositan por ventanilla. El banco verifica la autenticidad y controla que cumplan con los criterios básicos fijados por la Reserva Federal de Estados Unidos. No se aceptan billetes cuando más del 40% está inutilizable o ausente.

Luego del depósito, el cliente puede optar por mantener los dólares en cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas. Los plazos y condiciones dependen de cada banco, por lo que se recomienda consultar antes de iniciar el trámite.

BCRA dólar - dólares.jpg Liquidar el BCRA, entre los planes de máxima de Javier Milei.

Qué dólares aceptan los bancos según el BCRA

Para que el canje sea válido, los billetes deben conservar más del 50% de su superficie, permitir identificar la denominación y las medidas de seguridad, y estar contados por piezas. También deben presentarse enderezados, con bordes y esquinas alineados.

No se aceptan fajos con gomas, clips ni los llamados “subcientos”. Los billetes considerados mutilados quedan excluidos y no deben mezclarse con otros aptos o no aptos dentro del mismo depósito.

BCRA y dólares: Por qué se extendió la medida

El programa fue implementado originalmente en agosto del año pasado, en el marco de iniciativas destinadas a facilitar la regularización de activos. En ese parorama, quienes tenían dólares no declarados debían incorporarlos al esquema de exteriorización, que finalizó el 8 de noviembre.

Además, la medida apuntó a resolver problemas operativos que enfrentaban bancos públicos y entidades de capital local para gestionar el recambio directo con la Reserva Federal. Al centralizar el proceso, el BCRA redujo costos y eliminó barreras para el sistema financiero.

