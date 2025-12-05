Lo del caricaturista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, con su férrea militancia libertaria ha llegado a niveles de obsecuencia a Javier Milei que rozan lo insólito, como ocurrió este viernes (05/12) con un tuit suyo que generó respuestas letales...
ES DEMASIADO
Nik dio la nota (otra vez) y las respuestas en X fueron letales
El caricaturista Cristian Dzwonik (Nik), se volvió ultramileísta pero, a veces, se pasa de rosca con la obsecuencia a Milei. Un tuit generó respuestas letales.
Tras el sorteo del Mundial 2026, Nik escribió en su cuenta de X: "Argentina GRUPO 'J' de Javier", en referencia al grupo que le tocó a la Selección nacional. Como si fuera poco, arrobó a Javier Milei para que vea su mensaje (y, en lo posible, lo retuitee, como hace con muchos de sus posteos mileístas).
Inmediatamente, el posteo de Nik se llenó de respuestas: al momento de publicar esta nota, tenía más de 200 mensajes, todos criticando su obsecuencia y chicaneándolo.
A continuación, reproducimos algunas de las respuestas (muchas de ellas resultan irreproducibles por los insultos o comentarios despectivos). Surge una pregunta: ¿leerá Nik los comentarios en sus posteos?
