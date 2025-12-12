Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: El músico sufrió un infarto

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent", indicaron.





image Turf lanzó un comunicado sobre la salud de su líder, Joaquín Levinton. Foto: Instagram @turfoficial 12/12/2025



Y posterioramente aclararon: "El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".

Es preciso recordar que el grupo musical tenía establecidas varias fechas para presentarse en 2026 aunque deberán analizar la evolución del cantante para confirmar los respectivos espectáculos.

