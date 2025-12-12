Racing está a horas de afrontar la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, por lo que toda la atención está puesta en lo que es uno de los grandes objetivos del semestre. Mientras Gustavo Costas está terminando de definir el equipo, hay un titular que ya arregló todo para irse libre al Inter Miami con Lionel Messi.
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
A horas de jugar la final del Torneo Clausura contra Estudiantes, en Racing ya saben que un titular se va al Inter Miami de Lionel Messi.
Inter Miami está atravesando el mejor momento de su corta historia ya que conquistó la MLS Cup de la mano de Lionel Messi como estandarte. Ahora llegó el momento de pensar en la siguiente temporada donde la franquicia comandada por David Beckham pretende dar un salto de calidad yendo a luchar por la Liga de Campeones de la Concacaf.
En las últimas horas Inter Miami despidió a Marcelo Weigandt, lateral derecho que pertenece a Boca y que se encontraba a préstamo en la franquicia estadounidense, y para reemplazarlo David Beckham ya avanzó para cerrar a nada menos que Facundo Mura, en estos momentos hombre titular en la defensa de Racing para enfrentar a Estudiantes de La Plata.
Mura, a pesar de pelear partido a partido por un lugar entre los once con Gastón Martirena, terminó ganando la pulseada para ser parte del equipo titular de Racing que venció a Boca en La Bombonera y que ahora luchará por el título con Estudiantes. La realidad es que desde hace varios meses que la dirigencia de La Academia está tratando de renovarle el contrato pero finalmente no hubo acuerdo.
Desde el entorno de Mura consideran que la oferta que presentó Racing para retenerlo no fue acorde a su tiempo en el club y al nivel que viene mostrando y es por eso que comenzó a escuchar a otros equipos y finalmente el que avanzó al punto tal de tenerlo prácticamente cerrado es el Inter Miami. Ahora al lateral le queda la final del Torneo Clausura, en caso de ser campeón le quedará el Trofeo de Campeones la próxima semana y será el final de su etapa en La Academia.
“Ya está todo arreglado. Se va libre de Racing y va a firmar un contrato por tres años. Hace algunos días Costas hizo el último intento por retenerlo, pero el jugador planteó que se quiere ir. Si bien falta algún que otro detalle, puedo confirmar que va a ser el lateral derecho de Inter Miami”, aseveró César Merlo en Picado TV, dando por cerrada la operación.
