Chiqui Tapia suma más enemigos: El periodismo denuncia aprietes y ADEPA arremete contra la AFA

En el sector, varias voces vienen alertando sobre limitaciones para acceder a fuentes y eventos, así como reacciones agresivas ante comentarios críticos.

Llamado a preservar un clima de trabajo sin presiones

En su declaración, la asociación subrayó que la defensa de la libertad de expresión no concierne únicamente a los medios, sino al conjunto de la ciudadanía. Reclamó que tanto las autoridades nacionales como los distintos actores del sistema político y social garanticen un entorno donde los periodistas puedan desarrollar su labor “sin amenazas ni condicionamientos”.

ADEPA también valoró la disposición del Gobierno a tender puentes y bajar el tono de la confrontación, aunque insistió en que “el respeto institucional debe estar acompañado de hechos concretos que protejan el ejercicio del periodismo”.

La entidad cerró su mensaje con un pedido explícito: que cualquier reforma legal o institucional tenga como prioridad preservar el derecho a la información y la libertad de prensa, considerados pilares esenciales de la vida democrática.

El nuevo Código Penal, bajo la lupa

Otro eje del discurso de ADEPA fue el proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso. La entidad sostuvo que algunos artículos podrían afectar la tarea periodística, especialmente en lo referido a delitos vinculados a la difusión de información y la protección de fuentes.

ADEPA pidió que la redacción final respete la doctrina consolidada tanto por la Corte Suprema argentina como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecieron precedentes clave como la eliminación del desacato y la incorporación del interés público como elemento eximente.

“Cualquier actualización normativa debe ser compatible con estándares internacionales en libertad de expresión”, remarcó Etchevers.

