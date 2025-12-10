Walter Nelson y Alejandro Fabbri han vuelto a ponerle voz a los partidos de fútbol. La histórica dupla, que tenía a Nelson en los relatos y a Fabbri en los comentarios, desembarcaron en el canal de streaming conocido como Picado TV para transmitir los cotejos de la primera división de Brasil.
Walter Nelson y Alejandro Fabbri vuelven a relatar juntos pero ahora por YouTube
Una vuelta poco ortodoxa, pero hija de su propio tiempo. En la nueva configuración del mapa de medios de comunicación, los canales de streaming son jugadores de peso dentro del ecosistema. Con mayor o menor protagonismo, se han colado dentro de la conversación pública, los códigos culturales de la sociedad argentina y forman parte del hábito de consumo de entretenimiento.
Desde hace algunos años ya venían pisando cada vez más firme en la consolidación como actores del ecosistema, pero ahora se abrió una nueva dimensión: la de ser una plataforma con derechos televisivos para transmitir partidos de fútbol. Picado TV es uno de los pioneros en explorarlos. Y ahí es donde están ahora Walter Nelson y Alejandro Fabbri.
Walter Nelson, Alejandro Fabbri y el Brasileirao
La dupla de periodistas, que durante muchísimos años le han puesto voz principalmente a los partidos Primera División del fútbol argentino pero también a duelos internacionales y de la Selección Argentina, ahora está a cargo del Brasileirao.
Es que Picado TV ha adquirido los derechos del campeonato de la máxima categoría de Brasil, y eligió a Nelson y Fabbri para reeditar una simbiosis que despierta nostalgia en el público más grande pero que también convivirá con las nuevas generaciones familiarizadas con YouTube.
"El desafío lo tomamos con total profesionalismo, tanto Alejandro como yo. Lo conozco mucho, tanto como él me conoce a mí y la verdad que es reconfortante trabajar acá que nos dio la oportunidad de hacer el Brasileirao y que empecemos nuevamente a relatar y comentar juntos con Alejandro", le dijo Walter Nelson a Infobae recientemente.
El domingo pasado, por ejemplo, la dupla le puso voz a la victoria de Botafogo sobre Fortaleza por 4-2.
Sobre Picado TV
Picado TV es propiedad de Centralia Media & Content y se define en su cuenta oficial de Instagram como "streaming de deporte". En su canal de YouTube, su medio, se presenta así: "Picado TV es arrollador, dinámico. Es ágil, movimiento constante. Recupera la mística del deporte amateur. Noble. Orgánico. Picado TV llegó para honrar a los protagonistas y tender un puente con el resto de los mortales. Comunicar para trascender. Es Hoy".
Con su grilla de programación propia, Picado TV tiene a Diego Díaz y Fernando Niembro como las figuras principales del canal. También está Leo Farinella y César Luis Merlo, entre otros.