Tras un arranque más lento de lo previsto del período de sesiones extraordinarias, el Congreso se prepara para concentrar en los próximos días una agenda cargada de definiciones. El oficialismo busca recuperar el tiempo perdido y acelerar el tratamiento de los proyectos clave antes del parate de fin de año, en un escenario atravesado por negociaciones, tensiones reglamentarias y un calendario ajustado por los feriados.
DIPUTADOS Y SENADO
Cuenta regresiva en el Congreso: Maratón de leyes antes del parate de fin de año
El Congreso busca activarse y el oficialismo presiona para aprobar leyes en tiempo récord. Temen que las extraordinarias no salgan como esperaban.
Si bien las extraordinarias quedaron formalmente inauguradas el 10 de diciembre, el recambio legislativo y la presentación del proyecto de Modernización Laboral absorbieron gran parte de la atención inicial. Durante esa primera semana, sin embargo, no se avanzó con la conformación de comisiones ni con el tratamiento del Presupuesto 2026, como se había anticipado en los planes originales del Gobierno.
La agenda en el Congreso
El diseño inicial contemplaba activar rápidamente las comisiones de la Cámara de Diputados para dictaminar tanto el Presupuesto como la iniciativa de Inocencia Fiscal y llevar ambos temas al recinto antes de mediados de mes. Ese esquema quedó en suspenso cuando el oficialismo decidió, además, intentar habilitar el debate de la reforma laboral en el Senado dentro de este mismo período extraordinario, una jugada ambiciosa que terminó complicando el cronograma.
Con ese contexto, la actividad parlamentaria se reanuda ahora con una semana que promete ser intensa. Este lunes se pondrán en marcha dos reuniones clave en Diputados: por un lado, la comisión de Legislación Penal, que continuará bajo la presidencia de Laura Rodríguez Machado, y por otro, la de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch. Ambas serán reuniones constitutivas en las que se definirá el calendario inmediato para tratar los proyectos económicos que impulsa La Libertad Avanza.
Maratón de leyes
La expectativa del oficialismo es que tanto el Presupuesto 2026 como la ley de Inocencia Fiscal obtengan dictamen en tiempo récord, incluso con la posibilidad de que las firmas se reúnan al día siguiente de las reuniones constitutivas. A ese paquete podría sumarse el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, aunque esa iniciativa todavía no ingresó formalmente al Congreso.
Con los dictámenes en mano, la Cámara baja evalúa llevar los proyectos al recinto entre miércoles y jueves, o concentrar todo en una única sesión extensa. De concretarse ese esquema, Diputados daría por cumplida su tarea legislativa de diciembre y dejaría el cierre del año en manos del Senado.
El desafío en el Senado
En paralelo, el Senado comienza a ordenar su propio tablero. Este martes a las 11 está prevista una reunión de jefes de bloque en el Salón Gris, donde se buscará acordar cómo se distribuirá el trabajo durante las semanas restantes del mes, atravesadas por los feriados de Navidad y Año Nuevo.
Uno de los primeros puntos a resolver será la integración de las comisiones que deberán intervenir en los proyectos enviados desde Diputados y, especialmente, en la reforma laboral. Para ese debate, será necesario conformar Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social, un proceso que no está exento de controversias.
El proyecto de Modernización Laboral incluye componentes impositivos que ya generaron objeciones de la oposición, que sostiene que ese tipo de iniciativas debería iniciarse en la Cámara baja. Aunque se evaluó dividir el texto para evitar eventuales cuestionamientos judiciales, por ahora esa alternativa fue descartada.
Además, el Senado deberá constituir la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar las iniciativas penales que lleguen de Diputados, y dejar lista la de Minería, Energía y Combustibles, pensando en un futuro debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares.
El oficialismo aspira a avanzar con el dictamen de la reforma laboral antes de Navidad, pero enfrente tendrá una estrategia dilatoria del interbloque que conduce José Mayans. Unión por la Patria insiste en realizar extensas rondas informativas con decenas de expositores, mientras que La Libertad Avanza busca acotar ese número para acelerar los tiempos. El punto intermedio que hoy se discute permitiría cerrar el trámite en comisión entre miércoles y jueves.
Aun en el mejor de los escenarios, el calendario aparece al límite. El reglamento obliga a que transcurra al menos una semana entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto, lo que empuja las sesiones decisivas hacia el 29 o 30 de diciembre. Para entonces, también debería debatirse el Presupuesto 2026.
Con una agenda tan cargada y plazos tan estrechos, en el Congreso admiten que el objetivo de cerrar todos los temas antes de fin de año es ambicioso. No se descarta, por eso, que parte de las discusiones quede pendiente y deba retomarse en enero o febrero, con una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias para completar el tablero legislativo que el Gobierno pretende ordenar en su primer tramo de gestión.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
Bullrich llevó a la CONMEBOL una denuncia explosiva contra la cúpula de la AFA
Ni público ni privado: El empleo sigue cayendo y no hay reforma que lo salve
La CGT entra en tensión mientras la Casa Rosada estira la embestida contra AFA