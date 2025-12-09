Viviana Canosa y Jorge Rial no dejaron títere con cabeza y destrozaron a Jonatan Viale después de que se filtraran los audios de su madre y hermana pidiéndole a Claudio "Chiqui" Tapia que mantuviera la pauta de CEAMSE. Los dos mostraron cómo Viale maneja la pauta y sus negocios familiares y lo dejaron contra las cuerdas.
¿UN ENSOBRADO MÁS?
"La pauta no se mancha": Viviana Canosa y Jorge Rial sin piedad contra Jony Viale
Viviana Canosa y Jorge Rial destaparon el escándalo más inesperado: audios que involucran a Jonatan Viale en manejo de pauta y cuestionan su ética profesional.
Los audios que dejaron expuesto a Jonatan Viale expuesto
En Carnaval Stream se conocieron los audios que desataron la tormenta: Ivanna Viale, hermana del periodista, le dice a Tapia: "Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Ivanna Viale. Bueno, mirá, te cuento que hoy hablamos con una persona que no sabemos quién es, que dijo que la publicidad no iba a seguir. Y bueno, yo necesitaría que por favor que me ayudes para poder continuar todo el año que viene. La pauta, en realidad, era hasta diciembre y nos dijeron que noviembre ya se terminaba, algo un poco raro. Pero bueno, era pedirte que nos des una mano, por favor".
Poco después, la hermana de Jonatan la que vuelve a insistir entre preocupada y presionada: "Nos vamos nosotros con la radio para el año que viene, y estábamos esperando que ustedes estén también con nosotros. Entonces, te pido por favor que la pauta siga porque la necesitamos para vivir. Y nosotros siempre nos portamos súper bien con ustedes, y ustedes también con nosotros".
Incluso Leonor Viale, viuda de Mauro Viale y madre de Jony, interviene apelando al recuerdo del histórico periodista: "Siempre tuvo una relación excelente con vos, por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pueda decir Jonatan, porque somos productoras independientes. A mí me quedó la productora de Mauro Viale y Jony tiene su productora. Entonces, por favor, ¿me podés retomar el CEAMSE que vos nos otorgabas con mucha generosidad, amor, cariño, en homenaje y honor a nuestro querido Mauro Viale que lo extrañamos un montón y me imagino que vos también?".
Ante esto, Viviana Canosa no dudó en apuntar directamente contra Jonatan: "La pauta no se mancha, por más que toquen a tu hijo o a tu viejo" y agregó, con contundencia: "También es interesante hablar de la extorsión periodística. Si no me das pauta, yo te hago mierda. Si me das la pauta, te banco. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad que ellos quieren contar? La que quieran ellos". Y no se detuvo: "Él sabe quién soy, cómo laburo, de qué vivo. No es que soy una ensobrada. Justamente, he perdido laburos por no serlo. Entonces, que él se llene la boca y te vea desde arriba como si orinara agua bendita... La verdad que finalmente le cagó la pauta a la hermana, a la madre".
Canosa incluso destacó que Jonatan se enteró en vivo de que se estaban reproduciendo los audios y quedó visiblemente incómodo frente a las cámaras, algo que reflejó tensión familiar y también la grieta entre lo que Viale muestra en público y la gestión privada de la pauta de su familia.
Detrás de Viale: La productora fantasma que mueve millones
Jorge Rial aprovechó la exposición para poner en discusión la estructura detrás de Jonatan Viale: su productora, Polonia Producciones S.A., manejada por su esposa Micaela Sol Krolovetzky, que según Carnaval Stream recibe fondos públicos y privados sin transparencia, sin oficinas, sin redes sociales, sin página web y prácticamente invisible para clientes particulares.
"La mayoría conoce al personaje que llora en cámara por la pobreza y se indigna ante el despilfarro del Estado, pero eso es solo una fachada. Aunque muchos creen que es periodista, en realidad es un operador mediático que se indigna frente a la pantalla, mientras recibe cheques detrás de cámara", sostuvo Rial con dureza. Y agregó más detalles: Polonia Producciones estuvo detrás de la puesta en escena de la criptomoneda $Libra, de contratos millonarios con LN+ y con organismos del PRO, mientras Jonatan se mostraba como independiente.
Según Carnaval Stream, Krolovetzky manejaba toda la estructura, los contratos y los clientes, mientras Viale actuaba como "la cara visible" de la operación, relatando historias guionadas según el presupuesto disponible.
El informe de Rial y Canosa también cuestionó el nivel de dependencia económica de Viale, señalando la compra de una casa de 1,5 millones de dólares en Los Cardales y su alquiler a Grupo Stellantis, beneficiado por las políticas de importación del gobierno de Milei. En ese contexto, Canosa y Rial dejaron claro que la supuesta independencia periodística de Viale se topa con una estructura de negocios familiares y políticos que lo condiciona.
"Desde sus inicios, la productora no ha hecho otra cosa que vender sus servicios de propaganda al sector público y privado. Así que la próxima vez que escuches a Viale hablando de la casta y el despilfarro del Estado, no te olvides que algún político o funcionario, parte de esa misma casta, le está pagando por su actuación", concluyeron.
Audios, filtraciones y productora fantasma. Todo un ecosistema donde el dinero, el poder y los medios se entrelazan, y se pone en evidencia la hipocresía y los intereses que operan detrás de ciertos relatos periodísticos, dejando a Viale en el ojo de la tormenta mediática.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III
El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M
Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?