Chiqui Tapia suma más enemigos: El periodismo denuncia aprietes y ADEPA arremete contra la AFA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó un fuerte llamado de atención sobre el clima que atraviesa la actividad periodística en el país. En un mensaje que combinó reconocimiento al diálogo político con advertencias puntuales, la entidad cuestionó las presiones que ponen la lupa en Claudio Chiqui Tapia.
Según denuncian distintos profesionales, autoridades de la AFA estarían ejerciendo aprietes y presiones a los periodistas deportivos y comunicadores, respecto de lo que dicen o no sobre la investigación que la Justicia está llevando adelante sobre supuestos testaferros y presunto lavado de dinero que involucrarían a Tapia.
El pronunciamiento se dio en el marco de la cena por el 63° aniversario de ADEPA, donde su presidente, Martín Etchevers, planteó que “la libertad de prensa necesita ser garantizada sin ambigüedades”, en un contexto donde episodios de amedrentamiento y restricciones vienen generando preocupación entre periodistas y medios de comunicación.
Cuestionamientos a la AFA y al Chiqui Tapia por presiones a periodistas deportivos
Uno de los puntos más duros del mensaje estuvo dirigido a la Asociación del Fútbol Argentino. ADEPA afirmó que se registraron situaciones en las que periodistas deportivos habrían sido condicionados o presionados por sus coberturas, lo que —según la entidad— constituye una práctica incompatible con un ecosistema informativo libre.
“La estigmatización de periodistas y medios se ha hecho más frecuente”, advirtió Etchevers, y remarcó que la AFA, por su influencia y llegada masiva, “debe contribuir al respeto por el trabajo de los reporteros y no a dificultarlo”.
En el sector, varias voces vienen alertando sobre limitaciones para acceder a fuentes y eventos, así como reacciones agresivas ante comentarios críticos.
Llamado a preservar un clima de trabajo sin presiones
En su declaración, la asociación subrayó que la defensa de la libertad de expresión no concierne únicamente a los medios, sino al conjunto de la ciudadanía. Reclamó que tanto las autoridades nacionales como los distintos actores del sistema político y social garanticen un entorno donde los periodistas puedan desarrollar su labor “sin amenazas ni condicionamientos”.
ADEPA también valoró la disposición del Gobierno a tender puentes y bajar el tono de la confrontación, aunque insistió en que “el respeto institucional debe estar acompañado de hechos concretos que protejan el ejercicio del periodismo”.
La entidad cerró su mensaje con un pedido explícito: que cualquier reforma legal o institucional tenga como prioridad preservar el derecho a la información y la libertad de prensa, considerados pilares esenciales de la vida democrática.
El nuevo Código Penal, bajo la lupa
Otro eje del discurso de ADEPA fue el proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso. La entidad sostuvo que algunos artículos podrían afectar la tarea periodística, especialmente en lo referido a delitos vinculados a la difusión de información y la protección de fuentes.
ADEPA pidió que la redacción final respete la doctrina consolidada tanto por la Corte Suprema argentina como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecieron precedentes clave como la eliminación del desacato y la incorporación del interés público como elemento eximente.
“Cualquier actualización normativa debe ser compatible con estándares internacionales en libertad de expresión”, remarcó Etchevers.
