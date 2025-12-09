"La pauta no se mancha": Viviana Canosa y Jorge Rial sin piedad contra Jony Viale

Embed

Canosa incluso destacó que Jonatan se enteró en vivo de que se estaban reproduciendo los audios y quedó visiblemente incómodo frente a las cámaras, algo que reflejó tensión familiar y también la grieta entre lo que Viale muestra en público y la gestión privada de la pauta de su familia.

Detrás de Viale: La productora fantasma que mueve millones

Jorge Rial aprovechó la exposición para poner en discusión la estructura detrás de Jonatan Viale: su productora, Polonia Producciones S.A., manejada por su esposa Micaela Sol Krolovetzky, que según Carnaval Stream recibe fondos públicos y privados sin transparencia, sin oficinas, sin redes sociales, sin página web y prácticamente invisible para clientes particulares.

"La mayoría conoce al personaje que llora en cámara por la pobreza y se indigna ante el despilfarro del Estado, pero eso es solo una fachada. Aunque muchos creen que es periodista, en realidad es un operador mediático que se indigna frente a la pantalla, mientras recibe cheques detrás de cámara", sostuvo Rial con dureza. Y agregó más detalles: Polonia Producciones estuvo detrás de la puesta en escena de la criptomoneda $Libra, de contratos millonarios con LN+ y con organismos del PRO, mientras Jonatan se mostraba como independiente.

image Rial reveló que la productora de Viale, Polonia Producciones, opera con fondos públicos y privados sin transparencia. Canosa y Rial señalaron la dependencia económica y política detrás de su aparente independencia periodística.

Según Carnaval Stream, Krolovetzky manejaba toda la estructura, los contratos y los clientes, mientras Viale actuaba como "la cara visible" de la operación, relatando historias guionadas según el presupuesto disponible.

El informe de Rial y Canosa también cuestionó el nivel de dependencia económica de Viale, señalando la compra de una casa de 1,5 millones de dólares en Los Cardales y su alquiler a Grupo Stellantis, beneficiado por las políticas de importación del gobierno de Milei. En ese contexto, Canosa y Rial dejaron claro que la supuesta independencia periodística de Viale se topa con una estructura de negocios familiares y políticos que lo condiciona.

"Desde sus inicios, la productora no ha hecho otra cosa que vender sus servicios de propaganda al sector público y privado. Así que la próxima vez que escuches a Viale hablando de la casta y el despilfarro del Estado, no te olvides que algún político o funcionario, parte de esa misma casta, le está pagando por su actuación", concluyeron.

Audios, filtraciones y productora fantasma. Todo un ecosistema donde el dinero, el poder y los medios se entrelazan, y se pone en evidencia la hipocresía y los intereses que operan detrás de ciertos relatos periodísticos, dejando a Viale en el ojo de la tormenta mediática.

