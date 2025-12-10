La vida de Jorge Rial y su entorno familiar vuelve a estar en el centro de la tormenta mediática. Esta vez, el ojo del huracán apunta directamente a su hija Morena, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Detenida, sin posibilidad de salir y con un rumor que explota: ¿está esperando un bebé tras las rejas?
UNA VEZ MÁS
Jorge Rial se la ve de colores: Lo que se filtró sobre su hija
Morena, la hija de Jorge Rial, busca desesperadamente la prisión domiciliaria. ¿Qué argumento usó su defensa para lograrlo?
Hace menos de 3 meses, el 29 de septiembre exactamente, la influencer fue detenida nuevamente por su presunta participación en una banda dedicada al robo en viviendas deshabitadas de San Isidro. Nada nuevo bajo el sol para quien ya conoce los vaivenes judiciales de la joven. Pero lo que nadie imaginaba es que, días después, la historia tomaría un giro completamente inesperado.
Según se filtró, el pasado 8 de diciembre, los abogados defensores presentaron un escrito ante la cámara que encendió todas las alarmas. Según reveló Martín Candalaft en el programa DDM transmitido por América TV, la defensa aseguró que Morena Rial podría estar transitando un embarazo. La noticia cayó como baldazo de agua fría en medio de un proceso judicial que ya venía bastante caliente.
Los magistrados que llevan adelante la causa no tardaron en pronunciarse y le pusieron los puntos a la jueza Andrea Rodríguez Mentasti. Su mensaje fue claro y directo: había que verificar inmediatamente la información sobre el supuesto estado de la imputada. Mientras tanto, la solicitud de prisión domiciliaria fue rechazada sin contemplaciones, dejando a Morena sin chances de abandonar su celda por ahora.
La carta de Morena Rial que nadie vio venir
Martín Leiro, el abogado que representa a la hija del conductor televisivo, no esquivó el tema cuando Mariana Fabbiani le solicitó información. Su explicación fue tan precisa como breve: "Nosotros informamos un posible embarazo porque estaría sufriendo un atraso...". La frase quedó flotando en el aire, alimentando especulaciones y generando más preguntas que respuestas.
Pero la cosa no terminó ahí. Alejandro Cipolla, otro de los protagonistas de este revuelo judicial, le mandó un mensaje a Guido Záffora que agregó todavía más picante: "Puede estar embarazada, pero no se sabe, puede ser otra cosa".
Ahora todos esperan los resultados que confirmen o desmientan esta versión que tiene a la farándula argentina revolucionada. ¿Morena realmente está embarazada o se trata de una estrategia legal para buscar beneficios penitenciarios? La respuesta llegará en los próximos días, cuando los estudios médicos despejen las dudas.
