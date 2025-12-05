urgente24
ES DEMASIADO

Nik dio la nota (otra vez) y las respuestas en X fueron letales

El caricaturista Cristian Dzwonik (Nik), se volvió ultramileísta pero, a veces, se pasa de rosca con la obsecuencia a Milei. Un tuit generó respuestas letales.

05 de diciembre de 2025 - 17:06
Lo del caricaturista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, con su férrea militancia libertaria ha llegado a niveles de obsecuencia a Javier Milei que rozan lo insólito, como ocurrió este viernes (05/12) con un tuit suyo que generó respuestas letales...

Inmediatamente, el posteo de Nik se llenó de respuestas: al momento de publicar esta nota, tenía más de 200 mensajes, todos criticando su obsecuencia y chicaneándolo.

A continuación, reproducimos algunas de las respuestas (muchas de ellas resultan irreproducibles por los insultos o comentarios despectivos). Surge una pregunta: ¿leerá Nik los comentarios en sus posteos?

