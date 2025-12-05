urgente24
ACTUALIDAD Chiqui Tapia > Jonatan Viale > redrado

RESUMEN AUDIOVISUAL 5/12

Familia Viale pide pauta a Chiqui Tapia; jura militante de Tronco Figliuolo; Redrado enciende alarma

La madre y la hermana de Jonatan Viale le piden publicidad de CEAMSE a Chiqui Tapia; la jura militante de Sergio Tronco Figliuolo; Redrado enciende las alarmas

05 de diciembre de 2025 - 19:35
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia

1-La guerra de Jonatan Viale con Chiqui Tapia salpica a la familia del periodista

Mientras el conductor de TN critica día tras día al presidente de la AFA, detrás de cámara ocurre algo muy distinto: su madre, Leonor de Viale, le envía mensajes a Claudio Tapia para pedir que regrese la pauta publicitaria que la productora familiar perdió.

Según trascendió, el reclamo apuntaría a recuperar un auspicio del CEAMSE que Chiqui habría dado de baja.

La contradicción fue tema central en Carnaval Stream, donde Jorge Rial y Viviana Canosa aprovecharon para castigar con dureza a la familia Viale, señalando la distancia entre el discurso público y las gestiones privadas. La contradicción fue tema central en Carnaval Stream, donde Jorge Rial y Viviana Canosa aprovecharon para castigar con dureza a la familia Viale, señalando la distancia entre el discurso público y las gestiones privadas.

Seguir leyendo

La grieta mediática… ahora también es familiar.

Embed - La guerra Viale vs. Chiqui Tapia ya salpica a toda la familia

2-Sergio “Tronco” Figliuolo juró como diputado… ¿y la división de poderes?

El comunicador asumió en el Congreso y saludó efusivamente a sus jefes políticos, Javier y Karina Milei, en su primera aparición.

Durante la campaña, Figliuolo había prometido algo insólito para un legislador: votar todos los proyectos del Poder Ejecutivo sin siquiera leerlos.

La escena reabre un interrogante inevitable:

¿Qué diría Montesquieu, padre de la división de poderes, ante un Congreso que renuncia a su rol de contrapeso? ¿Qué diría Montesquieu, padre de la división de poderes, ante un Congreso que renuncia a su rol de contrapeso?

Embed - Sergio “Tronco” Figliuolo ya juró como diputado… ¿y la división de poderes?

3-Martín Redrado encendió la alarma económica

Argentina “no puede seguir viviendo de prestado” y las reservas están peor que en 2023.

Además, se vienen vencimientos de deuda clave y falta un rumbo claro.

Las familias ya sienten el impacto en el bolsillo… y el panorama no mejora sin cambios profundos.

Embed - Redrado alerta: “Argentina vive de prestado y es insostenible”

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES