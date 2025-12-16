La inadvertida señal del BCRA sobre el futuro de las tasas

Según destaca Facimex, el objetivo es evitar tanto la acumulación de nuevos pasivos como las ventas sistemáticas de Lecap en el mercado secundario.

La política monetaria se vuelve más dependiente del comportamiento efectivo de la demanda de pesos y menos de reglas rígidas de intervención diaria. La política monetaria se vuelve más dependiente del comportamiento efectivo de la demanda de pesos y menos de reglas rígidas de intervención diaria.

Qué herramientas se reserva el BCRA

Esto no implica que el Central renuncie a intervenir.

Al contrario, se guarda margen de maniobra para actuar cuando sea necesario. Facimex identifica tres canales principales que quedan habilitados si el equilibrio monetario lo exige.

Por un lado, las operaciones de mercado abierto, fundamentalmente a través de compras y ventas de Lecap. Por otro, los repos con Lecap contra bancos, una herramienta que reaparece como opción relevante, aunque sin mención explícita al uso de simultáneas.

Finalmente, la recalibración de encajes, que vuelve a quedar sobre la mesa como instrumento de ajuste fino. Finalmente, la recalibración de encajes, que vuelve a quedar sobre la mesa como instrumento de ajuste fino.

En paralelo, el BCRA anticipa una coordinación más estrecha con el Tesoro para suavizar el impacto de las licitaciones primarias sobre la liquidez del sistema. Un punto no menor en un contexto donde el roll over de deuda en pesos sigue siendo un factor sensible.

image

Lecaps cortas como nueva ancla

El eje del nuevo esquema es la migración de la liquidez hacia Lecap de corto plazo. Facimex remarca que estas letras pasan a ser la principal referencia para todo el sistema financiero.

El Central busca que los excedentes de liquidez abandonen el overnight y se estacionen en instrumentos con mayor plazo. El Central busca que los excedentes de liquidez abandonen el overnight y se estacionen en instrumentos con mayor plazo.

La frase más reveladora del comunicado oficial apunta a los saldos asociados a la liquidez operativa, que percibirán una tasa diseñada para incentivar colocaciones a más de un día y a tasas reales positivas. En la lectura de Facimex, esto implica que el piso de las tasas overnight será, como máximo, neutro en términos reales, justamente para empujar el flujo hacia Lecap cortas.

El trasfondo es claro. Hay un volumen significativo de pesos estacionados en FCI Money Market, que el informe estima en torno a $49,9 billones, y el Central quiere redireccionar parte de esa liquidez hacia la curva de letras.

Un corredor de tasas

Otro cambio estructural tiene que ver con la forma de administrar el corredor de tasas. En lugar de fijar un rango rígido dentro del cual deban fluctuar las Lecap cortas, el BCRA opta por un esquema más flexible.

La tasa de repos pasivos se definirá diariamente tomando como referencia los niveles del mercado secundario de Lecap. La tasa de repos activos, en tanto, se ubicará por encima, aplicando un premio sobre esas mismas tasas de corto plazo. El resultado es un corredor que se mueve endógenamente con el mercado.

Facimex interpreta que el objetivo es profundizar la pendiente positiva entre las tasas overnight y las Lecap, reforzando el atractivo relativo de los instrumentos a plazo frente a la liquidez inmediata.

image

Poder de fuego

El informe subraya un dato que no pasa desapercibido. El BCRA cuenta con tenencias de Lecap estimadas en $29,9 billones en valor efectivo, lo que le otorga una capacidad significativa para incidir sobre la curva corta en pesos.

Ese poder de fuego no necesariamente se usará de forma permanente, pero funciona como ancla de credibilidad para el nuevo esquema. El Central se reserva la posibilidad de actuar si las tasas se desalinean de los objetivos de política o si la demanda de dinero se aparta de lo previsto.

Un cambio silencioso

La conclusión de Facimex es contundente. Más allá del ruido cambiario, el BCRA está sentando las bases de un nuevo régimen monetario, con menor dependencia de la esterilización, mayor protagonismo del mercado y a las Lecap cortas como referencia central.

La transición hacia este esquema requiere que la demanda de pesos acompañe y que el mercado valide el nuevo equilibrio de tasas. Si eso ocurre, el Central podría ganar margen para ordenar la curva en pesos sin volver a cargar su balance.

Si no, las herramientas están listas, pero el costo de usarlas volverá a estar en el centro del debate. Si no, las herramientas están listas, pero el costo de usarlas volverá a estar en el centro del debate.

Más contenido de Urgente24

Bautismo de fuego para Monteoliva: Protocolo antipiquetes (que ya dejó 2.500 heridos) en la marcha de la CGT

Senado bonaerense: ¿Se viene el choque del año La Cámpora-LLA Vs PRO-Kicillof?

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Cuenta regresiva en el Congreso: Maratón de leyes antes del parate de fin de año