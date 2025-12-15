La ciudadanía de Honduras aún no sabe oficialmente quién es su presidente electo tras varias semanas de las elecciones generales. Los retrasos se atribuyen a problemas técnicos de parte del sistema de conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual reanudó este domingo el escrutinio tras una larga pausa de más de cinco días. En medio de las crecientes sospechas de fraude, la OEA salió a decir que considera que no la hubo.
FANTASMA DE FRAUDE
Honduras en bochorno mundial por semanas sin resultados electorales: Qué dice la OEA
La misión electoral de la OEA en Honduras constató "atrasos" en los resultados electorales de los comicios del 30 de noviembre, donde habría ganado el candidato apoyado por Trump.
La misión electoral de la OEA en Honduras asegura este lunes durante un Consejo Permanente Extraordinario del foro regional que no se cometió fraude en las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre.
“Las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos", afirma el jefe de la misión de la OEA, Eladio Loizaga.
En la misma jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informa, tras reanudar los conteos de votos el domingo, que el candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional, apoyado por Estados Unidos, está liderando con 1.302.264 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18 %), según el 99,56 % de las actas contabilizadas hasta ahora.
Esta situación difiere del boca de urna y de los primeros escrutinios de a principios de diciembre, cuando se hablaba de paridad técnica entre ambos candidatos.
¿Fraude en Honduras? La OEA dice que no la hubo
En este contexto de retrasos del escrutinio y de resultados electorales, varios funcionarios de Honduras aseguran que hubo fraude bajo las directrices de Washington. Alegan que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría metido sus narices en la contienda electoral de Honduras, al respaldar abiertamente Asfura y hábilmente indultar a Juan Orlando Hérnandez —el expresidente y líder de ese mismo partido (PLH) que estaba preso en EE.UU.— como un intento de influenciar el resultado electoral para tener un gobierno amigable con la Casa Blanca.
“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostiene la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante un acto público en Olancho.
En síntonia con la mandataria hondureña, algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) exponen que ciertos empleados dentro del CNE están intentando influir en los resultados electorales, a petición de Washington, para dar como ganador al candidato presidencial Nasry Asfura, un empresario de la construcción hondureño y de ascendencia palestina, que es respaldado por Trump.
El miembro del Consejo Electoral Nacional (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, quien propuso realizar un recuento voto por voto del nivel presidencial de todas las actas de las elecciones del 30 de noviembre pasado, denunció que las otras dos consejeras aprobaron practicar un conteo especial únicamente a poco más de mil actas, haciendo un recorte arbitrario para dar a un ganador de preferencia.
“Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19.167 JRV (Juntas Receptoras de Votos) ante las escandalosas inconsistencias documentadas”, dijo en un posteo en X.
“Tal como advertí, las consejeras (Ana Paola Hall y Cossette López) decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1.081 actas (5.6% del total de actas)”, reveló.
