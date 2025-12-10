Walter Nelson y Alejandro Fabbri vuelven a relatar juntos pero ahora por YouTube

"El desafío lo tomamos con total profesionalismo, tanto Alejandro como yo. Lo conozco mucho, tanto como él me conoce a mí y la verdad que es reconfortante trabajar acá que nos dio la oportunidad de hacer el Brasileirao y que empecemos nuevamente a relatar y comentar juntos con Alejandro", le dijo Walter Nelson a Infobae recientemente.

El domingo pasado, por ejemplo, la dupla le puso voz a la victoria de Botafogo sobre Fortaleza por 4-2.

Sobre Picado TV

Picado TV es propiedad de Centralia Media & Content y se define en su cuenta oficial de Instagram como "streaming de deporte". En su canal de YouTube, su medio, se presenta así: "Picado TV es arrollador, dinámico. Es ágil, movimiento constante. Recupera la mística del deporte amateur. Noble. Orgánico. Picado TV llegó para honrar a los protagonistas y tender un puente con el resto de los mortales. Comunicar para trascender. Es Hoy".

Con su grilla de programación propia, Picado TV tiene a Diego Díaz y Fernando Niembro como las figuras principales del canal. También está Leo Farinella y César Luis Merlo, entre otros.

