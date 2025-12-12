Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

image

Mura se va con Messi al Inter Miami

Desde el entorno de Mura consideran que la oferta que presentó Racing para retenerlo no fue acorde a su tiempo en el club y al nivel que viene mostrando y es por eso que comenzó a escuchar a otros equipos y finalmente el que avanzó al punto tal de tenerlo prácticamente cerrado es el Inter Miami. Ahora al lateral le queda la final del Torneo Clausura, en caso de ser campeón le quedará el Trofeo de Campeones la próxima semana y será el final de su etapa en La Academia.