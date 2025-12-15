Honduras en bochorno mundial por semanas sin resultados electorales: Qué dice la OEA

image Nasry Asfura del Partido Nacional y Donald Trump.

¿Fraude en Honduras? La OEA dice que no la hubo

En este contexto de retrasos del escrutinio y de resultados electorales, varios funcionarios de Honduras aseguran que hubo fraude bajo las directrices de Washington. Alegan que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría metido sus narices en la contienda electoral de Honduras, al respaldar abiertamente Asfura y hábilmente indultar a Juan Orlando Hérnandez —el expresidente y líder de ese mismo partido (PLH) que estaba preso en EE.UU.— como un intento de influenciar el resultado electoral para tener un gobierno amigable con la Casa Blanca.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostiene la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante un acto público en Olancho.

En síntonia con la mandataria hondureña, algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) exponen que ciertos empleados dentro del CNE están intentando influir en los resultados electorales, a petición de Washington, para dar como ganador al candidato presidencial Nasry Asfura, un empresario de la construcción hondureño y de ascendencia palestina, que es respaldado por Trump.

El miembro del Consejo Electoral Nacional (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, quien propuso realizar un recuento voto por voto del nivel presidencial de todas las actas de las elecciones del 30 de noviembre pasado, denunció que las otras dos consejeras aprobaron practicar un conteo especial únicamente a poco más de mil actas, haciendo un recorte arbitrario para dar a un ganador de preferencia.

“Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19.167 JRV (Juntas Receptoras de Votos) ante las escandalosas inconsistencias documentadas”, dijo en un posteo en X.

“Tal como advertí, las consejeras (Ana Paola Hall y Cossette López) decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1.081 actas (5.6% del total de actas)”, reveló.

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta