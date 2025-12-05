'Fútbol para Todos': Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, absueltos

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.