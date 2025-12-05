Familia Viale pide pauta a Chiqui Tapia; jura militante de Tronco Figliuolo; Redrado enciende alarma

Durante la campaña, Figliuolo había prometido algo insólito para un legislador: votar todos los proyectos del Poder Ejecutivo sin siquiera leerlos.

La escena reabre un interrogante inevitable:

¿Qué diría Montesquieu, padre de la división de poderes, ante un Congreso que renuncia a su rol de contrapeso? ¿Qué diría Montesquieu, padre de la división de poderes, ante un Congreso que renuncia a su rol de contrapeso?

Embed - Sergio “Tronco” Figliuolo ya juró como diputado… ¿y la división de poderes?

3-Martín Redrado encendió la alarma económica

Argentina “no puede seguir viviendo de prestado” y las reservas están peor que en 2023.

Además, se vienen vencimientos de deuda clave y falta un rumbo claro.

Las familias ya sienten el impacto en el bolsillo… y el panorama no mejora sin cambios profundos.