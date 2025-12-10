Jorge Rial se la ve de colores: Lo que se filtró sobre su hija

Pero la cosa no terminó ahí. Alejandro Cipolla, otro de los protagonistas de este revuelo judicial, le mandó un mensaje a Guido Záffora que agregó todavía más picante: "Puede estar embarazada, pero no se sabe, puede ser otra cosa".

image Morena Rial.

Ahora todos esperan los resultados que confirmen o desmientan esta versión que tiene a la farándula argentina revolucionada. ¿Morena realmente está embarazada o se trata de una estrategia legal para buscar beneficios penitenciarios? La respuesta llegará en los próximos días, cuando los estudios médicos despejen las dudas.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

El Trece sufre otro portazo: Qué figura abandona el canal y sorprende a todos

Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"

Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar

La miniserie de 7 capítulos ideal para ver en un día de lluvia