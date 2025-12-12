Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: El músico sufrió un infarto

Durante la madrugada Joaquín Levinton, creador de la banda de rock argentina Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo, informaron diversas fuentes médicas y de espectáculos. El artista, de 50 años, se descompensó alrededor de las 00:45 horas, presentando intenso dolor en el pecho, sudoración y baja presión.
Ante el cuadro de emergencia, la gente que estaba presente en el lugar llamó de inmediato al SAME, que llegó rápidamente al local y asistieron al músico en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Fernández para una atención más especializada. Al arribar al centro de salud, los estudios confirmaron que había sufrido un infarto, por lo que fue ingresado bajo cuidado médico intensivo.
En el nosocomio, el equipo de hemodinamia intervino para tratar la obstrucción arterial detectada y le debieron colocar un stent para restablecer el flujo sanguíneo. Tras la intervención, fue derivado a la unidad coronaria y actualmente se encuentra actualmente estable, fuera de peligro y en proceso de recuperación, aunque continúa en observación bajo vigilancia médica.
La noticia de su internación generó impacto entre sus seguidores y en el ambiente artístico, donde muchos expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación. En redes sociales se recordó también que horas antes del episodio el cantante había estado activo, compartiendo contenido y anunciando nuevos proyectos, lo que intensifica la sorpresa que generó el hecho.
Luego de que se hiciera público el infarto que sufrió Joaquín Levinton, desde la cuenta oficial de Turf lanzaron un comunicado para llevarles tranquilidad a sus fanáticos.
"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent", indicaron.
Y posterioramente aclararon: "El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".
Es preciso recordar que el grupo musical tenía establecidas varias fechas para presentarse en 2026 aunque deberán analizar la evolución del cantante para confirmar los respectivos espectáculos.
